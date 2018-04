Kneipentheke in Flammen und Gast spuckt noch Alkohol rein - drei Schwerverletzte

In einem Tölzer Lokal ist es in der Nacht zum Sonntag zu einer Verpuffung gekommen. Fünf Personen wurden dabei verletzt, drei davon schwer. Wie konnte das passieren?

Bad Tölz - Ein Großaufgebot an Rettungskräften musste nach Angaben des BRK um 1.30 Uhr in einem Lokal an der Tölzer Badstraße anrücken. Dort war es zuvor zu einer Verpuffung gekommen.

Fünf Personen wurden verletzt. Drei von ihnen erlitten so schwere Verletzungen, dass sie in überregionale Brandverletztenzentren nach München und Murnau gefahren oder mit dem Rettungshubschrauber geflogen werden mussten. Die weiteren Patienten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben Folgendes: Bei einem in dem Lokal üblichen Ritual zu einem bestimmten Lied wird von einem Bar-Angestellten kurz die feuerfeste Theke „in Brand gesetzt wird“. Dazu wird ein hochprozentiger Rum in einem feinen Streifen auf die frei geräumte Theke geschüttet. Die Gäste werden extra aufgefordert, ein Stück zurückzutreten, bevor der Alkohol angezündet wird.

Was bislang immer ohne Zwischenfälle verlief, ging dieses Mal schief: Laut Polizei spuckte offenbar einer der Gäste Alkohol in die Flamme, „worauf es zu einer explosionsartigen Stichflamme kam und eine 26-jährige Tölzerin augenblicklich im Gesicht und an der Brust in Flammen stand“, heißt es im Pressebericht. Umstehende Gäste versuchten sofort zu helfen und schütteten Wasser und ihre Getränke über die Frau. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen in die Unfallklinik nach Murnau eingeliefert.

Ein daneben stehender 31-jähriger Gast aus Dietramszell, der dort seinen Geburtstag feierte, erlitt ebenfalls im Gesicht und am Oberkörper Verbrennungen. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum München-Bogenhausen geflogen. Durch diese Stichflamme erlitten zudem ein 68-jähriger Gaißacher und ein 37-jähriger Tölzer Brandverletzungen im Gesicht und wurden vom Rettungsdienst ins Tölzer Krankenhaus gebracht.

Eine 22-jährige Frau wurde beim Versuch einer am Boden liegenden brennenden Person zu helfen von einer ins Freie laufenden Person mit dem Knie im Gesicht getroffen, worauf sie mit dem Kopf auf den Boden stürzte. Sie wurde mit Kopfverletzungen ins Tölzer Krankenhaus gebracht.

Die 53-jährige Gastwirtin, die den Alkohol entzündet hatte, sowie die Ehefrau des schwer verletzten Dietramszellers erlitten einen Schock.

Zur Unfallzeit hatten sich etwa 50 Personen in der im Untergeschoss liegenden Gaststätte aufgehalten.

Im Einsatz waren neben Rettungsdienst und Polizei, ehrenamtliche Helfer der Unterstützungsgruppe Rettungsdienst der BRK-Bereitschaft Bad Tölz und ein Einsatzleiter. Das Rote Kreuz war mit insgesamt 21 Kräften, zwei Notärzten und zehn Fahrzeugen vor Ort.

