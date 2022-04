Dem Rausch der Jagd erlegen: In „Gschichten vom Wildern“ gibt Josef Bader Einblicke ins ländliche Leben

„Geschichten vom Wildern“ von Josef Bader ist vor Kurzem erschienen. Das Buch umfasst etwa 200 Seiten und ist reich bebildert. © Näher

Schaurige Erzählungen aus der Umgebung über den Rausch der Jagd hat Josef Bader in seinem Buch „Gschichten vom Wildern“ zusammengetragen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Dass die alten Geschichten, die nur mündlich tradiert werden, unweigerlich irgendwann verloren gehen, empfindet Josef Bader als großen Verlust. Für sein eben erschienenes Buch „Gschichten vom Wildern“ hat er jene aus dem Loisach-, Isar- und Ammertal zusammengetragen.

Die Geschichten sind bewusst mit den Namen der Menschen versehen, die sie erlebt haben

„Freilich mag der eine oder andere nicht damit einverstanden sein, dass der ‚alte Schmarrn‘ wieder aufgerührt wird“, bemerkt der Autor in seinem Vorwort. „Doch ich bin mir sicher, dass gerade diese mündlich überlieferten Geschichten und Anekdoten, die ich bewusst mit den Namen der Menschen versehen habe, die sie erlebt haben, von Jahr zu Jahr mehr zur Heimatgeschichte werden.“

Buch vermittelt neue Einblicke in das ländliche Leben der vergangenen 150 Jahre

Angesichts der Tatsache, dass sich die Historiker meist nur mit den politisch, wirtschaftlich oder kulturell bedeutenden Zeitgenossen befassen und das Leben einfacher Menschen größtenteils ausblenden, dürfte Bader mit seiner Einschätzung richtig liegen. Und wenn er schon dem heutigen Leser neue Einblicke in das ländliche Leben der vergangenen 150 Jahre vermittelt, so dürften Leser späterer Generationen hier eine völlig unbekannte Welt entdecken.

Bader wurde 1953 in Grainau geboren. Der Erziehungswissenschaftler arbeitete als Lehrer in Berchtesgaden und Garmisch und hat zahlreiche historische Romane und Theaterstücke veröffentlicht.

Die Familie groß, das Einkommen klein: Oft wurde aus der Not heraus gewildert

„Über 50 Menschen fanden wegen der Wilderei zwischen Wildsteig und Walchensee den Tod“, erklärt Bader. Woher er diese Zahl nimmt, sagt er nicht, auch nicht, auf welchen Zeitraum er sich bezieht. Aber vermutlich sind weit mehr Wilderer zu Tode gekommen. Dennoch dürften die allermeisten nie erwischt worden sein. „Das lässt erahnen, in welch ungeheurem Umfang die verbotene Jagd im Loisach-, Ammer- und Isartal stattgefunden hat“, schließt Bader.

Ohne einer „Wildererverherrlichung dienen zu wollen“, deutet er doch an, dass oft aus schierer Not gewildert wurde, weil die Familie groß und das Einkommen klein war – und dass es schwer zu ertragen gewesen sein muss, den meist adeligen Jagdherren in seinem Revier zum reinen Vergnügen jagen zu sehen, während es den Bewohnern der Region bei strenger Strafe verboten war, Wild zu erlegen, um die Familie zu ernähren.

Dem einfachen Volk war das Jagen untersagt

Dass es aber immer auch Wilderer gab, die dem Rausch der Jagd erlegen waren, verhehlt Bader nicht. Doch wenn dieser Rausch einen Mann von Adel oder eine politisch beziehungsweise wirtschaftlich bedeutende Persönlichkeit befiel, durften sie diese Sucht völlig legal befriedigen, während das einem Bauern, Waldarbeiter oder Gastwirt untersagt war. Da dies weite Teile der ländlichen Bevölkerung als ungerecht empfanden, konnten die Wilderer auf breite Unterstützung rechnen. Und dass die Jäger, die ihre Dienstherren zum sicheren Schuss führen sollten, die ohne Berechtigung Jagenden aber streng verfolgen mussten, zwischen allen Stühlen saßen und nicht selten ihr eigenes Leben gefährdeten, wird ebenfalls deutlich.

Buch erzählt Schauriges aus der Jachenau, Bad Tölz oder Benediktbeuern

Wer Baders knapp 200 Seiten umfassendes, reich bebildertes Buch aufschlägt, wird vermutlich erst nach Geschichten aus bekannten Ortschaften suchen. Schauriges zu erfahren aus der Gegend, in der man alltäglich lebt, hat einen besonderen Reiz. So wird von Wilderern aus der Jachenau, Bad Tölz, Benediktbeuern, Bichl und vom Walchensee berichtet. Das Werdenfelser Land und das Ammertal bieten ebenfalls reichlich Stoff.

Die „Glögglschneiderin“ griff unterwegs zur Büchse, wenn ihr etwas Essbares über den Weg lief

Aus den vielen Wilderergeschichten soll eine hier herausgegriffen werden, weil sie ungewöhnlicherweise eine Frau als Protagonistin hat: Anastasia Kumpf wurde 1854 in Bichl als Tochter eines Braumeisters geboren. Quasi im Wirtshaus aufgewachsen, sei sie von Kind an mit den Gepflogenheiten der Männer vertraut gewesen, so Bader. Sie heiratete den Schneider Josef Glöggl und zog mit ihm nach Saulgrub. Als die „Glögglschneiderin“ trug sie die fertigen Gewänder in weitem Umkreis an die Kundschaft aus. Dabei kehrte sie gerne und oft in den Wirtshäusern ein und griff unterwegs auch zur Büchse, wenn ihr etwas Essbares über den Weg lief. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte die Witwe bei einer Base in Tölz – in der Gastwirtschaft „Quelle“. Ihrem letzten Wunsch, ihr Sarg möge auf dem Weg zum Saulgruber Friedhof bei ihrer Stammwirtschaft haltmachen und ihr eine letzte Mass Bier kredenzt werden, wurde aber leider nicht entsprochen.

Von Beginn an mit den Gepflogenheiten der Männer vertraut war Anastasia Kump. Sie heiratete den Schneider Josef Glöggl. Ihre letzten Jahre verbrachte sie in Tölz. © Näher

Infos zum Buch

„Gschichten vom Wildern“ von Josef Bader, erschienen im Allitera Verlag München, 19,90 Euro, zu beziehen überall im Buchhandel.

Von Sabine Näher

