„Kleine Kinder fallen durchs Raster“

Die Lenggrieserin Annette Weber hat eine Petition gestartet, die fordert, dass Betreuungseinrichtungen für Kinder wieder öffnen sollen.

Bad Tölz – Vergangenen Freitag platzte Annette Weber der Kragen. Zu dem Zeitpunkt startete die Lenggrieserin eine Petition im Internet, mit der Forderung, die Kindertageseinrichtungen und Schulen wieder für alle zu öffnen. „Die wahren Helden der Ausgangsbeschränkungen sind unsere Kinder“, schreibt sie im Text zur Petition.

Sie sehe „sozial ein Riesenproblem“, sagt Weber auf Anfrage. Und zwar in mehreren Aspekten: Zum einen leiden die Kinder psychisch unter dem Verlust ihrer sozialen Kontakte. Zum anderen sieht sie auch eine große Gefahr für Kinder, deren Eltern aufgrund der Krise unter Umständen vermehrt auf Alkohol und Psychopharmaka zurückgreifen.

Die Argumente für die weiter andauernde Schließung hält sie für nicht gerechtfertigt. Derzeit sei der Kontakt zu den Großeltern ohnehin nicht möglich, eine Ansteckung dieser potenziellen Risikogruppe durch die Kinder also sehr unwahrscheinlich. Außerdem findet sie: „Es ist unverschämt zu unterstellen, dass kleine Kinder keine Hygienemaßnahmen umsetzen können.“ Auch wenn sie die Petition als Privatperson gestartet hat, sagt sie als Geschäftsführerin des Montessori-Vereins Bad Tölz: „Es gibt seit jeher bei uns Händewaschrituale.“ Auch habe sie einen Plan entwickelt, wie die Rückkehr in die Kita mit Einhaltung der Vorschriften vonstatten gehen könnte. Sie könne sich vorstellen, dass jede Pädagogin nur stets auf die maximal fünf gleichen Kinder aufpasse. „Auch Abstand halten kann man den Kleinen vermitteln.“ Da es jedem offen stehe, sein Kind in die Betreuung zu schicken, glaubt sie nicht, dass es tatsächlich fünf Kinder pro Betreuerin sein würden. „Aber jeder sollte die Chance bekommen.“ Zusätzlich könne es eine Staffelung geben, an welchen Tagen welche Kinder kommen dürfen. Auch die Räume könnten speziell aufgeteilt, der Garten schichtweise genutzt werden.

Psychische Auswirkungen auf Kinder nicht messbar

Sie ärgert sich, dass in der jetzigen Diskussion Kinder komplett durchs Raster fallen. „Ich denke beispielsweise an die Vorschulkinder. Sie freuen sich das ganze Jahr auf das, was sie erleben dürfen.“ Schultüte basteln, Übernachtung im Kindergarten – all das würde für diese Kinder wegfallen. „Sie kommen direkt in die Schule und hatten das alles nicht.“ Die Auswirkungen auf die psychische Entwicklung der Kinder sei nicht messbar.

Sorgen mache sie sich auch um die Kinder, die beispielsweise nun in Wohnungen ohne Garten und Balkon die Zeit verbringen. Beunruhigt habe sie die Nachricht, dass die Deutschen in der Krise mehr Süßigkeiten essen und mehr alkoholische Getränke einkaufen. „Das ist doch eine bedenkliche Entwicklung, gerade für die Kinder in den Haushalten.“

Neben Kritik habe sie bereits viel positive Resonanz auf die Petition erhalten. Über 230 Unterzeichner haben sich Stand Dienstagabend bereits eingetragen. Weber: „Ich hoffe, dass die Petition ganz nach oben geht und ein Zeichen setzt.“

Weitere Infos

Die Petition ist auf www.petitionen.com unter dem Stichwort „Öffnung der Einrichtungen für Kinder“ zu finden.