Wohnen in der Senkrechten: Richtfest für ungewöhnliches Haus an der Tölzer Badstraße

Von: Andreas Steppan

Ein nicht alltägliches Bauprojekt: An der Badstraße entsteht ein Wohnhaus, das, obwohl ohnehin schon schmal, in der Mitte noch einmal senkrecht geteilt wird. Die Front zur Badstraße ist derzeit aus Witterungsschutzgründen verhängt. © arp

An der Badstraße entsteht derzeit ein nicht alltägliches Bauprojekt. Das ohnehin schmale Haus wird in der Mitte noch einmal geteilt. Die Architekten erläutern das Konzept

Bad Tölz – An der Tölzer Badstraße wurde dieser Tage Richtfest für ein alles andere als alltägliches Bauprojekt gefeiert. Zum einen wurde eine störende Bauruine beseitigt, zum anderen ist es ein innovatives Konzept, das Bauherr Roman Gabriel aus München zusammen mit den Tölzer Architekten Michaela und Hans Eizenberger in Angriff genommen hat. Das ohnehin schmale Haus, das hier entsteht, teilen sie nämlich in der Mitte noch einmal senkrecht in zwei nebeneinander liegende Wohneinheiten. Die Architekten – Tochter und Vater – haben gemeinsam schriftlich Interviewfragen unserer Zeitung zu dem Vorhaben beantwortet.

Was ist das Besondere an dem Haus, das derzeit an der Badstraße entsteht?

Das Besondere an diesem Gebäude ist, dass die vorgerichtete Baulücke in der Mitte geteilt wird. Damit entstehen zwei schmale Haushälften mit jeweils einer lichten Raumbreite von etwa drei Metern. Durch eine geschickte Organisation der Raumverteilung konnte die ursprüngliche dreiteilige Gliederung der Fassadenöffnungen zur Badstraße beibehalten werden. Damit ist die Zweiteilung des Hauses optisch nicht wahrnehmbar.

Und im Inneren?

Im Inneren wurde der Grundriss in der Formensprache eines offenen Wohnens mit einer Splitlevel-Erschließung geplant. Das Leben in der Senkrechten steht hier im Fokus. Mit der senkrechten Anordnung werden zwei von der Wohnqualität gleichwertige Haushälften geschaffen. So genießen beide Hälften das Privileg der Aussicht in den oberen Geschossen, anders, als wenn das Haus im klassischen Wohnungsbau ausgeführt worden wäre, bei dem dieses Privileg nur einer Partei vorbehalten wäre. Der Lichteinfall erfolgt über eine vollständige Auflösung der rückseitigen Fassade in Form einer Glasarchitektur, bestehend aus einer Pfosten-Riegel Konstruktion. In der vorgelagerten Vorhangfassade aus Holzlamellen, die eine moderne Interpretation, der für die Region typische Innenhofcharakteristik darstellt, werden Pflanztröge integriert, die von der öffenbaren Küchenbar bedient werden können.

Auf der Rückseite, die eine Glasfassade bekommen soll, kann man zurzeit eher erahnen, wie die beiden Wohneinheiten aussehen werden. © arp

Das Vorhaben wurde teils als „Tiny House“ vorgestellt. Inwieweit ist das eine zutreffende Bezeichnung?

Die schmalen Stadthäuser sind nicht als gängige „Tiny Houses“ zu verstehen, folgen jedoch deren Idee und Grundsätzen. Wie bei den „Tiny Houses“ wird hier eine Kleinstform von Wohngebäuden abgebildet. Diese Wohnform beschreibt die Reduzierung auf das Wesentliche. Diese schmalen Stadthäuser bilden den Minimalismus in der senkrechten Form ab.

Wie kann man sich das Leben im fertigen Haus in etwa vorstellen?

Im Inneren der schmalen Haushälfte entsteht ein offener Wohngrundriss mit der gestalterischen Absicht, die maximal mögliche Transparenz der Ebenen zueinander zu schaffen. Diese wird gestalterisch betont, indem die Treppenläufe gänzlich aus perforiertem Lochblech ausgeführt werden, sodass die Ebenen in vollständiger Sichtbeziehung zueinanderstehen. In den jeweiligen Räumen finden sich gebaute multifunktionale Möbel. Beispielsweise bieten die Treppenstufen neben der Funktion der Erschließung gleichzeitig die Möglichkeit, diese als Sitzmöglichkeit oder für Stauräume zu nutzen.

Was sind die besonderen Herausforderungen beim Bauen?

Die Notwendigkeit einer Gebäudeunterfangung, da die Keller der bestehenden angrenzenden Gebäude höher liegen als die des Neubaus. Auch die Aussteifung der bestehenden Häuser während der Rohbauerstellung setzt ein statisch komplexes Vorgehen voraus. Besonders herausfordernd ist aber die Organisation der Baustelleneinrichtung auf minimalster Fläche – Stichworte Kranplatz, Anlieferung und so weiter.

Warum haben Sie sich für diese ungewöhnliche Art der Planung entschieden, was reizt Sie als Architekten und den Bauherren daran? Man könnte ja auch woanders ein „normales“ Haus errichten. . .

Die Verdichtung der Städte fordert im Bereich der Wohnraumplanung mehr Effizienz Produktivität und Nachhaltigkeit. Die Herausforderung besteht darin, eine kompakte Architektur für städtisches Wohnen zu entwickeln. Die Art und Weise, wie wir leben, verändert sich mit dem Rhythmus des demografischen Wandels und damit auch die eigenen Vorstellungen von qualitativem Wohnraum. Der Geschosswohnungsbau beschränkt in der Regel die Nutzungsbedingungen auf eine waagrechte Orientierung. Die Senkrechte bietet aus unserer Sicht ein größeres Nutzungsspektrum, indem sie die Qualitäten und Nutzungsabläufe eines Einzelhauses – von einem eigenen Garten bis hin zu einer Dachterrasse – im innerstädtischen Raum ermöglicht. Dazu kommen die Vorteile der kurzen Wege und Angebote, die die Stadt bietet.

Was bedeutet dieses Projekt für Sie als Architekten?

Es ist eine Auseinandersetzung mit dem Zusammenleben auf engstem Raum. Die Planungsaufgabe regt dazu an, anders über das Geflecht von Wohnung, Außenraum und Quartier nachzudenken. Die Aufmerksamkeit des Bewohners soll dabei bewusst gelenkt werden, die Grenzen des privaten Wohnens verschoben werden. Persönlich sahen wir die Herausforderung darin, eine jahrzehntelang bestehende Bauruine zu revitalisieren und gleichzeitig durch ein innovatives Wohnkonzept einerseits den Reiz zu schaffen, die innerstädtischen Qualitäten zu erleben, andererseits aber die Individualität und Nutzungsmöglichkeiten eines Einzelhauses in kompakter Form umzusetzen.

Gibt es etwas Ähnliches häufiger, oder ist das etwas Einmaliges?

Gerade in Städten, in denen sich die Populationsdichte stetig erhöht, jedoch die Bauflächen begrenzt sind, wird bewusst nach neuen innovativen Wohnkonzepten gesucht. Es werden in vielen Variationen Konzepte entwickelt, wie bestehende urbane ‚Flächen‘ mit qualitativ hochwertigen, nachhaltigen und minimalistischen Wohnkonzepten bespielt werden können. Gleichzeitig wird auch untersucht, wie in der Peripherie Potenziale geschaffen werden können, unbebaute Bereiche reizvoll nachzuverdichten.

Wann wird das Haus voraussichtlich ungefähr fertig?

Nachdem der Dachstuhl aufgestellt ist, folgt der Innenausbau mit einer geplanten Fertigstellung im dritten Quartal 2023.

