Kinobetriebe in Tölz und Kochel wieder im Aufwind

Mit „Avatar 2“ sei der Start ins neue Kinojahr zufriedenstellend verlaufen, freut sich Katha Sohnius. Sie ist die Marketing-Verantwortliche bei Kinobetriebe Wolf für die Spielstätten in Bad Tölz und Hausham (Foto). © plettenberg

Nach der schwierigen Corona-Zeit erholt sich nun auch wieder der Kinobetrieb. Die Anbieter im Landkreis sind zufrieden und sehen keine Konkurrenz zu Streamingdiensten.

Bad Tölz/Kochel am See – Aller Anfang nach der Pandemie war schwer: „Die Kinos gehörten zu jenen Betrieben, in denen die Regelungen zu Masken- und Nachweispflichten am längsten aufrechterhalten wurden, während es in vergleichbaren Bereichen kaum mehr Vorgaben gab“, sagt Katha Sohnius, Marketing-Verantwortliche von Kinobetriebe Wolf und zuständig für das Isar-Kinocenter und das Capitol-Theater in Bad Tölz. Aber dann kamen die Besucher zurück. „Mit dem Start von ,Avatar 2‘ im Dezember sind wir sehr zufrieden ins neue Kinojahr gestartet“, so Sohnius. „Und mit den Filmen, die in der nächsten Zeit starten, bleiben wir auch zuversichtlich.“

Kinobetreiber in Bad Tölz und Kochel sind zufrieden

Ähnliches berichtet Steffen Wendler vom Kinoverein in Kochel am See. „Nach der Wiedereröffnung im März 2022 war der Besucherandrang erst mal sehr verhalten“, sagt er. „Da hatten wir einen starken Rückgang.“ In den vergangenen Monaten habe sich die Lage aber verbessert. „Es läuft schon wieder ganz gut. Zwar noch nicht wieder auf dem Niveau vor Corona, aber wir können zufrieden sein.“

Streaming-Angebot keine Konkurrenz für die Kinos

In den Streaming-Anbietern sehe man keine Konkurrenz, meinen sowohl Sohnius als auch Wendler. „Das ist für unsere Gäste eher ein zusätzliches Freizeitangebot“, sagt Sohnius und meint: „Kinos und Streamingdienste können in Symbiose existieren.“ Das hätten die jüngsten Filmstarts und Kinoauswertungen von verschiedenen Streamingproduktionen gezeigt. Zudem würden Studien belegen, dass häufige Streamingnutzer auch häufige Kinogänger seien, so Sohnius. „Große Leinwände, ein gutes Soundsystem, von zu Hause rauskommen und das Gemeinschaftsgefühl, den Alltag eine Weile hinter sich gelassen zu haben, all das lässt viele Menschen gerne ins Kino gehen.“

Steffen Wendler teilt diese Meinung. „Für mich ist Streaming etwas komplett eigenes, so wie Fernsehen.“ Seiner Ansicht nach sollten Streamingfilme allerdings auf keinem Kinofestival laufen und auch nicht für Preise wie etwa den Oscar berücksichtigt werden. Er begründet das mit Blick auf die jüngste Preisverleihung für die deutsche Produktion „Im Westen nichts Neues“: „Ich fand es schade, dass bei dem ganzen Rummel nicht einmal thematisiert wurde, dass dieser Film wahrscheinlich in keinem deutschen Kino lief, sondern eben nur bei Netflix“, sagt er. Als Kino habe man da gar keine Chance, den Film mal zu zeigen.

Preise im Tölzer Kino erhöht - Hier gibt es oft besondere Vorstellungen

Aufgrund der gestiegenen Kosten wurden im Tölzer Kino die Eintrittspreise erhöht. „Die Menschen, die Kino zu teuer finden, gab und gibt es immer“, sagt Sohnius. Sie verweist darauf, dass das Isar-Kinocenter renoviert wurde, und schließlich biete man auch immer wieder etwas Besonderes an, etwa Kinderfilmreihen wie das Disney-Mitmachkino zum vergünstigten Preis, ausgewählte Vorschauen oder Anime-Filmreihen. Auch im Capitol-Theater gebe es Sondervorstellungen mit Regisseurbesuchen oder Diskussionsrunden.

Im Kochler Kino bleiben die Preise gleich

In Kochel hingegen ist alles beim Alten geblieben. „Über die Preise hat sich bei mir noch nie jemand beschwert“, sagt Wendler. „Erst vor einigen Tagen hat sich eine Kundin gewundert, dass es so günstig ist. Als Vereinskino sind wir wahrscheinlich eines der günstigsten Kinos im weiteren Umkreis.“ Von Anna-Lena Forster

