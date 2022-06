Am Hintersberg springen Bauwerber ab

Am neuen Tölzer Wohngebiet Hintersberg 2 springen Bauwerber ab. © cs

Am neuen Tölzer Wohngebiet Hintersberg 2 springen Bauwerber ab. Offenbar sind sie von der instabilen wirtschaftlichen Lage getroffen.

Bad Tölz – Mit 850 Euro pro Quadratmeter ist der Kaufpreis am neuen Tölzer Wohngebiet Hintersberg 2 sehr attraktiv. Fast 160 Bewerber gab es, Stand Dezember 2021, einmal, die dort nach einem strengen Bewerbungsverfahren eine der städtischen Wohnparzellen erwerben wollten.

Bewerber für Wohngebiet kapitulieren vor Preissteigerungen

Zielgruppe des Tölzer Rathauses waren vor allem junge Tölzer Familien. Sie sind es nun offenbar auch, die von den jüngsten politischen Entwicklungen und der instabilen wirtschaftlichen Lage am schwersten getroffen sind und vor den teilweise 20- bis 30-prozentigen Preissteigerungen kapitulieren müssen.

Bereits mehrere Interessenten abgesprungen

In einer Klausurtagung am 20. und 21. Mai hatte Bürgermeister Ingo Mehner den Stadtrat informiert, dass am Hintersberg „bereits mehrere Interessenten“ abgesprungen waren. Genaue Zahlen oder Details wurden in öffentlicher Sitzung nicht genannt.

Ausreichend Nachrücker vorhanden

Auf Nachfrage sagte Kämmerer Hermann Forster, dass von den 14 vergebenen Parzellen „etwa die Hälfte“ einen Rückzieher gemacht habe. Man habe aber ausreichend Nachrücker, die die Lücken füllen können. Es sei also nicht so, „dass wir die Flächen nun wie Sauerbier anpreisen müssen“.

Nicht nur Baumaterial sorgt für Kostenexplosion

Die Kostenexplosionen für Bauherren werden mehrfach begründet. Es geht nicht nur um Baumaterial und Haustechnik, sondern auch um die Schwierigkeit, Baugeld von den Banken zu bekommen. Als Erschwernis betrachtet die Stadt auch die „sehr spontanen Änderungen bei der KfW-Energieeffizienzförderung“.

Ursprünglich war angedacht, unmittelbar im Anschluss an die Vergabe der 14 Kaufgrundstücke neun Parzellen im Erbbaurecht zu vergeben. Bei der Stadtrats-Klausur sei man aber nach den Worten von Bürgermeister Mehner übereingekommen, erst einmal bis Herbst 2022 abzuwarten. Dann soll „die Situation neu bewertet und eine Entscheidung über die Grundstücksvergabe Erbpacht getroffen werden“.

Von Christoph Schnitzer

