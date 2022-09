Im Schatten des Bruders: Vortrag über Kurhaus-Mitschöpfer Emanuel von Seidl

Historischer Verein

Ein Vortrag beim Historischen Verein dreht sich um Emanuel von Seidl. Der Mit-Schöpfer des Tölzer Kurhauses stand immer im Schatten seines Bruders Garbriel.

Bad Tölz – Er stand immer im Schatten seines Bruders Gabriel: Emanuel von Seidl (1856 – 1919). Ihn da herauszuholen, hat sich die Kunsthistorikerin Katharina Drexler vorgenommen, die derzeit an ihrer Doktorarbeit über den Baumeister und Innenarchitekten arbeitet. Viele ihrer Erkenntnisse betreffen auch Bad Tölz. Drexler wird sie auf Einladung des Historischen Vereins in einem Vortrag im Stadtmuseum den Besuchern erläutern.

Schwester Theresia war eine der ersten Sommerfrischlerinnen in Murnau

Zum Beispiel die Familiengeschichte: Die Seidls waren eine Münchner Bäckerfamilie. Unter den zehn Kindern befand sich auch Theresia, die später den Münchner Handschuhfabrikanten Roeckl heiraten sollte und somit Urgroßmutter des heutigen Oberhof-Besitzers Franz Roeckl ist.

Theresia Roeckl war in den 1890er-Jahren eine der ersten Sommerfrischlerinnen im hübschen Markt Murnau und ließ sich dort nieder. Ihr Architektenbruder Emanuel hatte sich in Murnau ebenfalls eine Villa bauen lassen. Sie wurde 1972 nach einstimmigem Beschluss des Murnauer Gemeinderats abgerissen, berichtet Drexler auch fünf Jahrzehnte später einigermaßen verständnislos. Die gebürtige Garmisch-Partenkirchnerin kuratierte 2019 zum 100. Todestag im Schlossmuseum Murnau eine Ausstellung und erinnerte an den „vergessenen Sohn“.

Drei Tölzer Bauwerke stammen aus der Hand von Emanuel von Seidl

Der wie sein Bruder Gabriel in den Adelsstand erhobene Emanuel von Seidl hat auch in Tölz gearbeitet. Von drei Bauwerken aus seiner Hand wird Katharina Drexler berichten, wie sie herausgefunden hat. Eines davon ist bestens bekannt. Nach dem Tode Gabriels 1913 führte Emanuel die Arbeiten am Tölzer Kurhaus weiter. Bisher lautete die Überlieferung, dass das Tölzer Kurhaus und das Deutsche Museum in München die einzigen Gebäude waren, bei denen das in den Augen Drexlers „kongeniale Brüderpaar“ gemeinsam wirkte. Die Referentin, die übrigens auch Stipendiatin der Forschungsabteilung im Deutschen Museum ist, hat im Zuge der Dissertation weitere Bauwerke gefunden. Wie ihr überhaupt daran liegt, Parallelen und innere Bezüge in den Lebensläufen der Seidl-Brüder herauszuarbeiten.

Die Gründung des Isartalvereins ist ein Beispiel für den Weitblick der Seidls

Beide hatten einen weit in die Zukunft gerichteten Blick und haben, so Drexlers Ansicht, Herausforderungen wie Klimawandel und Umweltschutz vorhergesehen. Nicht zuletzt wegen der „unglaublich aktuellen“ Gesinnung der Brüder werde das Entstehen ihrer Doktorarbeit in der Forschung durchaus aufmerksam registriert, berichtet Drexler.

Die Gründung des Isartalvereins ist ein Beispiel für den Weitblick der Seidls. Ein anderes ist das Thema Wald und Bäume. Was Gabriel die Linden bedeuteten, waren Emanuel die Eichen, die er in den im Stil eines englischen Landschaftsgartens gestalteten Murnauer Park pflanzte. Stichwort England: Die Brüder waren früh bei dortigen internationalen Architekturschauen beteiligt. Einflüsse seien bei Emanuel deutlich zu erkennen.

Seidl hatte für die Farbgebung des Kurhaus-Saals etwas ganz anderes im Sinn

Zurück nach Tölz und zum Kurhaus, das Emanuel von Seidl vollendete und dabei vor allem für die Inneneinrichtung verantwortlich zeichnete. Auch hier wird eine gewisse Tragik seines Schaffens deutlich. In den in München erscheinenden „Neuesten Nachrichten“ wird 1914 die Eröffnung des Tölzer Kurhauses und seine Baugeschichte beschrieben. Daher weiß man, dass Emanuel von Seidl für den heute in Weiß-, Rot- und Goldtönen gehaltenen Saal eine ganz andere Farbgebung im Sinn hatte. Bei Wänden und Türen herrschten Grüntönen vor. Die „reizende kleine Bühne“, so die Zeitung, besaß „einen tiefgrünen Vorhang. Der Saal ist gewissermaßen die Fortsetzung des Parkes“.

Der Vortrag: „Poet am Reißbrett: Emanuel Seidl und seine Bauten in Murnau und Tölz“ findet am Mittwoch, 21. September, um 19.30 Uhr im Tölzer Stadtmuseum statt. Der Eintritt ist frei. (cs)

