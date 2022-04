Infoabend klärt Fragen von Gastgebern ukrainischer Flüchtlinge in Tölz

Von: Elena Royer

Rede und Antwort standen Rita Knollmann und Franz Späth (links im Bild) den Gastgebern für Flüchtlinge aus der Ukraine am Mittwochabend. © Arndt Pröhl

Die Aufnahme von Flüchtlingen bringt oft viele Fragen mit sich. Bei einem Infoabend in Bad Tölz wurden diese geklärt.

Bad Tölz – Auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine fanden auch viele Menschen Zuflucht in Bad Tölz. Viele Bürger haben Geflüchtete bei sich aufgenommen. Fragen, die dabei aufkommen, versuchten Franz Späth, Sozialplaner der Stadt, und Rita Knollmann vom Asylhelferkreis nun bei einem Infoabend im Mehrgenerationenhaus in Tölz zu klären.

Registrierung der Geflüchteten bringt viele Unklarheiten mit sich

Besonders viele Unklarheiten gibt es offenbar bei der Registrierung der Geflüchteten, weshalb Späth gleich zu Beginn klarstellte: „Die Flüchtlinge aus der Ukraine werden nicht an der Grenze registriert. Sie bekommen ein Touristenvisum für 90 Tage.“ Um Leistungen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz zu erhalten, sei eine Registrierung aber notwendig. „Zuerst müssen sich die Geflüchteten am Landratsamt registrieren. Zusätzlich ist dann eine Anmeldung beim Einwohnermeldeamt im Rathaus nötig.“

Spielgruppen für kleine Kinder

Ein Besucher des Infoabends wollte wissen, ob es denn eine Spielgruppe für ganz kleine Kinder gebe. Derzeit sei das noch nicht der Fall, so Knollmann. „Aber dienstags bis donnerstags sind Räume im Mehrgenerationenhaus frei, in denen Spielgruppen stattfinden können.“ Daraufhin bot ein anderer Gast an, dass die bei ihm untergekommene Ukrainerin eine Spielgruppe leiten könne, da sie eine Ausbildung in der Kinderbetreuung habe.

Vhs bietet Deutschkurse an

Zudem kam die Frage nach Deutschkursen für Geflüchtete auf. Knollmann erklärte, dass im „WeltRaum“ bereits Kurse der Volkshochschule laufen (wir berichteten). Sie wies darauf hin: „Wer jemanden kennt, der einen Kurs machen möchte, soll sich selbst bei der Volkshochschule melden.“ Dort würden dann, sobald genügend Personen beisammen sind, laufend neue Kurse gebildet.

Gastgeber versorgten sich gegenseitig mit Tipps und Ratschlägen

Die Gäste im Mehrgenerationenhaus nutzten den Abend auch, um sich gegenseitig mit Tipps und Ratschlägen zu versorgen. So warnte eine Anwesende vor unseriösen Job-Angeboten, die ihre Gäste bei der Tafel-Ausgabe vor der Südschule erhalten hätten. „Wir müssen unsere Gäste dafür sensibilisieren“, lautete die einstimmige Meinung dazu.

Das Thema „Sprache“ beschäftigte die Gäste des Infoabends

Ein anderer Zuhörer gab den Tipp, dass seine Gäste gerne im Supermarkt „Titan“ einkaufen, da es dort viele aus der Heimat bekannte Lebensmittel gebe. Zudem beschäftigte das Thema Sprache die Gäste beim Infoabend. Die Meinungen gingen auseinander, ob es in Ordnung sei, Russisch mit den Menschen aus der Ukraine zu sprechen. Die einen sagten, Russisch könne retraumatisieren. Späth jedoch beobachtete in den vergangenen Wochen: „Russisch ist überwiegend kein Problem.“ Es kommt dabei wohl immer auf die persönlichen Erlebnisse im Krieg an, vermuteten die Besucher im Mehrgenerationenhaus. Der Tipp eines Besuchers: „Übersetzungsprogramme funktionieren oft auf Russisch besser als auf Ukrainisch.“

Psychische Belastung: Nicht nur für Geflüchtete, sondern auch für Vermieter gibt es Hilfe

Ein weiteres großes Thema beim Infoabend war die psychische Belastung, mit der die Geflüchteten oftmals zu kämpfen hätten. Iris Maurus von der Caritas stellte in diesem Zuge den sozialpsychiatrischen Krisendienst vor. Dort gibt es eine kostenlose Telefonnummer, die Menschen in Krisensituationen wählen können, erklärte Maurus. „Im Gespräch machen Psychologen, die auch Ukrainisch sprechen, ein kurzes Screening. Sollte akute Hilfe nötig sein, sind wir aus dem Landkreis innerhalb einer Stunde bei den Betroffenen.“

Knollmann ergänzte, dass zudem ein Angebot in der Beratungsstelle für psychische Gesundheit am Klosterweg in ukrainischer Sprache in Planung sei. „Der Kontakt ist bereits hergestellt.“ Zudem wies sie darauf hin, dass der psychiatrische Dienst auch von den Gastgebern, die Familien bei sich aufgenommen haben, in Anspruch genommen werden könne. Sie weiß: „Das ist keine einfache Situation. Der Krieg zieht mit ein.“

