Tölzer Hotel „Bergeblick“: Baustelle schreitet voran

Von: Andreas Steppan

Stimmungsvolles Bild von der Baustelle: Laut Investor Johannes Tien entstand dieses Bild vom in der Entstehung begriffenen Saunahaus genau um acht Minuten vor acht. Das Hotel Bergeblick soll im Frühsommer eröffnen. © Privat

Das Tölzer Hotel „Bergeblick“ soll im Frühsommer öffnen. Auf der Baustelle schreiten die Arbeiten voran. Ein weiterer wichtiger Schritt steht Anfang der Woche an.

Bad Tölz – Für den Bauherrn Johannes Tien ist es ein weiterer wichtiger Schritt bei der Umsetzung seines Hotelprojekts „Bergeblick“ auf der Wackersberger Höhe. „Das ,Senses-Haus‘ steht“, tut der Investor kund. Die Baustelle schreite voran, am geplanten Eröffnungstermin im Frühsommer habe sich nichts geändert, fügt er auf Rückfrage hinzu.

Neues Hotel „Bergeblick“ auf der Wackersberger Höhe: „Senses-Haus“ steht

Beim so titulierten „Senses-Haus“ handelt es sich um ein zusätzliches Sauna-Haus mit offener Veranda, das laut Tien aber auch für Yoga oder Pilates genutzt werden kann. „Es ist für uns ein Herzstück des Hotels, weil es das widerspiegelt, was wir wollen, nämlich dem Gast eine Rückzugsmöglichkeit anzubieten und Wellness-Angebote in der Natur zu schaffen.“

Das Saunahaus solle Blicke in den Wald und die Berge sowie auf den Pool und einen fließenden Übergang in die Natur eröffnen. Zugänglich sein wird es vom regulären Spa-Bereich des Hotels.

Nächster wichtiger Schritt: Einbau der Innentreppe

Als nächster wichtiger Schritt der Bauarbeiten steht Tiens Angaben zufolge Anfang der Woche der Einbau einer Innentreppe aus Stahl in das Hotelgebäude an.

Hotel wird 100 Betten umfassen

Wie berichtet investiert der in Wackersberg lebende Unternehmer rund 20 Millionen Euro auf der Wackersberger Höhe – den Kaufpreis für das Hotelareal und das benachbarte „Forsthaus“ inbegriffen. Das „Bergeblick“ wird 100 Betten in 36 Doppelzimmern, acht Suiten und drei Lodges umfassen. Führen will das Haus die Familie Tien selbst.

