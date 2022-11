Bad Tölz im Vergleich: Mit Parkgebühren im Mittelfeld

Von: Andreas Steppan

Die Parkgebühren wird die Stadt Bad Tölz ab 1. Januar 2023 erhöhen. © Pröhl/Archiv

Bad Tölz liegt mit der Höhe der Parkkosten im Vergleich mit anderen Städten im Oberland im Mittelfeld. Die Tarife in Weilheim und Starnberg sind beispielsweise höher.

Bad Tölz – Ausführlich und sehr kontrovers diskutierte der Tölzer Stadtrat kürzlich über die Erhöhung der Parkgebühren ab 1. Januar 2023. Die Abstimmung für eine Anhebung fiel mit 13:12 denkbar knapp aus. Auch die Forderung, dass die erste halbe Stunde Parken generell kostenfrei sein sollte, wurde dabei einmal mehr laut. Doch ist das Parken in Bad Tölz im Vergleich mit anderen Städten und Gemeinden im Oberland eigentlich teuer oder günstig? Hier hilft ein Blick über den Tellerrand.

O In Weilheim gilt nach Auskunft von Gerhard Bäck, Leiter der Verkehrsbehörde im Rathaus, die Faustregel: In der Altstadt – also innerhalb der Stadtmauern – kostet das Parken 2 Euro (Höchstparkdauer eine Stunde). Außerhalb der Stadtmauer beträgt die Gebühr 1 Euro pro Stunde bei zwei Stunden Höchstparkdauer. Sinn der Unterscheidung sei, den Autoverkehr möglichst aus der Innenstadt herauszuhalten, aber für kurze Erledigungen oder ältere Menschen doch das Parken im Zentrum zu ermöglichen. Im von den Stadtwerken betriebenen Parkhaus Altstadt-Center ist die erste halbe Stunde Parken kostenfrei. Danach beträgt die Gebühr 20 Cent für zwölf Minuten – macht bei einer Stunde einen Euro.

O Die Stadt Starnberg hat ihre Parkgebühren zuletzt 2020 erhöht und „an vergleichbare Kommunen im Oberland angepasst“, wie Jakob Bauer, Teamleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung, mitteilt. Am teuersten ist es auch hier in der Innenstadt mit 2 Euro pro Stunde. Die ersten 30 Minuten sind kostenfrei. Das soll laut Bauer zu einem häufigeren Parkwechsel beitragen, „damit die Parkflächen von möglichst vielen Anliegern genutzt werden können“. Dann gibt es in Starnberg noch einige weniger zentrale Parkplätze (Landratsamt, Strandbadstraße Nepomukweg und Seebad), an denen sogar die erste Stunde kostenfrei ist und jede weitere 1 Euro kostet.

In Tegernsee darf man eine Stunde kostenlos parken

Sonderfälle sind die Parkplätze an den Bahnhöfen, wo es laut Bauer ebenfalls „hohen Parkdruck“ gebe. Am Bahnhof See – er liegt im Innenstadtbereich – kostet das Parken 2,50 Euro pro Stunde, für Nutzer des ÖPNV 1 Euro pro Tag. Die Park+Ride-Anlage Starnberg Nord darf ausschließlich von ÖPNV-Fahrgästen genutzt werden, und zwar für 50 Cent pro Tag.

O Recht günstig ist das Parken in Wolfratshausen – vor allem, wenn man sein Fahrzeug auf den Parkplätzen abstellt, die nicht unmittelbar am Markt liegen. Am Hatzplatz kostet das Parken nach Auskunft von Bürgermeister Klaus Heilinglechner 30 Cent pro halber Stunde, und vor der Loisachhalle 60 Cent für eine Stunde. 60 Cent für eine halbe Stunde in den Automaten werfen müssen Autofahrer, die ihr Fahrzeug direkt an Ober- oder Untermarkt, vor dem „Haderbräu“ oder am Johannisplatz abstellen – da gibt es zusammengezählt aber auch nur 42 Stellplätze.

Heilinglechner weist jedoch darauf hin, dass die Stadt Wolfratshausen gerade den Auftrag ausgeschrieben hat, ein neues Parkraumkonzept zu erarbeiten. Im Zuge dessen könne sich in den kommenden Jahren einiges ändern. Kurzfristig überlege man im Rathaus, die Gebühr am Hatzplatz auf 60 Cent für 30 Minuten anzuheben – wegen der anstehenden Umsatzsteuerpflicht und auch zwecks der Einheitlichkeit.

Das Tölzer Parkhaus ist unschlagbar günstig

O Die ersten 30 Minuten Parken sind in Penzberg kostenlos: An den Parkscheinautomaten gebe es dafür eine „Semmelhol-Taste“, wie Joachim Bodendieck, Leiter des Ordnungsamts, informiert. Danach kostet die nächste halbe Stunde 1 Euro und die folgenden halben Stunden je 50 Cent.

Was die Umsatzsteuerpflicht ab 1. Januar 2023 betrifft, führe die Stadt Penzberg gerade eine Bestandsaufnahme durch, so Bodendieck. Eine Erhöhung der Parkgebühren stehe „derzeit nicht auf der Agenda, ist aber aufgrund der angespannten Haushaltslage für die Zukunft nicht auszuschließen“. Zuletzt wurden die Penzberger Parkgebühren zum 1. Januar 2016 erhöht.

O In Tegernsee können Autofahrer mit Parkschein eine Stunde lang kostenlos parken. Nach Auskunft von Bettina Koch vom städtischen Bauamt beträgt die Gebühr danach im Zentrum beziehungsweise im Bereich der Geschäfte 1 Euro pro Stunde, die Höchstparkdauer ist auf drei Stunden begrenzt. Auf anderen Parkplätzen gibt es Tagestickets für 3 oder 5 Euro.

O In Geretsried waren Parkgebühren bis vor Kurzem unbekannt. Erst im April 2021 führte die Stadt das kostenpflichtige Parken im Zentrum um die Neue Mitte ein. Hier gibt es nach Auskunft von Rathaus-Geschäftsleiterin Ute Raach 56 oberirdische Stellplätze, die Gebühr liegt bei 50 Cent für 30 Minuten. Derselbe Preis gilt auch in der privat betriebenen Tiefgarage am Karl-Lederer-Platz (beziehungsweise ab der zweiten Stunde: 1 Euro pro Stunde).

In Wolfratshausen ist das Parken recht günstig

Wie Ute Raach weiter ausführt, gibt es in Geretsried auf 20 Stellplätzen direkt gegenüber dem Rathaus und in angrenzenden Straßen ein kostenfreies Kurzzeitparken für bis zu 30 Minuten. „Es muss aber ein Ticket gezogen werden“, betont die Geschäftsleiterin. Ob die Parkgebühren wegen der Umsatzsteuerpflicht angehoben werden, dazu gebe es noch keine Entscheidung.

O Und wo liegt Bad Tölz mit seinen Tarifen ab 1. Januar 2023 im Vergleich? Die 1,50 Euro pro Stunde, die auf den drei zentralen Parkplatzen Isarkai, Schloßplatz und Kolbergarten gelten werden, sind teurer als in Wolfratshausen, Geretsried, Tegernsee oder Penzberg. Aber Weilheim, und Starnberg langen in ihren Zentren noch kräftiger hin.

Das Parkhaus an der Tölzer Bockschützstraße bleibt mit dem erhöhten Tarif von 50 Cent pro Stunde weiterhin im Umkreis unschlagbar günstig. Nur Wolfratshausen bietet am Hatzplatz und an der Loisachhalle ähnlich günstige Parkplätze an. Eine kostenfreie halbe Stunde gibt es von den abgefragten Kommunen in Starnberg und Penzberg, in Tegernsee ist es sogar eine ganze Stunde. In Geretsried gelten die 30 Minuten Gratis-Parken nur in einem eng begrenzten Gebiet, in Weilheim nur im Parkhaus. Dem gegenüber wartet Bad Tölz mit einer Stunde freiem Parken im Parkhaus auf.

