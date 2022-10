Bleibt ein Sorgenkind: Der Jahnschul-Erweiterungsbau in Bad Tölz

Das Dach des Jahnschul-Erweiterungsbaus ist nicht dicht: Die ausführende Firma hat kein Sanierungskonzept vorgelegt. Die Stadt hat deshalb den Vertrag gekündigt. © cs

Das Dach des Jahnschul-Erweiterungsbaus ist undicht. Das Rathaus erwartet nun einen Rechtsstreit. Die gute Nachricht: Der Probenraum soll dennoch bald fertig werden.

Bad Tölz – Regelmäßig gibt das Rathaus Sachstandsberichte zu den aktuellen Bauprojekten in Bad Tölz. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses ging Stadtbaumeister Florian Ernst auch auf das aktuelle Sorgenkind der Stadt ein: die Jahnschul-Erweiterung.

Jahnschul-Erweiterungsbau: Verzögerungen wegen undichtem Dach - Probenraum soll bald fertig sein

Aufgrund eines gravierenden Baumangels an der Dachdichtung – die bei der Ausschreibung mit dem günstigsten Angebot zum Zug gekommene Firma stammt nicht aus der Region – kam der Zeitplan gehörig durcheinander. Immerhin, freute sich Ernst, habe die Turnhalle aufgrund städtischer Anstrengungen zu Schulbeginn in Betrieb gehen können. Auch der Probenraum der Stadtkapelle soll Ende Oktober fertig werden und der ersehnte Umzug von der Alten Madlschule möglich sein. Man hoffe, beugte Rathaussprecherin Birte Otterbach allen Eventualitäten vor, „dass es im finalen Ausbau zu keinen Verzögerungen mehr kommt“.

Rathaus erwartet Rechtsstreit

„Schnellstmöglich“ soll auch ein Notdach aufgesetzt werden, um das Bauwerk sicher durch den Winter zu bringen. Ein Zeitplan, so Otterbach auf Nachfrage, sei da aber nicht zu nennen. Im Bauausschuss ging es nun vor allem um die Schadensabwicklung und die Frage, wer das alles bezahlt. Das scheint schon sicher: Es wird auf einen Rechtsstreit hinauslaufen.

Bürgermeister kündigte Vertrag mit betroffener Firma

„Wenig konstruktiv“, nannte Florian Ernst ganz generell die Kommunikation mit dem Unternehmen. Die Stadt hat auch, wie es ihre Pflicht ist, der betroffenen Firma die Möglichkeit zur Nachbesserung eingeräumt. Letztere hat aber weder innerhalb der üblichen Fristen ein Konzept vorgelegt, noch die Mängel beseitigt. Vor wenigen Tagen hat deshalb Bürgermeister Ingo Mehner den Vertrag mit ihr gekündigt.

Neues Dachdecker-Unternehmen gesucht

Nun kann ein neues Dachdecker-Unternehmen gesucht werden, das die Schäden behebt. Mehner erklärte: „Wir können aber nicht einfach jemanden nehmen, der gut ist. Wir müssen den Auftrag ausschreiben. Das ist nun einmal der strukturelle Nachteil der öffentlichen Hand.

„Wie viel haben wir schon bezahlt?“, hakte Martin Harrer (FWG) nach. „Zu viel“ entfuhr es Stadtbaumeister Forian Ernst verärgert. Der Bürgermeister sah sich veranlasst, die Aussage einzuordnen: „Wir haben das gezahlt, was wir abschlagsmäßig zu zahlen hatten.“

Mangel wurde erst kurz vor Fertigstellung bemerkt

Dass Wasser eindringt habe sich erst kurz vor Fertigstellung des Baus herausgestellt. Nun müsse man das Geld zurückholen. Die betroffene Firma sei, so verlautete, auch gegen Insolvenz versichert. Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair (FWG), fand das alles „schade. Das Projekt hat so gut angefangen“. Es werde wohl leider so weit kommen, dass nächstes Jahr eine vierte Klasse die Schule verlässt, ohne einmal eine Schule ohne Baustelle erlebt zu haben. Von Christoph Schnitzer

