Ladendieb versucht, Beute aufzuessen

Auch der Versuch, seine Beute aufzuessen, hat nichts gebracht: Ein 57-jähriger Tölzer muss sich wegen Ladendiebstahls verantworten.

Bad Tölz - Laut Polizei befand sich der Mann am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in einem Supermarkt in der Marktstraße. Mit seinen Einkäufen ging der Mann durch die Kassenzone, ohne die Waren zu bezahlen.

„Möglicherweise wollte er die Beweismittel sofort vernichten – jedenfalls öffnete er eine entwendete Käsepackung unmittelbar nach der Kasse und begann sofort, den Inhalt zu verspeisen“, so die Polizei in ihrem Pressebericht. Bis zum Eintreffen der Beamten wurde der amtsbekannte Mann von den Angestellten festgehalten. va

