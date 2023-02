Bad Tölz ist die Blitzer-Hochburg

Radarbilanz

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Die mobilen Radaranlagen des Zweckverbands Kommunale Dienste Oberland stehen gefühlt überall. Die Statistik zeigt, dass 2022 549-mal im Landkreis geblitzt wurde.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Am Ende, so der Zweckverband auf Anfrage der Heimatzeitung, haben es die einzelnen Mitgliedsgemeinden (siehe Kasten) in der Hand, wie oft und wo bei ihnen geblitzt wird. Denn sie „buchen Überwachungsstunden und bestimmen dadurch die Häufigkeit der Kontrollen“. 549-mal wurden die Dienste des Zweckverbands im vergangenen Jahr gebucht. Besonders häufig standen die Blitzer in Bad Tölz. 122 Messungen habe es im Stadtgebiet gegeben, berichtet der Verband mit Sitz in der Kurstadt. Und tatsächlich gibt es in Bad Tölz auch eine Stelle, wo die Verkehrsüberwacher besonders häufig Tempoverstöße festgestellt haben: nämlich an der Jahnstraße.

549 Mal wurde 2022 geblitzt

In der Gemeinde Dietramszell befindet sich die Stelle, an der besonders oft im vergangenen Jahr geblitzt wurde. Der Zweckverband baute seine Geräte für insgesamt 27 Messungen an der Tattenkofener Straße auf. Und wo wurde besonders schnell gefahren? „Die höchsten Überschreitungen – mehr als 60 km/h zu schnell – wurden in Bad Tölz, Bad Heilbrunn, Kochel, Lenggries, Dietramszell und der Jachenau festgestellt“, berichtet der Zweckverband, schränkt aber gleich ein, dass es sich hierbei auch um Einsatzfahrzeuge handeln könnte. Wer allerdings tatsächlich über 60 km/h zu schnell ist und geblitzt wird, muss mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog sehe hier eine Geldbuße ab 700 Euro vor, dazu zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot.

Markante Blitzerstelle in Dietramszell

Die Verwarn- und Bußgelder bei Tempoverstößen streicht übrigens nicht der Zweckverband ein, sondern leitet sie in voller Höhe an die jeweilige Gemeinde weiter. Wer allerdings glaubt, dass die sich damit eine goldene Nase verdienen, irrt. Denn gegengerechnet werden müssen die Ausgaben für die gebuchten Überwachungsstunden. Bei der Stadt Bad Tölz blieb 2022 unterm Strich eine Einnahme von knapp 58 000 Euro übrig, wie Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach berichtet. Noch weniger ist es übrigens bei der Überwachung der Parksünder: Hier stand im vergangenen Jahr ein Plus von gut 27 000 Euro. Das deckt bei Weitem nicht die Ausgaben, die die Stadt im Bereich Verkehr hat. Dazu gehören beispielsweise die Erneuerung der Parkautomaten und der Beschilderung, der Parkplatzunterhalt oder auch der Kauf von Geschwindigkeits-Anzeigentafeln. „Alles in allem hat die Stadt weit über eine Million investiert“, sagt Otterbach. Und bevor wieder laut geklagt wird: „Wir zwingen niemanden, in diesen Topf einzubezahlen“, sagt Otterbach mit einem Augenzwinkern.

Polizei kontrolliert weiterhin selbst auch

Temposünder werden im Landkreis übrigens nicht allein vom Zweckverband zur Strecke gebracht. Auch bei der Polizei gehören Geschwindigkeitsmessungen nach wie vor zum Geschäft. „Wobei wir uns primär auf Unfallhäufungspunkte außerorts konzentrieren“, sagt Johannes Kufner, Leiter der Tölzer Polizeiinspektion. Seine Kollegen von der Verkehrspolizei-Inspektion (VPI) Weilheim seien täglich mit speziell ausgestatteten Fahrzeugen und überwiegend mobilen Blitzeranlagen unterwegs. Zuständig ist die VPI für die Straßen in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen. Die Tölzer Beamten können aber auch selber Geschwindigkeitsmessungen durchführen – mit Handlasern. Ausgesucht werden dafür Stellen, „an denen sich die Sinnhaftigkeit erschließt“, sagt Kufner. Sprich: Kontrolliert wird beispielsweise im Bereich von Schulen oder auch an Straßen, auf denen oft zu schnell gefahren wird. Wer mit dem Handlaser eines Tempoverstoßes überführt wird, wird unmittelbar danach angehalten. „Es ist eine ,ehrliche‘ Geschichte“, sagt Kufner und meint damit, dass es für den so Überführten keine Ausflüchte gibt. „Es kann ja nicht darüber diskutiert werden, wer zum Zeitpunkt des Verstoßes am Steuer gesessen hat.“ Und wer so direkt mit dem eigenen Fehlverhalten konfrontiert wurde, „ist meistens auch einsichtig“. Mitunter ertappt die Polizei bei diesen Kontrollen übrigens nicht nur Temposünder. Denn beim Prüfen der Personalien komme auch manch anderes ans Licht, sagt Kufner. Das reicht vom nicht vorhandenen Führerschein bis hin zum offenen Haftbefehl, der auf diese Weise dann vollstreckt werden kann.

