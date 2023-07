„Für alleinerziehende Mama sehr teuer“: Welcher Preis für Schulabschlussball ist okay?

Von: Andreas Steppan

Eine große Party lassen viele junge Leute zum Schulabschluss steigen (Symbolfoto). © Alberto Pezzali

Eine Mutter übt Kritik am Eintrittspreis zum Abschlussball der Realschule Bad Tölz. Bei den Feiern anderer Schulen kommen die Gäste nicht viel billiger weg.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Magdalena Ostler freut sich über den Schulabschluss ihres Sohnes – ein Grund zum Feiern. Sauer ist die Lenggrieserin aber darüber, was sie der Abend kostete. „Ich bin weder arm noch geizig, aber als alleinerziehende Mama mit zwei Teenagern war dieser Abend sehr teuer“, schreibt die Lenggrieserin Magdalena Ostler an unsere Zeitung. Denn der Eintritt zum Abschlussball im Kurhaus kostete 25 Euro. Recherchen unserer Zeitung zeigen: Auch bei den Abschlussfeiern anderer Schulen kamen die Gäste nicht unbedingt billiger weg.

Eintritt zum Abschlussball in Bad Tölz zu hoch?

In Bad Tölz ist das Kurhaus der klassische Veranstaltungsort für Abschlussbälle. Neben der Realschule feierten dort nach Angaben von Inhaber Pablo Landauer auch die Berufsschule und die FOS/BOS. Magdalena Ostler aber findet, sie habe das Eintrittsgeld „für nichts“ bezahlt, wie sie schreibt. Denn Getränke galt es extra zu bezahlen – „eins der billigsten war Spezi zu 4,30 Euro, Bargetränke ab 6 Euro aufwärts“, so Ostler. „Bei den angebotenen Snacks schauten wir gar nicht vorbei.“

Sie beklagt zudem, dass es „nur eine Handvoll Tische zu je acht Plätzen gab“. Als sie kurz nach Einlass um 18 Uhr eingetroffen sei, sei dort alles schon mit Taschen und Jacken belegt gewesen. „Dann blieben noch die Stehtische, wo die Barhocker Mangelware waren.“ Ostler merkt ironisch an: „Es war ja nicht bekannt, dass von 76 Absolventen bestimmt die Mehrzahl mit Anhang kommen würde.“

Kurhaus Bad Tölz als würdiger Rahmen für Abschlussball der Realschule

Veranstaltet wurde der Ball von der Realschule selbst, dort musste auch der Eintrittspreis entrichtet werden. „Aber das war für uns kein Plus-Geschäft“, betont Schulleiter Klaus Förster. Die Schule habe den Eintritt auf Basis der Ausgaben für Saalmiete, Musikanlage, Deko, Lichtanlage, Gema-Gebühren und Security so berechnet, dass die Schule am Ende bei null herauskommt. „Wir haben als Schule keinen finanziellen Spielraum, um selbst etwas zuzuschießen.“

Förster sieht aber durchaus, dass es „eine zweischneidige Sache“ sei. „Es ist nicht leicht, im Umkreis eine passende Räumlichkeit zu finden“, sagt er. „Es ist gut und schön, wenn man als Tölzer Schule in Bad Tölz feiern kann.“ Das sei der große Vorteil am Kurhaus. Außerdem biete es „einen schönen, gebührenden Rahmen“. Vergangenes Jahr habe die Tölzer Realschule ihren Abschlussball in der „Post“ in Benediktbeuern gefeiert. Da sei der Eintrittspreis „deutlich geringer“ ausgefallen, so Förster. Solche Faktoren gelte es abzuwägen.

„Super-Sonderpreis“ für Schulen im Kurhaus Bad Tölz

Kurhaus-Betreiber Landauer wiederum verweist darauf, dass Schulen bei der Saalmiete einen „Super-Sonderpreis“ bekämen. „Sie zahlen nur 40 Prozent des regulären Preises. Denn wir wollen die Feiern hier haben, das gehört dazu. Ein großes Profitgeschäft sind sie aber nicht für uns.“ Dass der Veranstalter – in diesem Fall die Schule – einen Sicherheitsdienst mit mindestens vier Personen bezahlt, mache das Kurhaus dabei allerdings zur Auflage. „Das ist nötig, damit alles im Rahmen bleibt.“

Die Getränkepreise im Kurhaus bezeichnet Landauer als „ortsüblich“. Und bei der Bestuhlung richte sich das Kurhaus nach den Wünschen des Veranstalters, antwortet er auf einen weiteren Kritikpunkt der Mutter. „In diesem Fall war gewünscht, dass im Saal nicht zu viele Tische und Stühle stehen, damit Platz zum Tanzen ist.“ Im Außenbereich habe es aber 200 und im Restaurant noch einmal 100 Sitzplätze gegeben.

An Realschule Wolfratshausen gab‘s Spenden für den Abschlussball

Und wie lief es im Vergleich bei den Abschlussbällen anderer Schulen? An der Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen war es der Elternbeirat, der die Feier in enger Kooperation mit dem Förderverein organisierte. Wie Elternbeirats-Vorsitzender Michael Ruske berichtet, halfen hier zweckgebundene Spenden, den Ball erschwinglich zu halten. Der Förderverein sammelte Gelder bei Firmen ein, und beim Tag der offenen Tür wurde gegen Spenden Kaffee und Kuchen ausgegeben. Am Ende bezahlten die Gäste des Balls in der Wolfratshauser Loisachhalle laut Ruske 37 Euro – inklusive Buffet, Nachspeise und Live-Musik. „Im Vorfeld sind einige über den Preis erschrocken“, räumt Ruske ein. „Zu viert kommt man da ja weit über 100 Euro. Aber im Nachhinein gab es durchweg positive Resonanz zum Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Der Abiturball des Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums fand beim „Dinzler“ in Irschenberg statt. Dieses Café-Restaurant sei „eine nette Location“, und über die Fahrstrecke habe sich „keiner beklagt“, sagt Davide Ferrandino, einer der an der Organisation beteiligten Abiturienten. Man habe unter anderem einen Reisebus für 50 Personen organisiert. Die Kosten für die Feier selbst lagen pro Person bei 60 Euro inklusive Drei-Gänge-Menü und Sektempfang. „Vorher gab es Stimmen, dass das etwas viel ist, aber danach waren alle zufrieden“, hält Ferrandino fest.

Für Abiturfeiern bis nach München, Miesbach und Irschenberg

Auf der Suche nach einem passenden Rahmen für den Abschlussball mussten auch andere Schulen auf Orte außerhalb des Landkreises ausweichen – im Fall des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums Icking sogar bis nach München. Auch wenn es sich um keine schulische Veranstaltung handelte, sondern die Abiturienten selbst dafür verantwortlich waren, kann Oberstufenkoordinatorin Sabine Uttenweiler ein wenig darüber berichten. Im Kulturzentrum Backstage hätte die Gäste um die 50 Euro bezahlt – inklusive Buffet.

Die Absolventinnen des St.-Ursula-Gymnasiums Hohenburg wählten nach Auskunft von Schulleiter Christoph Beck den „Waitzinger Keller“ in Miesbach aus. Schon früher hätten die Schülerinnen beim Herbstball, den sie ebenfalls eigenständig organisierten, gemerkt, dass das Tölzer Kurhaus „für eine Schulveranstaltung zu teuer“ sei, sagt Beck – auch wenn es aus seiner Sicht „eine supertolle Location“ ist. Trotzdem seien die jungen Frauen mit dem Herbstball zuletzt in den Lenggrieser „Alpenfestsaal“ ausgewichen.

