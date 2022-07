Bad Tölz: Langsamen, aber steten Schrittes zum Wanderwegekonzept

Eine einheitliche gelbe Beschilderung der Wanderwege - das Foto stammt aus dem Nachbarlandkreis Miesbach - ist in Bad Tölz-Wolfratshausen geplant. (Archivfoto)

Stadtrat

Seit 2018 wird an einem Wanderwegekonzept für den südlichen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gearbeitet. Der Weg zu einer einheitlichen Beschilderung ist weit.

Bad Tölz – Kaum zu glauben, welche zeitlichen und finanziellen Dimensionen ein neues Wanderwegekonzept im Landkreis-Süden erreichen kann. Ist es einmal fertig, werden deutlich mehr als eine halbe Million Euro investiert sein. Was dahinter steckt, erläuterte Kurdirektorin Brita Hohenreiter in der Stadtratssitzung.

Bad Tölz ist in der nun anstehenden Phase 2 verantwortlich für die Projektabwicklung. Zuvor war es Lenggries. Daneben sind Heilbrunn, Benediktbeuern, Bichl, Gaißach, Greiling, Kochel, Reichersbeuern, Sachsenkam, Schlehdorf und Wackersberg beteiligt. Partner sind zudem die Brauneck-Bergbahn, die AV-Sektionen Tölz, Lenggries, Tutzing und München sowie der Alpine Skiclub München.

Ziel ist eine einheitliche gelbe Beschilderung der Wanderwege

Sinn des 2018 begonnenen Vorhabens ist, eine einheitliche gelbe Wanderwegebeschilderung nach Vorbild des Alpenvereins an den Wegen zu installieren. Das gebe es schon an vielen Orten Bayerns, sagte Hohenreiter. Bisher wurden 1100 Kilometer Wanderwege professionell abgegangen und digitalisiert. Das sei auch einer der großen Vorteile des langwierigen Verfahrens, antwortete sie auf eine Frage von Willi Streicher (SPD). Nun sei eine verbindliche digitale Datengrundlage für Karten, Apps und dergleichen geschaffen. Wenn es Beschwerden gebe, könne dies künftig punktgenau nachvollzogen werden.

In Phase zwei geht es nun um die Schilderbestellung und das Aufstellen von Wegweisern und Infotafeln. Dafür, so die Antwort auf Matthias Winter (CSU), seien leider nicht mehr so wie vielleicht früher ehrenamtliche Wegemeister zu finden. Der Auftrag wird vergeben.

Sorge: Wanderwege schränken Landwirtschaft ein

Der Bauhof könne dies zeitmäßig nicht leisten, sagte Hohenreiter. Bärbel Weixner (Grüne) wollte wissen, warum, und sprach die Kosten an. „Sparen tun wir uns da nichts“, erwiderte die Kurdirektorin. „Bauhofmitarbeiter kosten auch Geld.“ Das Leader-Projekt sei zudem nicht mehrwertsteuerabzugsfähig. Hinzu komme, dass die Beschilderung möglichst in einem Zug im ganzen Landkreis-Süden verwirklicht werden solle.

Landwirt Anton Mayer (CSU) hatte Sorge, dass durch die sozusagen amtlich festgestellten Wanderwege eventuell Einschränkungen für die Landwirtschaft entstehen. „Wenn der Staat fördert, entstehen doch immer Nachwehen.“ Brita Hohenreiter sah das nicht so, räumte aber ein, dass es durch die Leader-Förderung eine zwölfjährige Zweckbindungsfrist gebe. Einfach einen Weg aufzugeben, sei nicht möglich.

Staat fördert Wanderwegekonzept in Bad Tölz-Wolfratshausen

Und was sind die Kosten für Bad Tölz? Die zweite Phase kostet netto für alle Beteiligten rund 384.000 Euro. Die staatliche Förderung davon beträgt 50 Prozent. Auf Tölz entfallen am Ende 28.150 Euro netto plus Mehrwertsteuer. Dazu kommen aus Phase eins rund 15.000 Euro brutto.

Der Stadtrat stimmte dem Vorhaben einmütig zu.

