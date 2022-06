Herbert Konrad, theologischer Bildungsreferent beim Kreisbildungswerk, geht in Ruhestand

„Passen Sie gut auf sich auf“: „Pfarrer Liege“, alias Richard Stefke, befragt den angehenden Rentner Herbert Konrad zu seinen Gefühlen. © cs

23 Jahre war er Bildungsreferent und 14 Jahre Tourismusseelsorger: Nun geht Herbert Konrad in Ruhestand. In der Franzmühle wurde er kürzlich verabschiedet.

Bad Tölz – Was für eine charmante Idee: Herbert Konrads Tochter hatte zur Verabschiedung ihres Vaters in der Franzmühle nicht kommen können und ihm ein Fläschchen mitgegeben. Alles, so der Ratschlag, was an dem Abend schön sei, könne er da hineinfließen lassen, die Flasche später bei Bedarf öffnen und daran schnuppern. Bilanz des Abends: Das müsste locker einige Jahrzehnte reichen.

23 Jahre Bildungsreferent und 14 Jahre Tourismusseelsorger: Herbert Konrad geht in Ruhestand

Nach 23 Jahren als Bildungsreferent und 14 Jahren als Tourismusseelsorger ist der 65-Jährige in den Ruhestand gegangen. Seine letzte Veranstaltung war zwei Tage zuvor eine meditative Lesung mit dem renommierten Schweizer Theologen und Buchautor Pierre Stutz in der bis auf den letzten Platz gefüllten Franzmühle gewesen. Das Motto des Abends lautete nicht zufällig: „Suchend bleibe ich ein Leben lang.“ Mit Blick auf seinen langjährigen geistlichen Freund fasste dies Stutz lächelnd in einem Kinderwunsch zum Träumen zusammen: „Du sollst nicht immer nur in echt denken.“

Das Suchen und das Pilgern - Seine große Passion

Bei diesem Vor-Abschied wurde es sehr still, als Konrad sichtlich bewegt zurückblickte. Er habe bald nach Antritt seiner Stelle gespürt, wie viele Menschen auf der Suche nach Vertiefung ihres Lebens seien. Dies nicht aus dem Elfenbeinturm heraus, sondern mitten im Leben stehend zu tun, sei sein Anspruch gewesen. Das Suchen und das Pilgern, die große Passion Konrads, sei tatsächlich „zu meiner Lebenshaltung“ geworden.

Konrad war stets neugierig und unerschrocken

Der Seeshaupter war stets ein neugieriger und unerschrockener Grenzgänger, was allzu selbstverständlich hingenommene Kirchen- und Gesellschaftsnormen betrifft. Das attestierten ihm auch viele Redner, unter ihnen Vertreter der Pfarreien, des Ordinariats, von Stadt und Kirchen zwei Tage später beim offiziellen Abschied. Die „Breite seines Wirkens“ rühmte dabei Kreisbildungswerk-Vorstand Bernhard Schütze.

„Charaktertypen wie Dich brauchen wir in der Kirche“

Robert Hintereder, der Fachbereichsleiter Tourismusseelsorge im Ordinariat, kennt Herbert Konrad seit vielen Jahren. Ihm war die „fröhlich liberale Lust am Leben“ aufgefallen. Hintereder war auch beeindruckt, wie bewusst und reflektiert Herbert Konrad verstehe, zu glauben und über Glauben zu sprechen. Trotz aller Verbindlichkeit, so sein formell Vorgesetzter: „Du konntest auch scharf schießen. Charaktertypen wie Dich brauchen wir in der Kirche.“

Diakon Joachim Baumann vom Pfarrverband Gaißach-Reichersbeuern-Greiling fügte dem Bild der „starken politischen Seite“ noch eine Note hinzu. Ihn habe stets „die Gelassenheit, die total mutig ist“, imponiert. Unaufgeregte Gelassenheit habe Konrad auch als Mediator und Moderator bei schwierigen kirchenpolitischen Auseinandersetzungen bewiesen. Das Fläschchen Wein aus der Nähe von Hambach, wo 1832 Grundsätze eines freien und modernen Staates formuliert wurden, war als Geschenk sehr bewusst gewählt.

Seltene Begabung als Brückenbauer

Andreas Käter, als KBW-Geschäftsführer für Zahlen, Bilanzen und Strategien verantwortlich, dankte seinem langjährigen Partner für die Zusammenarbeit und bekannte schlicht: „Du hast die seltene Begabung, Brücken zu Andersdenkenden zu bauen.“ In einem kurzen Film blickte das KBW-Damenteam fröhlich-wehmütig zurück und wünschte sich eine oftmalige Rückkehr als nunmehr Ehrenamtler. Nicht zuletzt, weil Konrad ein vorzüglicher Netzwerker war, der in Theologie-, Kultur- oder Gesellschaftsthemen bekannte Namen (zuletzt etwa Konstantin Wecker) nach Tölz brachte.

Traute Theologen-Runde (v. li.): Robert Hintereder vom Ordinariat, der scheidende Herbert Konrad, Theologe und Buchautor Bernardin Schellenberger und der Tölzer Stadtpfarrer Peter Demmelmair. © cs

Richard Stefke vom Kirchenkabarett „Soafablosn“ spöttelte gekonnt über Ordinariat, Rente – und Herbert Konrad. Und Stadtpfarrer Peter Demmelmair hatte die Lacher auf seiner Seite, als er auf den einzigen Punkt zu sprechen kam, „wo wir nie einig werden“. Konrads Passion für 1860 München nämlich. Er pflege, frotzelte Demmelmair mit Blick auf Konrad, bei Traugesprächen angehenden Ehefrauen von „Blauen“ tröstend zu sagen, dass das die Treuesten und Schmerzerprobtesten seien. „Die halten alles aus.“

So geht es nach dem Abschied von Herbert Konrad weiter

Wie geht es nun nach Konrads Abschied weiter? Die Stelle als Kur- und Tourismus-Seelsorger wird nicht mehr besetzt. Als Bildungsreferent wird ab 15. Oktober Roland Gruber seinen Dienst aufnehmen. Gruber wohnt in Geretsried und kennt den Landkreis gut. Er hat bereits im Pfarrverband Königsdorf-Beuerberg gearbeitet. Eine wichtige Neuerung gibt es zudem. Das Kreisbildungswerk wird seinen Büro-Standort Bad Tölz aufgeben und ab 1. September im Kloster Beuerberg neue Räume beziehen. „Eine Chance zum Neuaufbruch“, nannte dies KBW-Geschäftsführer Andreas Käter. (Von Christoph Schnitzer)

