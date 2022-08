„Harley Rock’n’Race“ findet von 13. bis 15. August in Tölz statt

Von: Elena Royer

Das „Harley Rock’n’Race“ findet am Wochenende im Moraltpark statt. An drei Tagen stehen die Motorräder der Kult-Marke Harley-Davidson im Mittelpunkt. © Arp/A

Im Tölzer Moraltpark reiht sich vom 13. bis zum 15. August wieder eine schwere Maschine an die andere, denn da findet zum neunten Mal das „Harley Rock’n’Race“-Festival statt.

Bad Tölz – Nach zwei Jahren Corona-Pause hat das Warten für Harley-Davidson-Freunde aus nah und fern ein Ende. Zum mittlerweile neunten mal findet am langen Wochenende von 13. bis 15. August das „Harley Rock’n’Race“ statt.

„Harley Rock’n’Race“ in Bad Tölz: Geführte Ausfahrten mit dem Isartalchapter

Im Mittelpunkt stehen an den drei Tagen natürlich die Motorräder. Für Interessierte wird es geführte Ausfahrten mit dem Isartalchapter geben. Teilnehmen kann jeder mit seinem eigenen Motorrad. Neben verschiedenen Essens- und Getränkeständen mit deftigem und süßem Angebot, locken zahlreiche Händler mit allem, was das Biker-Herz begehrt. „Es ist natürlich sehr Motorrad-lastig“, sagt Veranstalterin Stephanie Hörmann.

Gesucht wird das beste Bike

„Die Händler bieten Schmuck, Kleidung und Lederwaren an, und es wird auch einen Barbershop geben.“ Wie in den vergangenen Jahren soll heuer auch wieder das beste Bike bewertet werden. Vorführmodelle von Harley Davidson für Probefahrten gibt es in diesem Jahr aber nicht.

Live-Musik an allen drei Tagen

An allen drei Tagen sorgen Live-Bands für Stimmung. Los geht’s am Samstagabend um 18 Uhr. Ab 19 Uhr treten „Pink Elephant“ auf. Am Sonntag spielen von 12 bis 15 Uhr die „Oache Brothers“, danach sorgt bis 17 Uhr „Guten A-Band“ für Stimmung. Von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr ist die Band „The Wild Ride“ dran, danach spielen bis 23 Uhr „RoxxDoxx“. Am Montag tritt von 12 bis 15 Uhr „P.G. Rider“ auf, im Anschluss spielen bis 18 Uhr „The Rockable“.

Auch für die jungen Besucher ist etwas geboten

Auch für die kleinen Besucher ist beim Treffen der Kultmaschinen allerhand geboten. Neben Bodypainting und Kinderschminken sorgt „Flip, der Balloonclown“, für jede Menge Spaß. Daneben können sich die Kleinen im Ninja Parkour, der Ninja Area und auf der Monstertruck-Hüpfburg austoben. „Zudem wird ein Kamerateam vor Ort sein und das Event begleiten“, berichtet Hörmann. Denn: „Sie suchen sich besondere Motorräder oder Umbauten raus.“

Das „Harley Rock’n’Race“ findet am Samstag von 18 Uhr bis Mitternacht statt (Eintrittskarten kosten 3 Euro), am Sonntag von 10 Uhr bis Mitternacht und am Montag von 10 bis 20 Uhr (der Eintritt kostet jeweils 5 Euro). Kinder bis sechs Jahre zahlen keinen Eintritt.

