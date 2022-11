IHK-Unternehmensbefragung zeigt: Fachkräfte-Mangel als aktuelles Hauptproblem

Vor Vertretern des IHK-Gremiums Bad Tölz-Wolfratshausen stellte Referentin Elfriede Kerschl (re.) die Ergebnisse einer Unternehmensbefragung vor. © esc

Das IHK-Gremium spricht über Aussichten der heimischen Wirtschaft. Dabei wurde abermals deutlich, dass der Fachkräftemangel für viele Betriebe ein erdrückendes Problem darstellt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nicht die Energiekrise mit stark ansteigenden Preisen, nicht die Unterbrechung der Lieferketten in der Corona-Pandemie und nicht die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs: Als Hauptgefahr für die heimische Wirtschaft sieht IHK-Referatsleiterin Elfriede Kerschl etwas anderes. „Der Fachkräfte-Bedarf ist nach wie vor sehr hoch“, sagte sie kürzlich bei einem Vortrag vor Vertretern des IHK-Gremiums Bad Tölz-Wolfratshausen im Schlegldorfer Garten- und Landschaftsbau-Betrieb „Fuchs baut Gärten“.

Ergebnisse einer Sonderbefragung

Kerschl berief sich dabei auf die Ergebnisse einer jüngst durchgeführten Sonderbefragung „Konjunktur“ durch die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern. Der Aussage stimmte auch Renate Waßmer, Sparkassen-Chefin und Vorsitzende des IHK- Regionalausschusses zu. Am größten sei der Mangel im Bereich des Tourismus und des Baugewerbes.

Am meisten Sorgen machte Kerschl die immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen der Anzahl der Schulabgänger und den Arbeitnehmern, die ins Rentenalter kommen. „Im Jahr 2035 werden uns laut Prognose 1,5 Millionen Arbeitnehmer weniger zur Verfügung stehen“, so die Referentin. Verschärfend komme hinzu, dass die Mitarbeiter immer älter würden. Durch den demografischen Wandel auf dem Arbeitsmarkt seien die Arbeitskräfte in Bayern derzeit durchschnittlich 46,4 Jahre alt. „In den kommenden Jahren wird das Durchschnittsalter aber auf 53,7 Jahre steigen.“

Während der Corona-Pandemie habe zudem nicht nur das Arbeiten im Homeoffice zugenommen, auch habe sich in der Zeit die Bereitschaft zum Stellenwechsel stark erhöht. Mittlerweile ist auch das Angebot an Stellen mit teilweisem Homeoffice gestiegen. In Sachen Mitarbeiterbindung wird verstärkt Wert auf Fort- und Weiterbildung gelegt.

Arbeitsmarkt ist transparenter geworden

Monika Uhl, Mitinitiatorin des „Ausbildungskompasses“ in der Region, betonte, dass der Arbeitsmarkt insgesamt transparenter geworden sei. Ihre Broschüre bilde den Ausbildungsmarkt in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen und Miesbach ab. Derzeit bieten hier 170 Unternehmen 17 277 Stellen in 110 unterschiedlichen Berufen an.

Abschließend referierte Elke Christian, bei der IHK für Wirtschaftspolitik zuständig, über die Erwartungen der Wirtschaft an die Zukunft: „Da befinden wir uns im freien Fall.“ 57 Prozent der bayerischen Betriebe, die bei der Sonderbefragung mitgemacht hätten, sähen Probleme vor allem bei der Inlandsnachfrage. Knapp die Hälfte befürchtet, durch die sich verändernden Voraussetzungen in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein.

