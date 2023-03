Lauterbachs Klinikreform „ist eine Bedrohung der ländlichen Gesundheitsversorgung“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz verfügt über 270 Betten plus 59 Betten in der neurologischen Reha. Es gibt zwölf Fachabteilungen. Im vergangenen Jahr wurden 28 000 Patienten ambulant und stationär behandelt. Über 830 Mitarbeiter sind am Standort tätig. © Asklepios

Felix Rauschek, Geschäftsführer der Tölzer Asklepios-Stadtklinik, sieht den Reformvorschlägen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit wachsender Sorge entgegen. Und er wundert sich, dass viele noch so ruhig bleiben.

Bad Tölz – Corona brachte für viele Branchen großes Herausforderungen mit sich. Ungleich größer waren sie für die Kliniken. Nach drei schweren Jahren kündigt Gesundheitsminister Karl Lauterbach nun eine große Krankenhausfinanzierungsreform an. Felix Rauschek, seit Dezember 2019 Geschäftsführer der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz und seit August 2021 auch Regionalgeschäftsführer, blickt der Reform mit wachsender Besorgnis entgegen. Im Interview spricht der 40-Jährige über die Bedrohung der ländlichen Gesundheitsversorgung, Kooperationen und wie es mit dem Thema Fachkräftemangel an der Tölzer Klinik aussieht.

Sie haben drei schwere Jahre hinter sich. Ist Corona vorbei oder spielt es im Klinikalltag noch eine Rolle?

Felix Rauschek: Draußen ist Corona gefühlt vorbei. In der Klinik ist das anders. Hier müssen Besucher noch FFP2-Masken tragen. Auch für die Mitarbeiter war es durch die gesetzlichen Auflagen noch relativ streng. Das macht sehr vieles schwieriger. Vom Infektionsgeschehen her sind wir zum Glück auf einem ganz anderen Level. Es landet kaum noch ein Patient auf der Intensivstation. Die meisten bringen Corona als Nebendiagnose, kommen aber wegen etwas anderem zu uns. Corona an sich ist kein großes Problem mehr als Krankheitsbild.

Tölzer Klinik versorgte 2200 Corona-Patienten ambulant und stationär

Wie gut ist die Klinik denn durch die Coronazeit gekommen?

Felix Rauschek: Wir hatten 2200 ambulante und stationäre Covid-Patienten. Über 190 davon lagen auf der Intensivstation. Das hat uns stark gefordert. Am Anfang gab es ja auch eine große Unsicherheit, weil keiner in Deutschland und Europa so genau wusste, was ist das eigentlich. Da ging es uns nicht anders. Die richtige Therapieform war auch eine Weile nicht ganz klar. Therapieleitlinien wurden von den medizinischen Fachgesellschaften nach und nach entwickelt und über das Robert-Koch-Institut verbreitet. Im Großen und Ganzen glaube ich aber, dass wir ganz gut durch die Krise gekommen sind. Beeindruckend waren die Corona- und die Intensivstation, wo die Leute über sich hinausgewachsen und mit ganz viel Einsatz und Engagement der Situation wirklich gut begegnet sind. Gerade auch am Anfang gab es zudem enorm viel Kreativität. Ein Geschäftsführer-Kollege eines anderen Krankenhauses hat beispielsweise mit einer Gin-Destille verhandelt und denen den Alkohol abgekauft, der dann zu Desinfektionsmittel verarbeitet wurde. Eine Erfahrung aus der Corona-Zeit ist, dass man dem Einzelnen ganz viel zutrauen kann, weil die Leute über sich hinausgewachsen sind. Das ist eine der positiven Erfahrungen, die ich mitnehme.

Felix Rauschek (40) ist seit Dezember 2019 Geschäftsführer der Tölzer Asklepios-Klinik. © Asklepios

Was Corona ans Licht gebracht hat, ist der Pflegekräftemangel. Als Sie vor einigen Monaten im Kreistag Bericht erstattet haben, hörte es sich aber so an, als gäbe es bei Ihnen keinen Personalmangel.

Felix Rauschek: Wie alle anderen suchen natürlich auch wir Fachkräfte. Wir sind stetig dabei, weiteres Fachpersonal in der Pflege und den anderen Berufsgruppen einzustellen und immer auf der Suche nach weiterem qualifiziertem Personal, stehen hier aber auch vor der Herausforderung, dass in Deutschland derzeit alleine rund 70 000 Pflegekräfte im System fehlen. Es geht aber nicht nur um die Pflege. Auch in ärztlichen Bereichen gibt es in Deutschland auf dem Stellenmarkt mitunter eine Mangelsituation. Was uns die letzten Jahre gerade im Bereich der Pflege sehr geholfen hat, ist, dass wir schon vor über 15 Jahren angefangen haben, international Pflegekräfte zu akquirieren und hier zu integrieren. Das ist ein wichtiger Baustein, der uns heute enorm hilft. Der zweite Baustein ist unsere an die Stadtklinik angegliederte Krankenpflegeschule mit 90 Auszubildenden. Damit sind wir einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Region.

Gelingt es denn noch, junge Leute für Pflege zu begeistern?

Felix Rauschek: Es ist ein anstrengender Beruf. Aber die Motivation bei vielen ist das, was man von den Patienten zurückbekommt, wenn man jemandem hilft. Auch in der Vergütung hat sich etwas getan. Natürlich kann man gesellschaftlich darüber diskutieren, ob die nicht höher sein müsste.

Was verdient man denn als Pflegekraft?

Felix Rauschek: Das kommt auf den Bereich an. Auf der Intensivstation ist der Dienst höher vergütet als auf der Normalstation. Dazu kommt die Einstufung nach Berufserfahrung. Wichtiger Punkt sind außerdem noch die unsteten Bezüge. Nachtdienste sind beispielsweise steuerlich begünstigt. Deshalb kann man den Verdienst so ganz platt gar nicht ausrechnen. Aber im Schnitt landet man bei 3500 bis 4000 Euro brutto.

Menschen aus 37 Nationen arbeiten in der Tölzer Klinik

Wie international ist denn Ihre Belegschaft?

Felix Rauschek: Wir haben Menschen aus 37 Nationen bei uns. Das Gros kommt aus der EU und von den Philippinen, wir haben aber auch Mitarbeiter aus Serbien, der Türkei und aus der Ukraine und seit kurzer Zeit sogar aus Brasilien. Für uns ist das eine Bereicherung, aber auch essenziell notwendig. Wir brauchen diese Menschen und sind heilfroh, dass sie zu uns kommen.

Viele Kliniken sind durch die Corona-Zeit zumindest finanziell einigermaßen gut durchgekommen, weil es Kompensationsleistungen gab. Jetzt aber geht es vielen kleineren Häusern sehr schlecht. Wie ist das bei Ihnen?

Felix Rauschek: Wir standen und stehen stabil da. In den Corona-Jahren gab es einen sogenannten Ganzjahresausgleich. War die Krankenhausleistung unter dem Vorkrisenniveau von 2019, wurde dieses Delta ausgeglichen. Diesen Erlösausgleich brauchten wir die vergangenen zwei Jahre nicht mehr. Wir waren von der Leistung so stark, dass wir auf oder sogar über dem Niveau von 2019 lagen. Es war für uns wichtig, dass die Patienten zurückgekommen sind und die Behandlung hier wieder wahrgenommen haben. Klar, 2020 lagen wir auch unter dem Vorjahresniveau, weil man eigentlich nicht mehr ins Krankenhaus kommen durfte – außer zur Corona-Behandlung oder im Notfall zur Versorgung einer potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung. Da waren wir natürlich heilfroh, dass wir die Unterstützungsgelder bekommen haben. Und es gab auch einen Zuschlag für die Behandlung von Corona-Patienten, den wir erhalten haben – wie jeder andere auch, der Covid-Patienten behandelt hat.

Ärgert es Sie eigentlich, dass über die Asklepios-Klinik oft gesagt wird, dass Sie sich nur die Rosinen, sprich die lukrativen Behandlungen herauspicken, und alles andere die kommunalen Krankenhäuser erledigen müssen?

Felix Rauschek: Ich glaube unsere Zahlen zeigen sehr deutlich, dass wir die Bevölkerung hier vor Ort versorgen. Ob im Notfall bei einem drohenden Herzinfarkt, einem Schlaganfall oder eben bei klassischen Unfallverletzungen und Knochenbrüchen in unserem lokalen Trauma-Zentrum. Die Patienten kommen zum Großteil aus der Region. Und auch sie sind heilfroh, dass wir eben nicht nur ein 08/15-Spektrum abbilden. Wir sind stolz, dass wir am Standort Bad Tölz, der inklusive der Neuro-Reha über rund 350 Betten verfügt, auch sehr spezielle Leistungen in der Urologie, der HNO, der Neurologie und auch in unseren anderen insgesamt zwölf Fachabteilungen anbieten können. Im DRG-System (Fallpauschalen, Anm. d. Red.) ist es so berechnet, dass jede Leistung kostengerecht vergütet wird. Theoretisch gibt es da gar keine Rosinen. Wir waren eines der Häuser, die mit am meisten Corona-Patienten in der Region versorgt haben. Wir verfügen als eines von nur 15 Prozent aller Krankenhäuser in Deutschland über eine Stufe-2-Notfallversorgung, die man nur bekommt, wenn man beispielsweise eine Stroke-Unit hat, eine Chest-Pain-Einheit oder auch ein Herzkatheter-Labor. Alles Dinge, die für ein normales Grund- und Regelversorgungskrankenhaus nicht selbstverständlich sind.

Der Vorwurf, Bad Tölz hat die Geburtshilfe geschlossen, ist einfach zu platt.

Die Vorwürfe, man sei der „böse“ Konzern, liegen vielleicht auch an der Schließung der Fachklinik Lenggries und der Auflösung der Geburtshilfe. Wünschen Sie sich bei manchem, es wäre anders gelaufen?

Felix Rauschek: Der Vorwurf, Bad Tölz hat die Geburtshilfe geschlossen, ist einfach zu platt. Das gibt nicht die Realität wieder, lässt sich aber so leicht instrumentalisieren. Das stört mich schon, aber damit müssen wir leben. Was aber das Wesentliche ist: Die Bereiche, die wir hier anbieten, in denen halten wir eine sehr gute Qualität vor, sonst würden die Patienten nicht in dieser Zahl kommen. Dass die Patienten und auch unsere Mitarbeiter zufrieden sind, das ist die Hauptsache.

Finanzierungsreform entzieht vielen ländlichen Kliniken die Existenzgrundlage

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat nun eine große Krankenhausfinanzierungsreform angekündigt. Sehen Sie den Vorschlag als Chance oder als Risiko?

Felix Rauschek: Bayernweit betrachtet sehe ich das als großes Risiko. Ich verstehe auch nicht, warum so viele noch so ruhig bleiben. Die Reform in ihrer jetzigen Fassung ist eine Bedrohung für die ländliche Gesundheitsversorgung. Durch ein geplantes System aus Leveln und Leistungsgruppen wird kleineren Kliniken, die insbesondere im ländlichen Bereich bislang eine feste Säule der Versorgung sind, die Existenzgrundlage entzogen. Wenn der Vorschlag so umgesetzt wird, würde es ein System, das über Jahrzehnte gewachsen ist, komplett zerstören. Zudem würde die Klassifizierung zu enorm viel Bürokratie führen. Wenn jemand beispielsweise in die Notaufnahme kommt, muss man erst einmal diagnostizieren, was ihm fehlt, dann muss man schauen, ob man das in der Klinik-Klasse behandeln darf. Und wenn nicht: Wo ist das nächste Krankenhaus, das diesen Patienten übernehmen kann. Für spezielle Bereiche ist das in Ordnung. Wenn man das aber breit ausrollt – und genau das sieht die Reform vor – hat das zur Folge, dass die lokalen Kliniken auf dem Land enorm schrumpfen. Es bräuchte zudem mehr Mitarbeiter im Rettungsdienst, denn irgendjemand muss die Patienten dann ja in eine Klinik der höheren Versorgungsstufe transportieren. Es tut auch ein Stück weh, wenn man sich drei Jahre durch eine Pandemie gekämpft hat, und dann kommt eine Reform, die das System noch einmal wesentlich schärfer ökonomisiert.

Insgesamt fließt nicht mehr Geld ins System

Was heißt das konkret?

Felix Rauschek: Sollte die Krankenhausreform, wie von der Regierungskommission vorgeschlagen, umgesetzt werden, würde etwa jedes Dritte der rund 400 bayerischen Krankenhäuser auf das „Level I i“ herabgestuft und künftig eine Art medizinisches Versorgungszentrum mit angegliederter Pflegestation sein. Ein regulärer Stationsbetrieb oder eine Notaufnahme wären dort nicht mehr vorgesehen. Nur 42 Krankenhäuser in Bayern dürften dann noch eine umfängliche stationäre Versorgung über mehrere Leistungsgruppen in Level II und III anbieten, was völlig unzulänglich für eine stationäre Versorgung wäre.

Und insgesamt fließt ja auch nicht mehr Geld ins System...

Felix Rauschek: Nein. Der Betrag bleibt gleich – er wird nur anders verteilt. Und natürlich will da keiner den Kürzeren ziehen. Daher wird jeder versuchen, möglichst eine höhere Stufe zu erreichen. Kleine Krankenhäuser der Stufe 1, die nur über eine geringe Zahl an Fachabteilungen verfügen, werden in einen Wettlauf um die Einordnung in eine höhere Versorgungsstufe gedrängt, wobei sie sich die Investitionen dafür nicht leisten können und wirtschaftlich in Schieflage geraten. Unzählige Krankenhäuser werden damit an den Rand der Insolvenz getrieben. Die Sorge ist, dass das Gros der Kliniken in Bayern in der Stufe 1 landet.

Und dementsprechend Fachabteilungen schließen müssten...

Felix Rauschek: Ja, das Spektrum dieser Häuser würde dann heruntergefahren. Entsprechend weniger attraktiv werden die Häuser für junge Ärzte, die die Vorgaben in ihrer Ausbildungszeit in einem so kleinen Haus nicht mehr erfüllen können. Es ist ja heute schon schwierig. Natürlich muss etwas passieren. Aber so wie die Reform jetzt vorgesehen ist: Das ist mehr als gefährlich, und würde in Bayern einen erheblichen Rückbau von Versorgungsstrukturen bedeuten. Regionale Besonderheiten werden damit komplett ignoriert.

Durch die Krankenhausreform, egal wie sie am Ende aussehen wird, wird der Druck noch größer werden.

Was bräuchte es denn, um kleine Häuser überlebensfähig zu machen?

Felix Rauschek: Der Vorschlag, Vorhalteleistungen zu finanzieren, ist gut. Beispiel: die Notaufnahme. Da entstehen immer Kosten – egal, ob ein Patient kommt oder nicht. Das über eine Grundpauschale zu finanzieren, ist ein guter Ansatz. Die Vorhaltefinanzierung sollte in zwei Elementen erfolgen: Zum einen als fixer Notfallversorgungszuschlag in Anknüpfung an die jeweilige Krankenhausnotfallstufe und zum zweiten als Vorhaltefinanzierung mit einer relativen Fallzahlunabhängigkeit. Vorteil damit: Auch kleinere Häuser dürfen gewisse spezielle Leistungen weiter erbringen und bekommen diese auch bis zu einer festgelegten Menge weiterhin von den Krankenkassen erstattet. Die aktuell geplante Reform ist viel zu bürokratisch, das derzeit geplante System mit dann 128 verschiedenen Leistungsgruppen ist zu starr und undurchlässig. Außerdem müssen regionale Besonderheiten berücksichtigt werden. Klar ist aber auch: Für kleine Krankenhäuser mit weniger als 150 Betten ist es schon heute schwierig, wenn sie alleine ohne Partner dastehen. Durch die Krankenhausreform, egal wie sie am Ende aussehen wird, wird der Druck noch größer werden.

Was erwarten Sie denn, in welcher der drei Stufen die Asklepios-Klinik landen wird?

Felix Rauschek: Die Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz ist aktuell dank umfangreicher Investitionen in den vergangenen Jahren, des sukzessiven Ausbaus des Leistungsspektrums und der Zahl der Mitarbeitenden gut aufgestellt. Ich bin zuversichtlich, dass wir in das Level 2 der Regel- und Schwerpunktversorgung eingruppiert werden. Neben der Notfall-, sowie der Grund und Regelversorgung wollen und werden wir wie bisher daher auch in Zukunft auf ganz besondere Schwerpunkte mit überregionaler Strahlkraft und ein besonders breites Leistungsspektrum setzen und ein verlässlicher Partner für die Menschen in der Region sein.

Ohne Kooperationen mit anderen geht es nicht

Bei der Diskussion über die Zukunft der Kreisklinik in Wolfratshausen wurde immer wieder betont, dass es ohne Allianzen nicht gehen wird. Wie sieht es denn bei der Stadtklinik mit Kooperationen aus?

Felix Rauschek: Alleine funktioniert es nicht. Wir arbeiten sehr erfolgreich mit Partnern zusammen. Wir sind beispielsweise akademisches Lehrkrankenhaus für beide Münchner Unis. Das hilft uns sehr, gerade bei der Akquise von Ärzten. Wir haben aber auch in der Region recht enge Verbindungen, beispielsweise zur Schlemmer-Klinik in Bad Tölz und zur Fachklinik Bad Heilbrunn. Mit Agatharied haben wir eine sehr enge Zusammenarbeit, was das Pankreas-Zentrum angeht, aber auch in der Urologie und der HNO, da nur Bad Tölz über eine Hauptabteilung für Urologie und HNO verfügt und diese Patienten daher bei uns versorgt werden. Mit Garmisch arbeiten wir gegenseitig in der Gefäßchirurgie zusammen, mit Penzberg in der neurologischen Versorgung. Bei Harlaching sind wir im Schlaganfall-Netzwerk Tempis mit drin. Die Asklepios-Klinik in Gauting war als Lungen-Fachklinik in der Pandemie ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Und auch mit Wolfratshausen haben wir uns natürlich in Pandemiezeiten ausgetauscht und hatten engen Kontakt. Das hat wirklich gut geklappt – auch das Verlegen von Patienten, wenn einer wirklich mal voll war. Bei den Besuchsregelungen haben wir uns abgesprochen. Wir kooperieren aber auch in Notfällen miteinander – wenn beispielsweise eines unserer beiden Labore ausfällt. Dann unterstützt der andere.

Schauen Sie mal nach vorne: Was steht heuer in Ihrem Haus auf dem Plan?

Wir investieren fortlaufend. Heuer unter anderem in digitale Infrastruktur – von Netzwerktechnik bis Software. Das ist ein seit drei Jahren laufendes Projekt, bei dem wir insgesamt fünf Millionen Euro in den Standort investieren. Wir erwarten uns davon, dass wir deutlich Bürokratie abbauen können, wenn wir noch stärker digital arbeiten. Das kommt den Patienten und den Mitarbeitern zugute, wenn man nicht mehr so viel Zeit mit dem Ausfüllen von Papier verbringt. Ein weiteres Projekt befasst sich mit der Notstromversorgung. Und wir bauen gerade eine neue Caféteria, die dieses Jahr fertig wird. Außerdem investieren wir in medizinische Technik und haben schon während der Pandemie unsere Notaufnahme erweitert – allerdings nur provisorisch, hier ziehen wir jetzt baulich nach. Mit dem „da Vinci X“-Operationssystem hat die Klinik im März 2022 nun schon die zweite und eine der neuesten Generationen des OP-Roboters erhalten. Wir haben jüngst ein neues Schilddrüsenzentrum gegründet oder die Adipositas-Therapie als einen zusätzlichen Schwerpunkt der Chirurgie etabliert. Seit 2002 haben wir insgesamt 50,4 Millionen Euro an Eigenmitteln investiert, plus rund 27 Millionen, die in die Instandhaltung geflossen sind.

