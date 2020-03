Kunden-Zählung mit Einkaufswagen

Dass er dazu angehalten wurde, einen Einkaufswagen mit in den Supermarkt zu nehmen, selbst wenn er nur ein einziges Produkt kaufe, überraschte einen Tölzer jüngst. Die Erklärung für die Maßnahme leuchtet allerdings ein.

Bad Tölz – Etwas überrascht war ein Tölzer jüngst bei seinem Einkauf im „Kaufland“. Am Eingang wurde er von einem Sicherheitsmann begrüßt, der ihn darauf hinwies, dass er einen Einkaufswagen mit in den Supermarkt nehmen müsse – selbst wenn er nur eine einzige Kleinigkeit einkaufen wolle. Darüber war der Kunde etwas verwundert, schließlich gehe von den Einkaufswagen-Griffen doch auch eine gewisse Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Corona-Virus aus, schreibt der Leser in einer Mail an den Tölzer Kurier und zitiert einen Artikel aus der medizinischen Fachzeitschriften „The New England Journal of Medicine“, der besagt, das das Virus auf Kunststoff einige Stunden überlebt.

Was also steckt hinter der neuen Regelung? Tatsächlich gebe es die Vorgabe, dass jeder Kunde einen Einkaufswagen mitnehmen muss, heißt es aus der Pressestelle von „Kaufland“. Es sei eine behördlich angeordnete Vorgabe, dass sich nur eine begrenzte Anzahl von Kunden zeitgleich in den Filialen aufhalten dürfe. „Zur Umsetzung dieser Maßnahme haben wir die Anzahl unserer Einkaufswagen auf die entsprechende Anzahl begrenzt und bitten jeden Kunden, einen Einkaufswagen zu benutzen“, so Andrea Kübler von der Unternehmenskommunikation. Auf diese Weise könne man sicherstellen, dass die staatliche Vorgabe eingehalten werde. Natürlich gelte dies nicht für Kunden, die bewegungseingeschränkt seien. Mitarbeitern von Sicherheitsdiensten helfen bei der Umsetzung der Vorgabe. „Überall dort, wo es möglich ist, desinfizieren wir die Einkaufswagen“, so Kübler weiter. „Unsere Kunden können uns unterstützen, indem sie, sofern möglich, alleine einkaufen gehen oder Handschuhe tragen.“

