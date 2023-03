Kälteeinbruch und starker Wetterwechsel kann Bienen schaden

Von: Elena Royer

Die ersten Sonnenstrahlen locken die Bienen raus. Wird es dann wieder kalt, kann das für die fleißigen Honigsammler gefährlich werden. Durchgehend kalter Winter wäre aus Imkersicht ideal © dpa/Rumpenhorst

Mal warm, mal kalt und das im Wechsel. Die aktuell stark schwankenden Temperaturen können Bienen schaden, sagen Imker im Tölzer Land.

Bad Tölz – Im Januar war es erst mild, jetzt ist es wieder kälter, und sogar Schnee liegt auf den Wiesen. An diesem Montag sind fast 20 Grad angesagt, am Mittwoch dürften die Temperaturen wieder unter Null fallen. Dieses Auf und Ab macht nicht nur den Menschen zu schaffen, auch Bienen leiden darunter. Für sie kann der ständige Wetterwechsel sogar zum Problem werden.

Eigentlich ist das Überwintern für die Bienen keine wirklich große Sache. Sie wissen ganz genau, was zu tun ist, soabld das Thermometer fällt. „Die Bienen ziehen sich dann zur sogenannten Wintertraube zusammen, die Bruttätigkeit geht zurück oder wird eine Weile komplett eingeschränkt“, erklärt Michael Rest, der Vorsitzende des Tölzer Imkervereins. „Die Temperatur im Stock wird von den Bienen gehalten, indem sie durch Muskelkontraktionen Wärme erzeugen. Hierfür verbrennen sie aber auch einen Großteil der Futtervorräte“, erklärt Michael Rest.

Draußen finden Bienen aktuell nur wenig Nahrung

Das Problematische daran, wenn es in den Wintermonaten frühlingshaft warm ist: „Die Bienen beginnen mit der Brut, wenn es wärmer ist“, erklärt Thomas Schuhbauer vom Imkerverein Lenggries. „Dafür brauchen sie Energie, also Futter.“ Denn während sie Brut haben, müssen die Bienen im Stock eine Temperatur von 35 bis 36 Grad halten, „sonst ist die Brut tot“, erklärt Georg Kellner, der ehemalige Vorsitzende des Tölzer Imkervereins. Eigentlich würden Bienen zweistellige Plusgrade brauchen, um auszufliegen. „Aber wenn die Sonne scheint, fliegen sie schon früher aus“, so Kellner. Draußen finden die Bienen aktuell nur wenig. „Jetzt im Frühjahr beginnt die Nahrungssammlung mit Polleneintrag, der als Eiweiß für die Ernährung der Brut dient. Zum Beispiel mit der Blüte der Salweide“, sagt Rest. Aber auch Pollen, zum Beispiel von Hasel, Huflattich, Märzenbecher oder Schneeglöckchen, wie Kellner aufzählt, könnten die Bienen jetzt schon in der Natur finden. Ansonsten würden sie von ihrem Futtervorrat im Stock zehren.

Den müssen die Imker jetzt ständig überprüfen, da es wieder kälter ist. Ist nicht mehr genügend Futter da, werden Futterwaben eingehängt. Das hat Kellner auch schon getan. „Ich hoffe, dass alle Imker nachgeschaut haben.“ Das Überprüfen des Futtervorrats ist aber auch nicht ungefährlich für die fleißigen Insekten. „Wenn es kalt ist, darf der Imker den Kasten nicht zu lange auf lassen.“ Sonst würde es im Inneren zu kalt werden.

Durchgehend kalter Winter wäre aus Imkersicht ideal

Ein durchgehend kalter Winter wäre aus Imkersicht nicht schlecht, wie Michael Rest erklärt: „Eine längere Kälteperiode führt zur Brutunterbrechung.“ Diese Unterbrechung sei für die Wirksamkeit der Bekämpfung der Varroamilbe mit Oxalsäure wichtig, da diese nicht in die Brut der Bienen wirkt.

Aufatmen können die Imker jetzt noch nicht. „Meine Bienen haben bislang gut überwintert“, freut sich Schuhbauer. „Aber für sie kommt jetzt erst der Winter. Sie müssen jetzt heizen, damit die Brut überlebt.“ Auch Kellner will noch keine Entwarnung geben: „Wenn es weiterhin kalt bleibt, hätte ich große Bedenken“, sagt er. „Denn selbst wenn die Bienen einen Futtervorrat hätten, könnten sie nicht von ihrer Traube weg, weil sie die Brut wärmen müssen“, erklärt Kellner, wie es im Inneren des Bienenstocks zugeht. Ist der Futtervorrat, den die Bienen erreichen können, also aufgebraucht, würden sie verhungern. Ihre Brut lassen die Bienen nämlich nie im Stich. „Die Brut stirbt erst, wenn das Volk tot ist“, erklärt Schuhbauer.

Viel „Waldtracht“ im Tölzer Land

Steht das Honigjahr 2023 also wegen der ständigen Temperaturschwankungen unter keinem guten Stern? „Spekulieren kann man leider nicht“, sagt Michael Rest. „Die Honigernte im vergangenen Jahr war sehr unterschiedlich im Landkreis“, sagt er. „Wir ernten hier vorwiegend sogenannte Waldtracht. Als diese letztes Jahr eingesetzt hat – der Zeitpunkt ist von Standort zu Standort verschieden – kam unmittelbar eine Schlechtwetterperiode und die Honigtauerzeuger wurden im wahrsten Sinne weggespült.“ Auch Kellner und Schuhbauer können nicht sagen, wie die Honigernte in diesem Jahr ausfallen wird. „Es ist ungewiss, wie es heuer wird“, meint Schuhbauer. „Die letzten Jahre war es mäßig, letztes Jahr aber einigermaßen gut.“ Kellner stimmt zu: „2021 war es sehr bescheiden, 2022 besser. Wie es heuer wird, weiß ich nicht. Das hängt von der Natur ab.“

