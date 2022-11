Eine Personalie sorgte für Diskussionen: Kreisausschuss stimmt über Stellenplan für 2023 ab

Von: Melina Staar

Der Kreisausschuss stimmte am Montag über neue Stellen am Landratsamt ab. © Pröhl/A

Neue Stellen im Asylwesen, keine Stellen mehr für den Zensus: Der Kreisausschuss stimmte am Montag über den Stellenplan für 2023 ab. Besonders eine Personalie sorgte für Diskussionen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Welche neuen Stellen sollen am Landratsamt geschaffen werden? Welche werden nicht mehr benötigt? Über den Stellenplan wurde in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses heftig diskutiert. Wie Personalchef Jürgen Huber vorstellte, sind 13 neue Stellen geplant, das würden Mehrausgaben in Höhe von etwa 860 000 Euro bedeuten. Dazu kommen „ungewöhnlich hohe“ knapp 1,5 Millionen Euro mehr an linearen Kostensteigerungen. Außerdem, so Huber, müsse man die Tarifverhandlungen vom Januar 2023 abwarten, um die endgültige Summe an Personalkosten zu erfahren.

13 neue Stellen sind am Landratsamt geplant

Die neu geplanten Stellen seien stark von verschiedenen Faktoren beeinflusst: Flüchtlinge, Betreuungsrecht, Eingliederungshilfe und verschiedenen Gesetzesänderungen. Darüber könne man nicht groß diskutieren, „im Vergleich zu anderen Landkreisen haben wir eher niedrige Personalkosten“.

Während die Notwendigkeit für einen Techniker, der sich um die Digitalisierung an den Schulen kümmert, durchaus von den meisten Kreisräten gesehen wurde, konnte sich das Gremium mit weiterem Personal an der Infotheke nicht anfreunden. Wie Huber und Hauptamtsleiter René Beysel erläuterten, soll der Eingangsbereich am Landratsamt umgebaut werden. Es soll einen Wartebereich geben, und die Bürger sollen möglichst mit Termin dort ankommen. Um die Terminvergabe, den Empfang, den Fuhrpark und zugleich den Telefondienst sicher zu stellen, wären 1,15 Stellen mehr vorgesehen gewesen. Auf den derzeit noch eingesetzten Sicherheitsdienst, der Kosten von etwa 160 000 Euro pro Jahr verursacht, könnte dann verzichtet werden.

Räte diskutierten über Stelle an der Infotheke

Barbara Schwendner (Grüne) wollte wissen, ob man denn künftig nur noch mit Terminvergabe ins Landratsamt kommen könne. Das habe sich bewährt, sagte Huber. „Natürlich schimpfen manche, aber wir schaffen jetzt deutlich mehr Fälle als vorher.“ Beysel: „Mit den neuen Stellen wollen wir sicherstellen, dass eine Person das Telefon betreuen kann und eine sich immer um die Kunden vor Ort kümmern kann.“ Auch wer ohne Termin kommt, solle nicht weggeschickt werden, beruhigte er. Klaus Heilinglechner (FW) und Werner Weindl (CSU) waren nicht überzeugt, dass die Stellenmehrung notwendig sei, während Hubert Oberhauser (FW) es plausibel fand, dass man dort Personal brauche. „Damit sind wir gut aufgestellt.“

Geregelter Zugang nötig - Stelle trotzdem abgelehnt

Geschäftsführer Wolfgang Krause machte die Notwendigkeit eines gut geregelten Zugangs deutlich: „Es geht nicht, dass wir keinen Überblick haben, wer sich in diesem Haus aufhält.“ Technisch gebe es viele Möglichkeiten, so dass der Sicherheitsdienst nicht mehr notwendig wäre. Ein „Riesenaufwand“ sei der Telefonverkehr, daher habe man dessen Erweiterung vorgeschlagen. „Wir wollen und müssen das regeln.“ Die Vorgehensweise über Terminvergaben sei kundenfreundlich und laufe besser als früher. Trotzdem waren acht der 13 Stimmberechtigten nicht überzeugt und lehnten diese neue Stelle ab.

Zwei neue Mitarbeiter werden im Bereich Wohngeld gesucht, zwei halbe Stellen im Bereich Ausländerwesen benötigt, dafür fallen 4,4 Stellen weg, die sich mit dem Zensus beschäftigten. Insgesamt sechs neue Stellen werden im Asylwesen benötigt, auch das Amt für Jugend und Familie braucht 3,5 neue Kräfte.

Notwendigkeit der Stellen schwer zu beurteilen

„Es ist für uns schwierig zu beurteilen, ob diese Stellen alle gebraucht werden“, sagte Werner Weindl in der anschließenden Diskussion. „Jedes Jahr gibt es eine zweistellige Zahl an neuen Stellen, es ist kein Ende absehbar.“ Irgendwann müsse man auf die Bremse treten. Er wollte wissen, ob es nicht Aufgaben gebe, die sich innerhalb des Landratsamtes verteilen ließen. „Es gibt sicher zusätzliche Potenziale, die muss man ausnutzen.“

Klaus Koch, der in Vertretung für Landrat Niedermaier die Sitzung leitete, versicherte, dass das Controlling einen genauen Blick darauf habe, welche Stellen wirklich benötigt werden. Das bestätigte Controller Hans Gey: „Es werden immer weitere Aufgaben von oben bestimmt. Von den 20 oberbayerischen Landkreisen sind wir auf Platz 18, was die Personalkosten in Relation zur Bevölkerung betrifft.“ Mit zehn zu drei Stimmen wurde der Stellenplan schließlich – ohne der Stelle am Infodesk – genehmigt.

