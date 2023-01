Für eine lebendige Kirche: Ehrenamtliche engagieren sich in der Kinder- und Familienpastoral in Tölz

Spielerisch wird den Kindern in den Gottesdiensten das Evangelium nähergebracht. © bib

Dank des neuen ehrenamtlichen Teams kamen junge Familien zuletzt zahlreich in die Tölzer Stadtpfarrkirche. Denn sowohl den Kleinen, als auch deren Eltern tun die Kindergottesdienste gut.

Bad Tölz – Viele junge Familien füllten zuletzt die Tölzer Stadtpfarrkirche. Und das lag nicht allein daran, dass Weihnachten vor der Tür stand. Ein neues Team von Ehrenamtlichen, selbst Eltern von kleinen Kindern, engagiert sich seit einem Jahr in der Kinder- und Familienpastoral – und das mit Begeisterung.

Junge Kirchenbesucher erschienen zahlreich in der Stadtpfarrkirche

Der monatliche Kinderwortgottesdienst von Maria Himmelfahrt findet im Pfarrsaal gleich neben der Kirche statt. Zuvor holen sich die Familien gewöhnlich den Segen des Pfarrers in der Hauptmesse ab und entzünden ihre Kerze an der Osterkerze. Als sich an Christkönig Mitte November der Altarraum mit den kleinen Gästen und deren Eltern füllte, mussten einige sogar im Mittelgang stehen bleiben. Die Kirchenbesucher in den Bänken staunten nicht schlecht. Ebenso waren eine Woche später, am ersten Adventssonntag, alle drei Reihen besetzt, die für die Kinder und Jugendlichen des Familiengottesdienstes reserviert waren

Kindgerechtes Evangelium für die Kleinen

Für die Familien engagieren sich seit Jahren Martina Kiendl und Martina Link. Seit rund einem Jahr kümmern sich Margarete Kohnert, Anita Bittner und Kathrin Hösl um den Kinder-Wortgottesdienst. Sie bringen den Kleinen kindgerecht das Evangelium näher, vor allem wird viel gebastelt und geredet.

Gemeinsam wurden Jesuskronen gebastelt

An Christkönig waren 40 Kinder zu Gast, was bisher einmalig war. Der Begriff „König“ stand im Mittelpunkt. Bittner berichtet: „Zuerst haben wir die Kinder gefragt, wie es ist, ein König zu sein. Dann haben wir darüber geredet, was für ein König Jesus war.“ Über die Brotvermehrung und die Wunderheilungen lernten die jungen Zuhörer, dass der Sohn Gottes ein anderer König auf Erden war. „Die Kinder haben Jesuskronen gebastelt“, ergänzt die Religionslehrerin Maria Kreuz, die mit den beiden Älteren ihrer drei Kinder, Sophia und Anna (vier und zwei Jahre alt), immer dabei ist.

Kinder lernen, am Guten festzuhalten, Erwachsene schöpfen Kraft

„Mit dem Gebastelten können wir zuhause noch weiter über das Gehörte reden, sodass es sich vertieft“, sagt die Ehefrau von Professor Peter Kreuz, Chefarzt an der Tölzer Asklepios-Stadtklinik. Ihre Kinder freuten sich immer auf „ihren“ Gottesdienst, sie würden dort Freunde treffen, und die Eltern könnten selbst neue Bekanntschaften machen. „Die Kinder lernen, wie man am Guten festhalten kann. Für uns Erwachsene ist die Messe der Motor für die ganze Woche, wir schöpfen wieder Mut und Kraft, gerade in dieser schweren Zeit mit Corona, langen Arbeitszeiten und Krankheit.“

Lob gibt es von Eltern für das Seelsorgerteam des Pfarrverbands. „Wir sind sehr dankbar, wie offen Stadtpfarrer Peter Demmelmair und alle Geistlichen uns begegnen“, sagt Bittner. Pastoralreferent Josef Weiher, im Pfarrverband zuständig für Kinder- und Familienseelsorge, nennt sich selbst lediglich Ansprechpartner. Er gibt das Lob zurück: „Die Ehrenamtlichen teilen sich ihre Zeit selbst ein, gerade läuft alles fast wie von selbst.“

Auch in Wackersberg und Ellbach sind Familien engagiert

Im Herbst lud Weiher alle Engagierten des Pfarrverbands zu einem Kennenlernen ein: Neben den bereits genannten sind noch bis zu drei Familien in Wackersberg tätig und drei in Ellbach, die von Diakon George Papp unterstützt werden. „Die meisten haben den Zertifikatskurs Kinderliturgie der Erzdiözese gemacht, das ist aber keine Pflicht“, so Weiher. Er dankte seiner Vorgängerin Brigitte Blösl, die 2022 nach Schlehdorf wechselte: „Sie hat so gute Vorarbeit gemacht. Und wir Seelsorger sind froh, dass dies alles aus der Gemeinde heraus wächst.“

Anita Bittner blickt „absolut freudig“ auf das neue Jahr: „Unsere Kirche ist ja nicht nur die Amtskirche, sondern das sind auch wir. Die Kirche ist lebendig. Genau in dieser Zeit brauchen wir Familien, diese Gemeinschaft, die Kraft gibt.“ Von Birgit Botzenhart

Infos im Internet: www.pfarrverband-bad-toelz.de

