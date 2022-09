Bad Tölz: Künstler verschiedener Herkunft verleihen bei Ausstellung neuen Blick auf die Welt

Galerist Nour Nouri (li.) zeigt unter anderem Werke von der lettischen Künstlerin Natalja Nouri (re., im Hintergrund zu sehen). © rbe

Von China bis Lettland: Neue Ausstellung in Bad Tölz in der „Pashmin Art Galery“ zeigt Werke von den sehr unterschiedlichen Künstlern Günther Uecker, Wang Shaojun und Natalja Nouri.

Bad Tölz – Kann Kunst die Welt verändern? Das ist eine spannende Frage. Sie kann zumindest eines: Dazu anregen, die Sicht auf die Welt und auf die Menschen zu verändern. Das zeigt die neue Ausstellung in der Tölzer „Pashmin Art Galery“. Das zeigen aber auch die Ausstellungen des Streetart-Künstlers JR in der Münchner Hypo-Kunsthalle und die Documenta 15 in Kassel, die derzeit für großes Aufsehen sorgen. Warum? Weil sie eine andere Sicht auf die Dinge, auf Reichtum und Armut dieser Welt, Ausbeutung von Menschen und Ressourcen sowie auf die Folgen des Kolonialismus vermitteln und die Gesichter der Namenlosen und Rechtlosen ins Bild setzen.

Wofür diese Vorbetrachtungen? In seiner Tölzer Ausstellung „Symbolic Art – From East to West“ setzt der aus dem Iran stammende, in Hamburg ansässige bekannte Galerist Nour Nouri ebenfalls darauf, dass „die Kunst mit der Kraft ihrer Symbole verändern und verbinden“ kann. Das sagte er bei der Vernissage am Samstag. Doch Nouri geht dabei nicht den Weg der Provokation, sondern setzt auf gegenseitiges Verstehen und Völkerverständigung.

Künstler mit verschiedener Herkunft und kultureller Prägung

Dafür hat er in dieser Ausstellung mit Günther Uecker, Wang Shaojun und Natalja Nouri drei Künstler nebeneinandergestellt, die aufgrund ihrer Herkunft, kulturellen Prägung, Lebenserfahrung und Sichtweisen unterschiedlicher kaum sein könnten. Moderatorin Christine Adler würdigte Nouri dafür als einen „Netzwerker für menschliche Begegnungen“.

Der 92-jährige Günther Uecker, der zu den wichtigsten deutschen Künstlern der Nachkriegszeit gehört, Schüler von Josef Beuys war und mit Gerhard Richter befreundet ist, ist mit einigen Lithografien – Prägungen mit Siebdruck auf Büttenpapier – vertreten. Der Mecklenburger wurde als Kind stark vom Krieg geprägt und setzt sich zeitlebens für Völkerverständigung und Weltfrieden ein. In seinen ausgestellten Arbeiten, den „Friedensgeboten“, setzt Uecker Verse aus dem Alten und Neuen Testament, aus dem Koran und der hebräischen Tora ins Bild. Aus Altersgründen konnte er aber nicht nach Bad Tölz kommen.

Auch der chinesische Maler und Bildhauer Wang Shaojun war nicht persönlich anwesend. Der Hamburger Kunsthistoriker Marc Cremer-Thursby, der fachkundig und allgemein verständlich in das Werk der drei Künstler einführte, deutete die Bilder und Formensprache Shaojuns vor dem Hintergrund des Zen-Buddhismus. Shaojuns Figuren sind ein Hingucker in der Ausstellung: Kleine bis überlebensgroße Figuren in konformen, äußerst schlichten Unisex-Anzügen, wie man sie im Westen noch aus der Ära von Mao Tse-Tung kennt, kahlköpfig und meist in Gesellschaft mit Haustieren. Cremer-Thursby führte an die altchinesische Philosophie heran, die von einer vollständigen, bewussten Wahrnehmung des Augenblicks, von Achtsamkeit ohne urteilende Bewertung und von voller Konzentration auf das Alltägliche geprägt war.

Natalja Nouri hingegen stammt aus Lettland. Ihr Werk steht ganz unter dem Einfluss ihrer spirituellen Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen und mystischen Vorstellungen. Es setzt sich mit der Dualität des Menschen zwischen Körper und Geist sowie Gut und Böse auseinander. Ihre handwerklich sehr kunstfertigen Bilder sind geprägt von geometrischen Strukturen und einer geradezu mathematischen Ordnung. Darin finden sich viele theologische, kosmologische, kabbalistische und naturmystische Anspielungen und Symbole. (R. Bannier)

Weitere Infos

Die „Pashmin Art Galery“ ist in der Säggasse 7. Die Ausstellung läuft bis 22. Oktober. Sie ist werktags von 11 bis 20 Uhr, am Wochenende von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

