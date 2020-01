Hund beißt Boxer und wirft Frau um

Ein Hund biss vergangenen Freitag einen Boxer und warf sein Herrchen anschließend zu Boden. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Bad Tölz - Zeugenhinweise nach einem Hundebiss erbittet die Polizei. Nach Angaben der Polizei ging eine 57-jährige Frau aus Bad Tölz am Freitag gegen 13 Uhr mit ihrem Boxer am Oberen Griesfeld spazieren. Der Vierbeiner war nicht angeleint. Auf Höhe des Spielplatzes kam ihr ein bislang unbekanntes Pärchen mit einem weiß-braun gefleckten kniehohen Mischling entgegen, der ebenfalls nicht angeleint war. Dieser ging unvermittelt auf den Boxer los und verbiss sich an dessen Ohr. Die 57-jährige versuchte dazwischen zu gehen, wurde von dem Mischling aber zu Boden geworfen. Dabei verletzte sie sich am Knie, der linken Schulter und an den Rippen. Der Mann unternahm nichts, die Frau half der 57-Jährigen auf, danach entfernte sich das Pärchen.

Hinweise

Hinweise zu dem Vorfall werden bei der Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Nummer 0 80 41/76 10 60 entgegengenommen.

