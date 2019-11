Bad Tölz bietet kostenlose Schwimmkurse - und die Nachfrage ist groß

Die kostenlosen Schwimmkurse für Vorschulkinder, die die Stadt Bad Tölz anbietet, sind sehr beliebt. Das zeigt eine lange Warteliste. Dennoch setzt sich das Rathaus das Ziel: „Alle Tölzer Erstklässler sollen Seepferdchen-sicher unterwegs sein.“

Bad Tölz –Schwimmen können ist lebenswichtig. Und doch gibt es Statistiken die zeigen, dass sich viele Kinder und Erwachsene in Deutschland nicht sicher im Wasser bewegen können. Die Stadt Bad Tölz beugt hier vor. Seit einigen Jahren bietet sie kostenlose Schwimmkurse für Vorschulkinder an. Allerdings sind die Wartelisten lang. Eine Mutter berichtete gegenüber dem Tölzer Kurier, ihr fünfjähriges Kind habe in diesem Jahr keine Chance gehabt, in den Kurs zu kommen. Auch anderen Kindern sei abgesagt worden.

Jährlich wird für die fünf Kindergärten (Lebenshilfe, Schlossplatz, Montessori, Arche Noah und Heilige Familie) ein Schwimmkurs angeboten, an dem jeweils zehn Kinder teilnehmen können, erklärt Falko Wiesenhütter, Geschäftsleiter der Stadt Bad Tölz, auf Nachfrage. Außerdem gibt es einen Zusatztermin. „Aus personellen Gründen und infolge der Kapazität im Schwimmbad stellt dieses Angebot das Maximum dar“, so Wiesenhütter.

Die Zahl der Interessenten sei über die Zeit weitgehend gleich geblieben. Zunächst werden alle Tölzer Vorschulkinder berücksichtigt – also diejenigen, die im darauffolgenden September in die Schule kommen. Danach könnten freie Plätze mit Tölzer Fünfjährigen aufgefüllt werden.

Wenn dennoch ein Vorschulkind bis zur Einschulung keinen Platz in einem Kurs ergattern konnte, empfiehlt Wiesenhütter, dass sich die Eltern bei Rainer Oberleitner melden. Er ist Schwimmmeister und leitet die Kurse. „Er findet in der Regel immer eine Möglichkeit, auch diese Kinder noch nachträglich in einem der Kurse unterzubringen.“

Schwimmkurse in Bad Tölz: Künftig immer zur selben Jahreszeit

Laut Wiesenhütter soll künftig für jeden Kindergarten immer zur gleichen Jahreszeit ein Kurs angeboten werden. „Damit ist das Angebot für alle Seiten leichter planbar und vor allem auch für die Familien eine gewisse Terminsicherheit gegeben.“

Übrigens: Damit die Stadt die Kosten für den Schwimmkurs übernimmt, müssen die Teilnehmer mindestens acht der zehn Einheiten besucht haben.

Wiesenhütter betont: „Für die Stadt und vor allem auch für den betreuenden Schwimmmeister Herrn Oberleitner bedeutet die Organisation dieses für Familien kostenfreien Angebots einen hohen Aufwand.“

Zahlreiche Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet hätten bestätigt, dass Tölz durch die kostenlosen Angebote fast schon so etwas wie Pionierarbeit leiste. Das Tölzer Modell sei Vorbild für andere Kommunen. „Ziel ist es, dass alle Tölzer Erstklässler Seepferdchen-sicher unterwegs sind“, so Wiesenhütter.

Übrigens gibt es nicht nur für die kostenlosen Tölzer Kurse eine hohe Nachfrage. Wie Korbinian Landthaler von der Wasserwacht Lenggries berichtet, müssen sich auch Kinder im Brauneckdorf auf eine gewisse Wartezeit einstellen. Die Wasserwacht bietet jeweils in den Schulferien in der Isarwelle Kurse an. „Der Andrang ist groß“, sagt Landthaler.

Die Tölzer Termine 2020

10. bis 31. Januar, Schwimmkurs Lebenshilfe; 6. bis 27. März, Schwimmkurs Schlossplatz, 24. bis 16. Mai, Schwimmkurs Montessori; 19. Juni bis 10. Juli, Schwimmkurs Arche Noah; 11. September bis 2. Oktober, Schwimmkurs Heilige Familie. Dazu gibt es einen offenen Termin vom 13. November bis 3. Dezember. Ein Turbo-Schwimmkurs wird vom 21. Februar bis 1. März im Kindergarten Lebenshilfe angeboten.

Lesen Sie auch:

644 Schüler singen Anti-Plastik-Lied