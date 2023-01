Zum Jahreswechsel: Vier Landkreis-Bürger und ihre Hoffnungen für 2023

Von: Ines Gokus

Formulierten ihre Wünsche fürs neue Jahr: (v. li.) Notarzt Andreas Lordick, Feuerwehrmann Johannes Haas, die Ukrainerin Tetiana Naida und Landwirt und Kreisobmann Peter Fichtner. © Matthäus Krinner

Frieden und keine Katastrophen: Der Tölzer Kurier hat bei vier Landkreis-Bürgern nachgefragt, was sie sich für das neue Jahr wünschen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zum Jahreswechsel wünscht man sich Gesundheit, Frieden, Glück und gute Zeiten. Der Tölzer Kurier hat bei vier Bürgern genauer nachgefragt. Was wünschen sie sich für das neue Jahr? Was ist ihnen ein Anliegen? Jeder der Befragten steht für ein Thema, das die Menschen in der Vergangenheit besonders bewegt hat und das auch in der Zukunft noch präsent ein wird.

Nicht immer nur auf das Negative schauen

Notarzt Dr. Andreas Lordick aus Oberfischbach findet, dass man nicht immer nur aufs Negative schauen sollte. „Wir leben in einem Land mit hervorragender medizinischer Versorgung. Das ist nicht überall auf der Welt so.“ Dennoch ist ihm bewusst, wie groß der Pflegenotstand geworden ist. „Es fehlen gut ausgebildete Fachkräfte, die auch Deutsch verstehen“, sagt er. Zudem wünscht er sich, dass im Gesundheitswesen die Abrechnung über Fallpauschalen überdacht werde. „Es wird zunehmend gewinn-orientiert gearbeitet. Das sollte anders werden“, sagte der 60-Jährige.

„Wünsche mir, dass die Leute ein bisschen vernünftiger werden“

Johannes Haas von der Freiwilligen Feuerwehr Oberfischbach hat für das kommende Jahr ein Anliegen an seine Mitmenschen: „Ich wünsche mir, dass die Leute ein bisschen vernünftiger werden.“ Keine Verkehrsunfälle durch Raserei oder Alkohol am Steuer – das wünscht sich der ehrenamtlich Engagierte. „Und dass man nicht wegen jedem Ast, der auf der Straße liegt, die Feuerwehr ruft, sondern den auch mal selber aufhebt“, sagt der 42-Jährige. Gesunder Menschenverstand und keine Katastrophenfälle, das fände Haas eine gute Kombination für 2023.

Ein wettermäßig „stinknormales“ Jahr

Peter Fichtner (64), Landwirt aus Bad Heilbrunn und Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, hofft, „dass wir von allen Unwettern verschont bleiben“. Einfach ein wettermäßig „stinknormales“ Jahr soll es werden – ohne Flut, Dürre, extreme Hitze oder Kälte. „Und: ganz normale Jahreszeiten, mit genug Niederschlag im Frühjahr, warme Tage im Sommer und einem richtigen Winter. „Ich wünsche mir quasi ein Bilderbuchjahr“, sagt Fichtner.

Ukrainerin wünscht sich, „dass alle meine Lieben am Leben und gesund bleiben“

Den eindringlichsten und innigsten Wunsch hat aber Tetiana Naida. Die 35-Jährige lebt seit April diesen Jahres mit ihren beiden Kindern in Bad Tölz. Sie sind vor dem Krieg aus der ukrainischen Stadt Odessa geflohen, vor dem Krieg, den Russland gegen ihr Heimatland führt. „Dieses Jahr stellte sich unser Leben auf den Kopf und blieb in Hoffnung stehen“, sagt sie. „Wir haben das Leben für selbstverständlich gehalten, aber jetzt haben wir Ukrainer nur einen Wunsch: Dass das Leiden ein Ende hat und die Menschen nicht mehr durch Granaten sterben. Besonders schlimm ist es, wenn es Kinder sind. Ich wünsche mir, dass alle meine Lieben am Leben und gesund bleiben“, so Naida.

Trotz dem Schrecken etwas Positives

Sie kann aber trotz all dem Schrecken noch etwas Positives aus der Situation ziehen: „Ich habe hier in Deutschland wunderbare Menschen kennengelernt und eine zweite Familie gefunden. Sie helfen mir und meinen Kindern, uns in einem fremden Land zurechtzufinden. Dafür möchte ich ihnen danken. Und ich möchte etwas Nützliches tun.“ Die Ukrainerin träumt davon, so gut Deutsch zu lernen, dass sie in ihrem Beruf arbeiten kann: Naida ist Journalistin und Marketingspezialistin. „Aber ich weiß, dass ich lange dafür lernen muss. Wenn ich noch lange hierbleibe“, sagt sie, „würde ich vielleicht auch gerne ein Restaurant mit ukrainischer Küche eröffnen und köstliches, gesundes Essen anbieten.“

