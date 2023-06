Schutz für den Aitel-Nachwuchs: Fischereiverein richtet Sperrzone ein

Zum Schutz des Aitel-Nachwuchses wurde an der Isar eine Sperrzone eingerichtet. Florian Herzinger, Hans Adlwarth, Sabine Gerg und Franz Rampf (v. li.) machten sich am Montag vor Ort ein Bild.

Fisch laicht in der Isar

Von Elena Royer schließen

Der Aitel, ein Süßwasserfisch, laicht derzeit im Kies an der Isar. Um die Eier und die kleinen Fische zu schützen, richtete der Bezirksfischereiverein eine Sperrzone ein.

Bad Tölz – Derzeit laicht der Aitel, ein unter anderem in der Isar lebender Süßwasserfisch. Er legt seine Eier im Kies ab. Dafür hat er sich heuer den Flussabschnitt im Bereich unterhalb der Isarbrücke in Bad Tölz ausgesucht. Um den Nachwuchs zu schützen, wurde am Montag eine Sperrzone eingerichtet.

Aitel ist wichtiger Fisch für die Isar - Sein Laich ist in Gefahr

Ein wertvoller Speisefisch ist er zwar nicht, wie Florian Herzinger, Vorstand des Bezirksfischereivereins Bad Tölz, erklärt. Trotzdem ist der Aitel wichtig für die Isar, weil er anderen Fischen als Nahrung dient. Aber seine Eier sind in Gefahr. Denn Enten, andere Fische und Vögel fressen sie gern. „Das ist die Natur“, sagt Herzinger. Doch auch der Mensch kann den Fisch-Nachwuchs gefährden. „Badegäste oder Hunde könnten versehentlich auf die Eier treten“, erklärt Herzinger. Denn die legt das Weibchen im Kies ab. Tritt man auf den Kies, können sowohl Laich als auch Fische im Larvenstadium zerquetscht werden.

Absperrband markiert Sperrzone im Uferbereich der Isar

Damit das nicht passiert, markiert in den kommenden Wochen ein Absperrband ungefähr 70 Meter vor beziehungsweise nach der Isarbrücke den Bereich in der Uferzone, der nicht betreten werden darf. In Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim und der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt wird diese Fläche festgelegt. „Nach 50 Tagen haben die Fische ihr Larvenstadium beendet und kommen aus dem Kies hervor“, erklärt Franz Rampf, Gewässerwart des Fischereivereins.

Naturschutzranger kontrollieren, ob Absperrung berücksichtigt wird

Am Montag haben sich Florian Herzinger und Franz Rampf vom Bezirksfischereiverein sowie die beiden Naturschutzranger Hans Adlwarth und Sabine Gerg vor Ort ein Bild gemacht, welcher Bereich genau abgesperrt werden soll. „Das Okay gibt dann die Untere Naturschutzbehörde“, sagt Herzinger. In den kommenden Wochen werden die Naturschutzranger darauf achten, ob die Absperrung berücksichtigt wird.

