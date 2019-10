Kein Feuerwerk mehr am Kurhaus

Klare Meinung im Kur- und Tourismusausschuss: Bei Feierlichkeiten im Kurhaus soll es keine Feuerwerke mehr geben. Stattdessen könnten Hochzeitspaare Laser- und Feuershows buchen.

Bad Tölz– Das klassische Feuerwerk ist wegen der Feinstaubdiskussion in Verruf geraten – sei es nun die private Böllerei oder das organisierte Spektakel an Silvester. Auch in Bad Tölz setzt man künftig lieber auf Lasershows statt auf bengalische Lichter am Nachthimmel: Der Kur- und Tourismusausschuss des Stadtrats beschloss in seiner jüngsten Sitzung, privates Feuerwerk rund ums Kurhaus künftig zu verbieten.

Heuer wird es allerdings noch einmal ein von der Stadt beauftragtes Silvesterfeuerwerk geben. Denn das hat eine Vorlaufzeit von einem Jahr, wie Kurdirektorin Brita Hohenreiter sagte.

Ein Feuerwerksverbot ist, so die Ausführungen ihrer Stellvertreterin Susanne Frey-Allgaier, gar nicht so einfach. Jedermann hat nach derzeitiger Gesetzeslage das Recht, an Silvester an jedem Ort ein Feuerwerk zu zünden. Ausnahmen gibt es nur für bestimmte Verbotszonen wie den Tölzer Kalvarienberg oder denkmalgeschützte Innenstadtbereiche. Auch das Verbot von privatem Feuerwerk unterm Jahr ist nicht so einfach. Die offiziellen Profifeuerwerker brauchen keine Genehmigung, sondern müssen ihre Tätigkeit nur dem jeweiligen Ordnungsamt bekannt machen.

Bleibt also nur die Möglichkeit, dass der jeweilige Grundeigentümer die Böllerei verbietet. Das ist im Fall des Kurhauses möglich, weil der Kurhausverein als Eigentümer inzwischen vollständig in städtischer Hand ist.

Feuerwerk in Bad Tölz: Verbotszonen an Silvester ausdehnen?

Wie Frey-Allgaier ausführte, möchte man im Hinblick auf das Prädikat Heilklimatischer Kurort und die unvermeidlichen Lärmemissionen künftig anregen, bei den beliebten Hochzeitsfeiern im Kurhaus statt Feuerwerk eine Lasershow anzubieten. Diese Möglichkeit führte Kurhauswirt Pablo Landauer schon bisher in seinem „Hochzeitskatalog“. Die meisten Paare entschieden sich aber für das billigere und lautere Feuerwerk. Dies liege auch daran, dass es für Lasershows noch wenige Anbieter gebe.

„Wer hier in der Zukunft mitmischen will, sollte Laser- und Feuershows anbieten“, empfahl Frey-Allgaier, die in diesem Zusammenhang an das gelungene Kurparkfest im August erinnerte.

René Mühlberger, CSU-Stadtrat und im Hauptberuf Feuerwehrmann, meinte, als studierter Chemiker sei für ihn Feuerwerk zwar interessant, aber inzwischen „aus der Zeit gefallen“, zumal bei den Lasershows die akustische Belästigung wegfalle.

Sein SPD-Kollege Jürgen Renner regte an, die Verbotszonen an Silvester auszudehnen. Frey-Allgaier gab zu bedenken, dass man Silvesterfeuerwerk nur dann verbieten könne, wenn man das jeweilige Gebiet, beispielsweise den Bereich der Isarbrücke, als Veranstaltungsort deklariere und entsprechend absperre. „Das würde aber den Einsatz von 60 bis 80 Ordnungskräften bedeuten.“

Abgestimmt wurde in der Sitzung, die von 3. Bürgermeister Christof Botzenhart geleitet wurde, lediglich über privates Feuerwerk rund ums Kurhaus bei Hochzeiten, die man künftig via Kurhausverein verbieten will.

Zur Alternative Lasershows fragte Grünen-Stadträtin Andrea Grundhuber nach, ob es bereits wissenschaftliche Untersuchungen wegen Lichtverschmutzung gebe, was Frey-Allgaier verneinte.

(Karl Bock)

