„Juca Sound“ im Tölzer Jugendcafé: Beeindruckende Songs und große Gefühle

Die Künstler (vo., v. li.) Irene, Romy, Lou, Sarina, (hi., v. li.) Palibra, Raffi, Sadi, Solomon Solgit, Freddie und Fabi. © Arndt Pröhl

Beim Projekt „Juca Sound“ begeisterten im Tölzer Jugendcafé junge Künstler mit ihrer Musik. Sie sangen über Freiheit, Liebe und Einsamkeit. Sogar ein ukrainischer Gitarrist trat auf.

Bad Tölz – Ein Galaabend im Tölzer Jugendcafé: Mit dieser ungewöhnlichen Idee stellte der Künstler Solomon Solgit das Projekt „Juca Sound“ vor. Geboten waren beeindruckende Sänger, selbst geschriebene Songs und starke Persönlichkeiten.

„Juca Sound“ - ein Galaabend im Tölzer Jugendcafé

Die Lichtmaschine schickte bunte Lichtstrahlen durch den Bühnennebel, die jungen Künstler wurden vom ebenfalls jungen Publikum johlend und pfeifend angefeuert. Palibra, Irene, Sarina, Romy, Lou, Freddie, Raffi und Fabi waren längst nicht alle, die sich dem Musikprojekt der Tölzer Jugendförderung angeschlossen haben. Unter der Leitung von Solgit, Artist und Choreograf, lernten die Jugendlichen den Bühnenauftritt. Der Projektleiter gibt den jungen Musikern aus dem ganzen Landkreis auch Tipps für das Mischen der Beats und der Musik.

Texte stammen aus Gefühlswelt der Jugendlichen

„Wir glauben, dass jeder ein Talent hat, nur muss es herausgefunden werden“, steht auf der Internetseite von Solgit zu lesen. Palibra ist ein junger Rapper, der beeindruckende Songs schreibt aus der Gefühlswelt der Jugendlichen. Freiheit und Einsamkeit gehen dabei Hand in Hand, Freundschaft und Liebe sorgen für Tumulte im Innern. Als er seinen letzten Song darbietet, leuchtet ihm ein Lichtermeer der Handys seiner Fans entgegen, die laut mitsingen. Anders ist das bei Superstars wie Coldplay oder Ed Sheeran auch nicht.

Das Publikum sang und klatschte bei den Auftritten der Musiker im Tölzer Jugendcafé mit großer Begeisterung mit. © Arndt Pröhl

Das Gefühl, auf einer Bühne zu stehen, kann in Bad Tölz abgeholt werden und liegt nicht in unerreichbarer Ferne. Und alles findet in einem geschützten Raum statt, die Jugendlichen sind – noch – nicht der gnadenlosen großen Masse ausgesetzt. „Wir wollen aber schon 100 000 Menschen erreichen“, gab Solgit als Ziel vor. „Solomon entdeckt Talente“, zeigte sich Bürgermeister Ingo Mehner überzeugt.

Rap, Reggae und Rhythmus

Sarina bot Songs großer Stars dar und einen professionellen Rap auf Englisch. Romy saß mit ihrer Gitarre im Scheinwerferlicht und sang auf Englisch über Heimweh, mit einer Stimme, die tief berührte. Lebensfroh und mit mitreißendem Temperament bot Irene – sie stammt aus Spanien – zwei Songs, die den Rhythmus in die Füße trieben. Freddie zeigte seine überzeugende Leidenschaft für Reggae, mit Rastalocken und Bob-Marley-Mütze. Er brachte alle zum Singen des Refrains. Raffi legte mit Rock und Pop los, auch er besang die Gefühle eines Jugendlichen.

Ukrainer tritt mit selbst geschriebenem Lied auf

Schließlich trat noch Viktor aus der Ukraine auf. Er ist schon lange kein Jugendlicher mehr, aber weil im Jugendcafé ein regelmäßiges Treffen ukrainischer Flüchtlinge stattfindet, wurde auch er als Gitarrist eingeladen. Sein selbst geschriebenes Lied war voller Hoffnung, obwohl alle nur Gast auf Erden seien. Solgit und der junge Gitarrist Fabi begleiteten immer wieder die Auftritte.

Moderatorin Sadi führte professionell durch den Abend und führte kurze Interviews mit den Musikern. Alle zeigten sich zutiefst dankbar für das Projekt „Juca Sound“, wo sie eine Gemeinschaft wurden und ihre Träume verwirklichen konnten.

Spenden für Fortsetzung des Projekts erhwünscht

Wie das Projekt entstanden ist, zeigten zu Beginn einige Szenen, gespielt von Franz Späth, Leiter der Tölzer Jugendförderung, Solgit und Bürgermeister Ingo Mehner. Da wie so oft für Jugendprojekte kein Geld vorhanden war, legten Solgit und einige Helfer ehrenamtlich selbst Hand an und bauten das Studio aus. Schließlich aber floss doch Geld. Für die Fortsetzung wird aber eine weitere Finanzierung benötigt. Spenden sind erwünscht. Von Birgit Botzenhart

Weitere Informationen im Internet auf www.solomon-solgit.com/jucasound

