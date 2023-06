Blitzer-Alarm: Tölzer Grundschüler erleben Verkehrsüberwachung hautnah

Achtung Blitzer: Die 46 Viertklässler der Tölzer Jahnschule konnten bei einem Blitzer-Aktionstag des Zweckverbands selbst zu Verkehrsüberwachern werden. Geblitzt wurden hier Schulleiter Peter Lang und Lehrerin Elke Keil. © Pröhl

Einmal Verkehrsüberwachung hautnah erleben: Das konnten die Viertklässler der Tölzer Jahn-Grundschule bei einem Blitzer-Aktionstag des Zweckverbands. Auch Bobbycars landeten in der Fotofalle.

Bad Tölz – Die Verkehrsteilnehmer von morgen für die Sicherheit im Straßenverkehr sensibilisieren: Darum ging es bei einer Blitzer-Aufklärungsaktion an der Tölzer Jahnschule. Den 46 Grundschülern wurde kindgerecht gezeigt, wie eine Geschwindigkeitsmessung funktioniert und warum sie so wichtig ist. Organisator war der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland, welcher im Landkreis für die Verkehrsüberwachung zuständig ist.

Bei Verkehrsteilnehmern von morgen soll Verständnis für Überwachung geweckt werden

Verbands-Geschäftsführer Benjamin Bursic möchte die Schüler gleich zu Beginn auf die Gefahren von zu schnellem Fahren aufmerksam machen. Bayernweit gab es vergangenes Jahr 147 Verkehrstote wegen zu hoher Geschwindigkeit. Die Verkehrsüberwachung sorge für mehr Sicherheit auf den Straßen, so Bursic. Mit der Aktion sollen bei den frischgebackenen Verkehrsteilnehmern „frühzeitig Verständnis für die Geschwindigkeitsüberwachung“ geweckt werden.

Dafür erklärten die beiden Messtechniker Martin Urbanek und Tobias Miller zunächst spielerisch, wie die Messinstrumente funktionieren. Dazu war in der Aula extra eine Blitzeranlage aufgebaut worden. Grundsätzlich bestehe eine solche Anlage aus drei Geräten, erklärt Urbanek. Dem Sensor, dem Blitzer und der Kamera. „Alles zusammen kostet rund 125 000 Euro.“

Tölzer Schüler durften Messgeräte selbst bedienen

Die Geschwindigkeitsmessung finde mithilfe von zwei Lichtschranken statt, die sich in 50 Zentimeter Abstand zueinander befinden. Fahre jemand schneller als erlaubt, sende der Sensor ein Signal an die Kamera und löse diese aus. Doch damit die Messung auch fehlerfrei ausgeführt wird, muss der Sensor erst korrekt eingestellt werden.

Das duften die Viertklässler unter Anweisung selbst übernehmen. Mithilfe eines Laserpointers wurde zuerst die Höhe der Lichtschranken eingestellt. „Der Sensor misst etwa auf Scheinwerferhöhe“, erklärte Miller. Danach kam die Neigungswaage zum Einsatz, um sicherzustellen, dass das Messgerät dieselbe Neigung wie die Fahrbahn hat. Getestet wurde die Anlage im Anschluss mit Hilfe einer kleinen Bobbycar-Rennstrecke.

Auch vor der Schule wurde in der Tempo-30-Zone geblitzt

Nach der Vorstellung des Equipments durften die Grundschüler auch das Blitzen live miterleben. Dazu war gegenüber der Schule ein Messgerät aufgestellt worden. Lange mussten sie nicht warten, bis das erste Auto erwischt wurde, denn an dieser Stelle gilt Tempo 30.

„Die Jahnstraße ist ein Brennpunkt der Verkehrsüberwachung in Bad Tölz“, erklärte Geschäftsführer Bursic. Von 100 Autos seien durchschnittlich elf zu schnell unterwegs. Messtechniker Urbanek erklärte den wissbegierigen Schülern noch einmal den Zweck des Blitzens: „Wir wollen dazu beitragen, dass die Menschen ihre Geschwindigkeit reduzieren, damit kein Verkehrsteilnehmer zu Schaden kommt.“ Es gehe nicht ums Geldverdienen. Anschließend durften die Grundschüler dem Verkehrsüberwacher im Inneren des Messwagens bei der Auswertung der Ergebnisse über die Schulter sehen.

Schüler hatten großen Spaß beim Aktionstag

„Das war für die Kinder ein tolles Erlebnis“, ist sich Schulleiter Peter Lang sicher. Die Schüler wüssten nun besser Bescheid, wie wichtig Sicherheit und Verantwortung im Straßenverkehr seien. Bei den Grundschülern kam die Blitzer-Aktion jedenfalls gut an. „Das hat viel Spaß gemacht“, fand Vreni (10). Auch Leonhard (10) war von den Eindrücken begeistert. „Es war sehr interessant, was ich heute alles kennengelernt habe.“

Aktion soll an weiteren Schulen wiederholt werden

„Der Aktionstag ist heuer die Alternative zum Radln im Realverkehr“, erklärte Lehrerin Elke Keil. Vergangene Woche hatten die Schüler erfolgreich ihren Fahrradführerschein erhalten. Normalerweise wären sie unter der Aufsicht von Polizisten erstmals im normalen Straßenverkehr unterwegs. Das sei aber aufgrund der Bauarbeiten an der Schule sowie der Bairawieser Straße dieses Jahr nicht möglich gewesen. „Wir haben deshalb dankend das Angebot des Zweckverbandes angenommen und den Termin bewusst auf die Woche nach der Radlprüfung verlegt.“

Die Blitzer-Aktion in der Tölzer Jahnschule war nur der Auftakt für eine größere Kampagne des Zweckverbandes. Geplant ist, auch an anderen Schulen im Überwachungsgebiet die Kinder ein bis zwei Mal im Jahr über die Verkehrsüberwachung aufzuklären, erklärte Geschäftsführer Bursic. Derzeit gehören 150 Kommunen aus zehn Landkreisen dem Zweckverband an. Von Franziska Selter

