Kneipenbekanntschaft bedroht Mann mit Messer und raubt ihn aus

Er bedrohte einen Mann mit einem Messer und zwang ihn so dazu, ihm gerade abgehobenes Bargeld auszuhändigen. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Täter.

Bad Tölz - Der Vorfall ereignete sich bereits Ende Februar. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, befand sich ein 36-jähriger Einheimischer am frühen Sonntagmorgen des 24. Februar in einer Diskothek am Amortplatz in Bad Tölz. Dort lernte er einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann kennen, mit dem er gemeinsam einige Zeit in der Lokalität verbrachte. Die beiden kannten sich bis zu diesem Aufeinandertreffen nicht.

Dann zückte der Unbekannte plötzlich ein Messer

Kurz nach 3 Uhr begaben sich beide zu Fuß zu einem Geldautomaten in der Badstraße. Dort hob der 36-Jährige einen niedrigen dreistelligen Betrag Bargeld ab. „Auf dem Weg zurück zur Diskothek zückte der bislang unbekannte Mann plötzlich ein Messer und forderte seinen neuen Bekannten auf, ihm das Geld zu geben“, heißt es im Pressebericht der Polizei. Als der 36-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, hielt der unbekannte Täter ihm das Messer an den Hals und nahm sich aus der Geldbörse des Tölzers das Geld. Dann flüchtete er vom Tatort.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Figur und einen dunklen Vollbart. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer hellen Hose, einem dunklen Kapuzenshirt, einem dunklen Parka und einer dunklen Baseballkappe bekleidet.

Die Polizei bittet nun um Hinweise:

Wer hat am Sonntag, 24. Februar, gegen 3.15 Uhr in der Badstraße in Bad Tölz beziehunsgweise im näheren Umfeld das Tatgeschehen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Tatverdächtigen machen? Wer kann der Polizei sonst Angaben in dem Fall machen oder sonstige Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 zu melden. va

