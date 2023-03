Unverhofft kommt oft: Langläufer im Tölzer Land freuen sich über unerwartet viel Schnee

Von: Elena Royer, Felicitas Bogner

Langlaufspaß im Isarwinkel. Die Lenggrieser Loipen sind gespurt. Hier der Rundkurs an der alten Talstation. © A

Langlauf-Fans kommen aktuell im Tölzer Land nochmal in vielen Gemeinden auf ihre Kosten.

Bad Tölz–Wolfratshausen – Viele hatten die Hoffnung für diesen Winter bereits aufgegeben. Aber der Neuschnee am Wochenende brachte noch mal unerwartetes Langlaufglück mit sich. Einige Loipen im Tölzer Land sind aktuell gespurt. Ein Überblick:

Bad Tölz

Aktuell sind beide Tölzer Loipen gespurt. Die Ellbach-Loipe ist laut Kurdirektorin Brita Hohenreiter in einem „guten Zustand“. Hier sind sowohl Skating als auch klassisches Langlaufen möglich. Auch die Reutbergloipe ist seit Dienstag gespurt. Hier sehe man allerdings schon die ersten Spuren der wieder wärmer werdenden Temperaturen. „Die Loipe ist zwar befahrbar, allerdings nur Skating und mit einigen Wasserlöchern“, sagt Hohenreiter.

Lenggries

Maria Bader, Chefin der Lenggrieser Tourist Information (TI), freut sich über reichlich Schnee und Langlaufspaß im Brauneckdorf. „Wir hätten nicht damit gerechnet, aber die Loipen sind alle gespurt und man kann seit Montag super langlaufen“, sagt sie. Die Loipe von Wegscheid ins Schwarzbachtal ist seit Montag gespurt für Skating als auch klassisch. Ebenfalls ist die Loipe Lenggries-Schlegldorf-Arzbach gespurt. Der fünf Kilometer lange Rundkurs an der alten Talstation ist laut Bader für Langläufer ebenfalls parat. Sowohl klassisch als auch beim Skating kommen Langläufer in Lenggries auch bei der Vorderriß-Wallgau-Loipe auf ihre Kosten. „Wir haben aktuell einige Gäste hier, und die Loipen sind sehr gut von den Wintersportlern besucht“, bilanziert Bader.

Hinterriß

„Weiter Richtung Tirol ist die 30 Kilometer lange Loipe in Hinterriß ebenfalls gespurt“, sagt Maria Bader von der TI Lenggries.

Gaißach

In Gaißach konnte zwar drei Tage lang die die sieben Kilometer lange Loipe zwischen Mühl und Untersteinbach zum Langlaufen genutzt werden. „Es war aber leider nur ein kurzes Vergnügen und die Loipe wird jetzt nicht mehr gespurt. Es ist zu warm geworden“, heißt es aus dem Rathaus.

Jachenau

In der Jachenau ist die Loipe von Tannern bis Point sowohl für Skating als auch klassisch gespurt. „Von Point bis Dorf-Mühle geht es klassisch nicht mehr“, sagt Rosmarie Fischer von der Gemeindeverwaltung. „Die Bedingungen sind noch relativ gut, aber das kann sich täglich ändern.“ Fischer vermutet, dass es bis zum Wochenende noch gehen wird. Sie hätte nicht damit gerechnet, dass es noch mal so viel Schnee gibt. „Aber wenn es warm bleibt und nicht schneit, wird’s schwer.“ Jetzt, wo keine Ferien mehr sind, herrscht laut Fischer unter der Woche auf den Jachenauer Loipen zwar nicht mehr so viel Betrieb. „Aber am Wochenende ist schon mehr los. Das meiste sind Tagesausflügler, viele aus dem Münchner Umland.“

Walchensee

Der Rundkurs in Walchensee ist laut Angaben auf der Webseite von „Tölzer Land Tourismus“ aufgrund von Schneemangel aktuell geschlossen.

Benediktbeuern

In Benediktbeuern sind die Loipen laut Sabine Rauscher von der Gäste-Information im Moment noch offen. „Die Loipen sind noch gut befahrbar, es war jetzt auch nachts immer kühl.“ Dass der Winter auf einen Schlag so stark zurückkehrt, damit hatte sie nicht gerechnet. „Aber das ist natürlich umso erfreulicher.“ Denn laut Rauscher werden die Loipen sehr gut angenommen. „Touristen sind aktuell zwar nicht mehr so viele da wie in den Ferien, aber es kommen auch viele Einheimische aus der Region.“

Kochel am See

Die Loipe in Kochel ist gespurt und offen, informiert Nicole Lutterer, Geschäftsleiterin der Gemeinde. „Sie wird gut angenommen.“

Schlehdorf

Auch in Schlehdorf könne man laut Nicole Lutterer derzeit noch langlaufen.

Bad Heilbrunn

Noch offen und gespurt ist die Loipe derzeit in Bad Heilbrunn, wie es aus dem Rathaus heißt. Die Bedingungen seien mittelmäßig. Wie lange das Langlaufvergnügen in Bad Heilbrunn noch anhalten wird, könne man nicht sagen.

Wackersberg

Die Loipe von Bad Tölz beziehungsweise Wackersberg bis nach Arzbach ist zurzeit gespurt, informiert der Wackersberger Bürgermeister Jan Göhzold.

