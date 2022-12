Bad Tölz: Knapp 70 Kramperl poltern in der Marktstraße

Schaurige Gestalten gastierten am Samstag in der Kurstadt. © Ewald J.Scheitterer

Am Samstag polterten wieder schaurige Gestalten durch die Tölzer Marktstraße. Der Krampuslauf am Christkindlmarkt lockte einige Besucher an.

Bad Tölz - Der Tölzer Christkindlmarkt wird heuer hervorragend angenommen und auch der „Krampuslauf“ am Samstagabend, eine Veranstaltung, die in der Vergangenheit schon mal für Ärger gesorgt hat, ist diesmal ausgezeichnet abgelaufen. „Eine richtig tolle Sache, die sowohl den Teilnehmern als auch den vielen, vielen Zuschauern richtig Spaß gemacht hat“, bestätigt Susanne Frey-Allgaier, stellvertretende Kur-Direktorin und Markt-Chefin.

70 Kramperl zogen durch die Tölzer Marktstraße

Gegen 18 Uhr zogen die knapp 70 Kramperl in ihren furchterregenden Masken vom Heimatmuseum aus durch die Marktstraße und anschließend wieder zurück. Aus Kärnten, der Steiermark und Erding waren diesmal die Brauchtumsvereine in die Tölzerstadt gekommen, um ihr Unwesen zu treiben. „Wir haben natürlich vorgesorgt, um jeglichen Ärger zu vermeiden“, erklärte Susanne Frey-Allgaier.

Um Ärger zu vermeiden: Jeder Teilnehmer mit Nummer registriert

So registrierte die Stadt jeden Krampus mit einer eigenen Nummer. Überdies wurden die Kramperl von einer Gruppe Sicherheitspersonal begleitet. Die hatten auch alle Hände voll zu tun, um die Menschenmenge an Besuchern in Schach zu halten, die den Gestalten gar nicht nahe genug kommen konnten. Statt in Angst und Schrecken vor den Schaudergestalten zu verfallen, zückten viele Besucher ihr Handy, um ein Selfie mit einem „echten Krampus“ zu ergattern. Weil alles so lustig und friedlich war, verteilten die Kramperl zum Gaudium der Zuschauer sich gegenseitig ein paar Rutenhiebe. Laut Polizei wurden keine Vorfälle mit einem Kramperl gemeldet.

