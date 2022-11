Erinnerungen an die Kinderlandverschickung: Gertraud Schulz-Moll kam als 13-Jährige in Bad Tölz unter

Zu ihren Eindrücken während der Kinderlandverschickung befragte Christoph Schnitzer im Kleinen Kursaal Gertraud Schulz-Moll aus München. © rbe

Beeindruckender Bericht einer Zeitzeugin: Gertraud Schulz-Moll erinnert sich an ihre Kinderlandverschickung nach Bad Tölz gegen Ende des Zweiten Weltkrieg.

Bad Tölz – „Bad Tölz war für uns wie eine zweite Heimat.“ Daran erinnerte sich durchaus dankbar die aus München stammende 92-jährige Dr. Gertraud Schulz-Moll bei einem Gesprächsabend mit Christoph Schnitzer. Dazu hatte das Kreisbildungswerk in den Kleinen Kursaal eingeladen. Im Herbst 1943, also gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde die damals 13-Jährige zusammen mit ihrer ganzen Mädchenklasse am Luisengymnasium in der Maxvorstadt zum Schutz vor den nächtlichen Bombenangriffen im Rahmen der sogenannten „Kinderlandverschickung“ in Tölzer Sanatorien und Pensionen untergebracht.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs: Kinderlandverschickung in die sichere Provinz

Als der Krieg schon verloren war und ins eigene Land zurückkam und nur noch fanatische Anhänger des NS-Regimes vom Endsieg faselten, da war hier auch der Kurbetrieb längst zum Erliegen gekommen. Die Betriebe wurden zu Lazaretten für die verstümmelten Frontsoldaten umfunktioniert. Gleichzeitig wurden in ganz Deutschland bis zu 2,5 Millionen Stadtkinder zusammen mit ihren Lehrern in die noch einigermaßen sichere Provinz gebracht. Das sei „ein weithin unbekanntes Kapitel, weil fast alle Unterlagen dazu zerstört sind“, betonte Schnitzer, dem es daher ein besonderes Anliegen war, einer der letzten Zeitzeuginnen eine Stimme zu geben.

Mädchen wurden im Haus Steiner als „Gäste des Führers“ untergebracht

Es ist schon erstaunlich, wie vergleichsweise „unpolitisch“ der Schulunterricht und der sonstige Alltag der Mädchen im Haus Steiner (heute Hotel Geiger an der Höckhstraße) ablief, wo sie zu viert und recht beengt in Doppelzimmern lebten. Natürlich sei ihnen gesagt worden, dass sie hier als „Gäste des Führers“ untergebracht seien, sagte Gertraud Schulz-Moll. Trotzdem sei es meistens recht entspannt und menschlich zugegangen, weil „die meisten Lehrkräfte eher keine Anhänger Hitlers gewesen sind“.

Kinderlandverschickung: Bad Tölz war ein beschützter Raum

Schlimme Ausnahme: „Unsere Biologielehrerin, eine fanatische Anhängerin der Rassenlehre. Nach dem Krieg haben wir von ihr nie mehr was gehört.“ Insgesamt war Bad Tölz für die Mädchen ein beschützter Raum: „Es war uns sogar möglich, Fahnenappelle und politische Schulungen am Sonntag zu umgehen und stattdessen in die Kirche zu gehen. Das war ein stiller Widerstand“, erinnerte sie sich.

Zum Frühstück ging’s in den „Lindenhof“, Unterricht fand im „Starnbräu“ statt, und bei Luftalarm ging’s in die Katakomben der Wandelhalle. Gleichwohl wurden die Mädchen vor dem Leben draußen abgeschirmt, ihr Tagesablauf war „streng reglementiert, und es gab keine Freizeit“. Kontakt zu Jungs? „Den hatten wir nicht, aber beim Schwimmunterricht in der SS-Junkerschule sahen wir immer wieder Ferngläser auf uns gerichtet.“

Deprimierend: Pflichteinsätze im Lazarett

Gab es Heimfahrten? „Nein, doch wir hatten regelmäßige Besuchstage für die Eltern, die uns das Notwendige und vor allem frische Wäsche mitgebracht haben.“ Als „schlimm und deprimierend“ empfand sie Pflichteinsätze im Lazarett, wo die Mädchen vom „Stöhnen der schrecklich Verstümmelten, Blut und furchtbaren Gerüchen“ schockiert wurden. „Aber eine psychologische Betreuung hat’s für uns natürlich nicht gegeben.“

Optimistisches Lebensgefühl aus der schlimmen Zeit

Gut im Gedächtnis geblieben ist ihr „Führers Geburtstag“ am 20. April 1945, als in der Marktstraße alte Männer und halbe Kinder für den „Volkssturm“ vereidigt wurden. Unter denen habe sich auch Gregor Dorfmeister, der Autor des Romans „Die Brücke“, befunden, merkte Christoph Schnitzer an. Auch davon wusste die rüstige und hellwache 92-Jährige, die sich aus dieser schlimmen Zeit ein optimistisches Lebensgefühl, ein „wir haben es überstanden, es kommen wieder bessere Zeiten“ bewahrt hat. Das versicherte sie am Ende dieses eindrücklichen Gesprächsabends. Wenn sie die Bilder aus den zerstörten Städten der Ukraine sieht, fühle sie sich sofort an ihre Heimatstadt erinnert und sei überzeugt, dass auch für dieses Land wieder bessere Tage kommen. Von Rainer Bannier

