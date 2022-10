Klaus Wittmann über den Stellenwert von Kultur in Österreich - Im Herbst Lesungen im Tölzer Land

Von: Christiane Mühlbauer

Klaus Wittmann Sprecher und Rezitator bayerischer Literatur © kn

Klaus Wittmann ist aktuell mit dem Programm von Carl Orff unterwegs - auch in Österreich. Dem Tölzer Kurier erzählt er von seinen Eindrücken dort. Im Herbst ist er in Tölz zu hören.

Bad Tölz – Im Tölzer Land hat sich Klaus Wittmann als Vortragender von Texten von Carl Orff schon längst einen hervorragenden Namen gemacht. In den vergangenen Monaten ist er damit auch in Österreich aufgetreten – in Wien, in Salzburg, in Tirol und im Burgenland. Acht Gastspiele hat Wittmann absolviert, im kommenden Jahr werden weitere folgen.

Klaus Wittmann: In Österreich mit offenen Armen empfangen

Wie berichtet, hat Wittmann die Aufführungsrechte des „Bairischen Welttheaters“ vom Schott-Verlag bekommen. Damit ist der Tölzer der Einzige in Deutschland. Das „Bairische Welttheater“ umfasst „Die Bernauerin“ und „Astutuli“ sowie ein Oster- und ein Weihnachtsspiel. Wittmann wollte die Werke bundesweit aufführen. „Die Nachfrage in Deutschland war jedoch gering“, sagt er auf Anfrage unserer Zeitung. Nicht jedoch in Österreich: Durch Kontakte zum Salzburger Orff-Institut wurden ihm einige Auftrittstermine bei Festivals und Open-Airs, auf Burgen und auf Schlössern, vermittelt. Und es lief gut. „Mein Eindruck ist, dass Kultur in Österreich einen viel größeren Stellenwert hat“, sagt der Tölzer.

Während man in Deutschland, so sein Eindruck, „erst mal durch Funk und Fernsehen einen Namen haben muss“, um von einem Veranstalter ins Programm genommen zu werden, sei auch das Publikum in Österreich viel aufgeschlossener, „so unbekannte Künstler wie mich kennenzulernen“. Zudem würde dort „viel mehr Geld in die Hand genommen“, um Kultur zu fördern. Wittmanns „Hauptprogramm“ sind „Die Bernauerin“ und „Astutuli“. „Die Texte haben sich als Abendprogramm bewährt, auch Carl Orff hatte es so gemacht“, sagt der Tölzer, der noch bei Orffs Tochter Godela Schauspiel- und Sprechunterricht genossen hat.

Viele Anfragen für das kommende Jahr

Eine seiner Lesungen hielt er beim Förderverein der Wiener Staatsoper. Im Herbst und Winter geht es dann noch nach Laufen im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet, und im Januar ist Wittmann in die Wolfgang-Sawallisch-Villa in Grassau eingeladen. „Eine große Ehre“, sagt der Tölzer. In den vergangenen Monate habe er viele Kontakte geknüpft, und fürs kommende Jahr liegen ihm weitere Auftrittsanfragen vor.

Wittmann liest diesen Herbst im Tölzer Land: „Stegreifgeschichten“ von Wilhelm Diess am 22. Oktober

Im Tölzer Land ist Wittmann in den kommenden Wochen auch wieder zu sehen: Auf Einladung der Stadt liest er am Samstag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr im historischen Sitzungssaal im Stadtmuseum eine Auswahl der „Stegreifgeschichten“ von Wilhelm Diess. „Diese heiteren, in Mundart verfassten Geschichten sind bei uns leider völlig zu unrecht nicht bekannt“, sagt Wittmann. Der Eintritt ist frei, es handelt sich um eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Die Stadt mit der besonderen Note“.

Besonders freut Wittmann auch eine Einladung ans Gymnasium nach Hohenburg. Dort wird er Schülerinnen bayerische Literatur vorstellen.

Im November: Lesungen von Oskar Maria Graf im Tölzer Marionettentheater

Zudem wird er „Das Leben meiner Mutter“ von Oskar Maria Graf vortragen. Es handelt sich um die leicht gekürzten Fassung von Eva Demmelhuber vom Bayerischen Rundfunk. Das Monumentalwerk, gegliedert in vier Teile, wird Wittmann an vier Abenden im Tölzer Marionettentheater vortragen (09., 16., 23. und 30. November, jeweils um 19.30 Uhr). Wer möchte, kann natürlich alle vier Veranstaltungen besuchen, aber Wittmann verspricht: „Es wird kein Problem sein, der Erzählung zu folgen, wenn man nicht immer dabei ist.“

Für den Tölzer – und nicht nur für ihn – ist „Das Leben meiner Mutter“ (erschienen 1940) eines der wichtigsten bayerischen Werke der vergangenen Jahrzehnte: „Diese berühmte Biografie und Liebeserklärung Grafs an seine Mutter hat an Aktualität, gerade in unserer jetzigen Zeit, nichts verloren und beeindruckt durch die zeitgenössiche und politische Berichterstattung Grafs enorm“, sagt Wittmann mit Blick auf die nationalistischen Bestrebungen in ganz Europa.

Karten zu den Lesungen von Oskar Maria Graf im Marionettentheater im November gibt es bei der Tölzer Tourist-Info, Telefon 0 80 41/78 67 15. Der Eintritt kostet jeweils 5 Euro.

