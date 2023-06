Am Wochenende locken Nachtflohmarkt und Isarfest nach Tölz

Von: Elena Royer

Der Nachtflohmarkt und das Isarfest lockten auch im vergangenen Jahr zahlreiche Besucher in die Kurstadt. © Patrick Staar/Archiv

Zwei beliebte Veranstaltungen, das Isarfest des SC Rot-Weiß und der Nachtflohmarkt, finden am Wochenende wieder in Bad Tölz statt.

Bad Tölz – Schnäppchenjägern bietet sich am kommenden Samstag, 24. Juni, in der Kurstadt reichlich Gelegenheit zum Stöbern, wenn wieder der Nachtflohmarkt stattfindet.

Stadtplätze für Nachtflohmarkt schon alle ausverkauft

„Die Standplätze sind schon alle ausverkauft“, sagt Veranstalter Christian Gutmair. Der beliebte Tölzer Nachtflohmarkt ziehe zwar vor allem Besucher und Verkäufer aus Tölz und Umgebung an, aber 20 Prozent kommen auch von weiter her – „bis zu 200 Kilometer“, weiß er. Zu kaufen wird es alles Mögliche geben. „Gebrauchtes, Trödel, auch Sammler werden fündig“, sagt der Veranstalter. „Schön-skurril eben. Jeder Topf findet hier seinen Deckel.“

Insgesamt rechnet Gutmair am Samstagabend mit 10 000 Menschen „im Durchlauf“. Der Flohmarkt findet von 17 bis 23 Uhr in der Marktstraße und auf der Bürgermeister-Stollreither-Promenade statt.

Drei Band sorgen beim Isarfest für Stimmung

Für das leibliche Wohl der Flohmarktbesucher sorgt der SC Rot-Weiß, der an diesem Wochenende an der Isar sein traditionelles Isarfest abhält. Wie jedes Jahr lockt die Veranstaltung mit guter Musik an allen drei Tagen. So treten am Freitag ab 19 Uhr „Painted Desert“ auf, am Samstag sind ab 17 Uhr „Big Bad Wolf“ zu hören, um am Sonntag spielen „Mad Man“ ebenfalls ab 17 Uhr am Isarufer.

Für Essen und Getränke ist an allen Tagen mit Grillspezialitäten, Steckerlfisch, Kaffee und Kuchen, einer Pils- und Weißbierbar und einer Cocktailbar gesorgt. Die Bar ist bis 2 Uhr morgens geöffnet. Außerdem gibt es auch wieder eine Tombola mit vielen Preisen. Der Erlös kommt der Jugendarbeit des Vereins zugute.

