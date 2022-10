Das erste Haus am Hintersberg steht - Kanalbau hinauf zur Wackersberger Höhe birgt Herausforderung

BAUAUSSCHUSS

Im neuen städtischen Baugebiet am Hintersberg steht das erste Doppelhaus. Doch der Kanalbau hinauf zum Kogel birgt eine Herausforderung. Die Stadt prüft nun eine mögliche Variante.

Bad Tölz – Das erste Doppelhaus am Hintersberg ist fertiggestellt, berichtete Bauamtsleiter Christian Fürstberger in der jüngsten Sitzung des Tölzer Bauausschusses. Und zwar im Zusammenhang mit der Erschließung des neuen städtischen Baugebiets, wo die Stadt Bad Tölz neben geplanten Erbpachtgrundstücken bereits 14 Parzellen für fünf Doppelhäuser und einen Vierspänner veräußert hat.

Am Hintersberg: Im Zeitplan leicht hinterher - Andere Grundbesitzer können bald anfangen zu bauen

Man sei im Zeitplan leicht hinterher. Hausanschlüsse, Sparten und Breitband seien aber verlegt. Noch im November solle die Tragschicht der Erschließungsstraße eingebaut werden. „Dann können auch die anderen Grundbesitzer anfangen zu bauen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Kanalbau hinauf zum Kogel birgt Herausforderung: Die Umgehungsstraße

Interessant waren die Ausführungen Fürstbergers bezüglich des Kanalbaus zum neuen Hotelbau auf der Wackersberger Höhe. Dafür sind bisher rund 700 000 Euro vorgesehen. Dieser Kanalbau hinauf zum Kogel birgt technisch an einer Stelle eine Herausforderung: die Umgehungsstraße. Bisher war geplant, den Kanal an der bestehenden Brücke anzuhängen, was aber laut Fürstberger „sehr kompliziert“ wäre.

Man habe nun, um Kosten zu senken, überlegt, unter der Bundesstraße „durchzupressen“. Leider habe sich herausgestellt, dass der Baugrund deutlich schlechter als erwartet sei. Nun prüfe man, ob man ein Stahlrohr einschieben kann. Fürstberger sprach von einem sechstel Betrag, den man sich sparen könne. Letzte Möglichkeit sei die Anbindung an die Brücke, für die auch ein vertragliches Konstrukt mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim nötig wäre.

Bodenverhältnisse haben sich durch den Bau der Umgehung geändert

Josef Steigenberger (CSU) wunderte sich, dass man offenbar kein Bodengutachten gehabt habe. „Das stammt noch aus den 1970er-Jahren“, erwiderte Fürstberger. Außerdem sei die Baufirma ganz sicher gewesen, dass das günstigere Durchpressen funktioniert. Zudem, so Bürgermeister Ingo Mehner, hätten sich die Bodenverhältnisse durch den Bau der Umgehung geändert.

Bundesstraße aufbaggern und Kanal hineinlegen - eventuell eine Möglichkeit

Martin Harrer (FWG) erkundigte sich, ob man nicht einfach die Bundesstraße oberirdisch aufbaggern und den Kanal hineinlegen könne. Baustellen auf der B 472 gebe es ansonsten ja auch genug. „Da müssen wir schauen“, antwortete Fürstberger. Johannes Gundermann (Grüne) hakte schließlich nach, ob es möglicherweise zu Strafzahlungen kommen könne, weil der Kanal nicht fertig ist. „Nein“, erwiderte Fürstberger im Brustton der Überzeugung, „das schaffen wir.“ Von Christoph Schnitzer

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.