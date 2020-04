Küken als Zeichen der Hoffnung

Kurzzeitig haben sie im Tölzer Stadtmuseum für Trubel gesorgt: 27 Küken sind an Ostern dort geschlüpft. Inzwischen sind die Hühnerbabies in ein neues Zuhause gezogen.

Bad Tölz – Das Stadtmuseum hat wieder Zuwachs bekommen: Über Ostern schlüpften 27 Küken. Das dritte Jahr in Folge hat Museumsleiterin Elisabeth Hinterstocker Menschen miterleben lassen, wie Leben entsteht.

Dieses Jahr war es allerdings anders als sonst. Der Brutkasten wurde nicht im Schaufenster ausgestellt, um eine Ansammlung von Menschen zu vermeiden. Stattdessen konnten alle Interessierten diesmal über eine Webcam das Schlüpfen beobachten. „Es war von der Qualität leider nicht alles ganz scharf, aber man konnte schon etwas sehen“, so Hinterstocker.

Ein Zeichen der Hoffnung wollte das Stadtmuseum mit der Osteraktion setzen. „Obwohl die Zeiten gerade schlimm sind: Es geht wieder aufwärts, in der Natur geht es weiter“, erklärt Hinterstocker. Als Besonderheit wurden diesmal auch sieben Eier des chinesischen Seidenhuhns ausgebrütet. Diese haben im Gegensatz zu den europäischen sechs Zehen und Fell an den Füßen. Die anderen Eier stammten von Hinterstockers Hühnerhof aus Valley. Insgesamt waren 31 Eier in den Brutkasten gelegt worden, aus vieren schlüpfte nichts. „Das passiert“, sagt Hinterstocker. Die anderen 27 befinden sich auf ihrem Hof unter Wärmelampen, „die fühlen sich gerade wie in der Karibik“, sagt sie lachend.

Übrigens: Im Museum sorgten die Küken erst einmal für ordentlich Trubel. „Die waren so quirlig und überall unterwegs.“ So waren auch die Tastaturen nicht sicher vor den Hühnerbabys. Hinterstocker: „Alles was leuchtet, hat es ihnen angetan. Kleine Dinge wie Punkt und Komma schauen in ihren Augen nach etwas potenziell Essbarem aus.“

