Kinder im Smartphone-Dschungel: Der Umgang mit dem Handy will gelernt sein

Kinder müssen den Umgang mit dem Smartphone lernen. Ein Präventionsprojekt an der Südschule Bad Tölz setzt sich nun dafür ein.

Bad Tölz– Der richtige Umgang mit dem Smartphone will gelernt sein. Gerade Kinder brauchen Anleitung und Unterstützung, um sich in der digitalen Welt auf dem Telefon zurechtzufinden, lauern dort doch durchaus Gefahren. Aber auch die Eltern sind oft überfordert, wenn es um den Medienkonsum ihrer Kinder geht.

Der Digitaltrainer und Medienpädagoge Daniel Wolff kennt sich mit dieser Materie aus und gibt in seinen Seminaren Schülern und Eltern Strategien an die Hand, um sich nicht im Smartphonedschungel zu verlaufen und den Konsum Überhand nehmen zu lassen. Am 19. September wird Wolff an der Südschule den Dritt- und Viertklässlern auf die Sprünge helfen und ihnen mögliche Gefahren vor Augen führen. Abends dürfen sich dann die Eltern auf Smartphone-Überlebenstipps freuen.

+ Freudiger Anlass: Marlene Burghart und Christiane Schumacher-Gebler (v. li.) vom Inner-Wheel-Club Tegernsee brachten bei Projektorganisatorin Kornelia Maier und Rektor Christian Müller von der Tölzer Südschule einen symbolischen Scheck vorbei. © arp

Aus eigenen Mitteln allein kann die Südschule dieses Präventionsprojekt aber nicht schultern. Daher ist Schulleiter Christian Müller besonders froh, dass der Inner-Wheel-Club Tegernsee das Projekt mit 500 Euro unterstützt. Der Inner-Wheel-Clubsteht der Südschule seit acht Jahren mit Spenden zur Seite, wenn es um präventive Projekte geht. Die Mittel dafür stammen zum großen Teil aus der sogenannten Fundgrube, die der Club alljährlich in Rottach-Egern am Tegernsee ausrichtet.

