Karotten, Mais und essbare Blüten: Gemüse anbauen liegt im Trend

Von: Felicitas Bogner

Die Erfahrungen mit dem „Tölzer Krautgarten" waren laut Martin Sappl der Impuls, selbst in den Ackerbau einzusteigen. Seitdem bauen die „Zwickerbauern" auf ihrem Hof selbst Kartoffeln an.

Statt Importware im Supermarkt kaufen selbst Gemüse anbauen: Das ist seit einiger Zeit groß im Kommen. Und es geht auch für diejenigen, die keinen eigenen Garten haben.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Selbstversorgerprojekte in der Region bieten die Möglichkeit, auf Ackerflächen eigenes Gemüse zu ziehen und zu ernten. „Die Nachfrage ist sehr hoch, besonders seit Corona“, berichtet Adriane Schua, Vorsitzende der Solidargemeinschaft Oberland. Dabei spiele nicht nur der Selbstversorgungsgedanke oder der Wunsch nach einer gesunden Ernährung eine Rolle. Auch die gestiegenen Lebensmittelpreise tragen ihren Teil dazu bei.

Unter dem Namen „Sonnenäcker“ stellt die Solidargemeinschaft den Hobbygärtnern Ackerflächen in den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen zur Verfügung. Gegen eine geringe Pacht kann man dort selbst Gemüse ziehen und ernten. Die gepachteten Äcker werden vom Landwirt vor der Übergabe im April vorbereitet, indem Kartoffeldämme, sogenannte Bifänge, angelegt werden.

Insgesamt drei Sonnenäcker betreut die Solidargemeinschaft, davon einen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Dieser liegt in Peretshofen bei Geretsried. Die Pachtfläche besteht in der Regel aus viermal 25 Meter langen Abschnitten eines Bifangs. Diese können bis Ende Oktober bewirtschaftet werden. Am häufigsten werden Gemüsesorten wie Salat, Kartoffeln und Zucchini angebaut. Aber auch exotischere Früchte wie Wassermelonen hat die Vorsitzende bereits auf den Feldern gesehen. Der Erfolg sei dabei aber nicht garantiert. Schua rät, bei der Pflanzenauswahl immer darauf zu achten, dass diese auch für die „rauen Bedingungen“ auf dem Acker geeignet sind. Nicht jede Tomatensorte beispielsweise lasse sich dort anpflanzen.

Neulinge erhalten Beratung und Hilfestellung

„Jeder, der Lust hat, sollte es auf jeden Fall ausprobieren“, sagt Schua. Man brauche keine Scheu davor haben, etwas falsch zu machen. Neulinge erhalten ausreichend Beratung und Hilfestellung. Zusätzlich stehen langjährige Pächter mit Rat und Tat zu Seite. Besonders für Kinder sei der eigene Gemüseanbau eine wertvolle Erfahrung und mit viel Spaß verbunden, sagt die Vereinsvorsitzende.

Der eigene Anbau schaffe zudem eine höhere Wertschätzung für die Lebensmittel. „Man merkt erst, wie viel Arbeit dahinter steckt, wenn man selbst das Gemüse anpflanzt anstatt es im Supermarkt zu kaufen“, betont Schua. Außerdem sensibilisiere die Arbeit auf dem Acker für die Vorgänge der Natur. Bei all den positiven Aspekten der Selbstversorgung sollte man allerdings auch nicht den Zeitaufwand außer Acht lassen. „Gerade am Anfang macht das Unkraut einiges an Arbeit“, sagt Schua.

Weitere Selbstversorger-Äcker in der Region sind der „Lenggrieser Acker“ und der „Tölzer Krautgarten“. Bei Letzterem stellen „Zwickerbauern“ Martin und Lisa Sappl eine rund 3000 Quadratmeter große Ackerfläche zur Verfügung. „Das Projekt wurde perfekt angenommen“, berichtet die Bäuerin. Derzeit gibt es sogar eine Warteliste.

„Zwickerbauern“ profitieren von dem Projekt

Es sei „interessant und inspirierend“ zu sehen, was auf den einzelnen Feldern angepflanzt wird, berichtet Martin Sappl. Insgesamt herrsche eine große Vielfalt an angebautem Gemüse. „Auf jeder Parzelle wächst etwas anderes“, sagt Martin Sappl. So finden sich dort nicht nur Klassiker wie Karotten, Rote Beete und Mais, sondern auch essbare Blüten.

Die eine Hälfte von Sappls Ackerfläche wird maschinell bearbeitet, dort kann ab Mai mit dem Säen und Pflanzen begonnen werden. Auf dem anderen Teil wird auf eine Bearbeitung verzichtet, sodass auch Wintergemüse angepflanzt und das ganze Jahr über geerntet werden kann. Der Anbau sei „jedes Mal ein kleines Experiment“, so Lisa Sappl. Denn die Wetterverhältnisse können sich von Jahr zu Jahr ändern und so auch das Ernteergebnis.

Auch die beiden „Zwickerbauern“ profitieren von dem Projekt. Die Erfahrungen mit dem „Tölzer Krautgarten“ waren laut Martin Sappl der Impuls, selbst in den Ackerbau einzusteigen. Seitdem bauen er und seine Frau auf dem Hof Kartoffeln an. Wer nicht unbedingt selbst im Ackerbau Erfahrung sammeln möchte, für den bietet das „Biotop Oberland“ eine Alternative. Gegen einen monatlichen Beitrag bekommen die Mitglieder der Genossenschaft eine Gemüsekiste mit ihrem jeweiligen Ernteanteil. (Franziska Selter)

Die Anmeldung für die Sonnenäcker der Solidargemeinschaft Oberland sind noch bis Mittwoch, 6. April, unter www.toelzerland.com möglich.

