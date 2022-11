LBV klärt über richtiges Verhalten in der Natur auf

Aufklärungsarbeit im „Binderbräu“: Axel Kelm (li.) informierte rund 30 Interessierte über Naturschutzgesetze und ihre Hintergründe. © BIB

Bei einem Vortrag des LBV Isarranger Axel Kelm ging es dieser Tage um die Frage „Wie verhalte ich mich richtig in der Natur?“. 30 Zuhörer kamen dazu ins Binderbräu.

Bad Tölz – Ein resolutes „Ich bin hier schon immer gegangen!“ Diesen Satz hört Axel Kelm häufig, wenn er als Isarranger mit Spaziergängern oder Wanderern ins Gespräch kommt. Dass ein solches reklamiertes Gewohnheitsrecht aber nicht immer gleichbedeutend mit einem naturschonenden und vorschriftsgemäßen Verhalten ist, das erläuterte Kelm nun in einem Vortrag, zu dem der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in den Tölzer „Binderbräu“ eingeladen hatte. Rund 30 Besucher interessierten sich für die Antworten auf die titelgebende Frage „Wie verhalte ich mich richtig in der Natur?“

Kelm, der auch Vorstandsmitglied der LBV-Kreisgruppe ist, erläuterte die vielfältigen Schutzgebiete und -gesetze: Landschaftsschutzgesetz, (bayerisches) Naturschutzgesetz, Naturpark, Naturdenkmal – das kann ein einzelner Baum sein –, Biosphärenreservat oder Flora-Fauna-Habitat-Zone. Zu beachten seien auch Unterschiede zwischen „besonders“ und „streng geschützt“. Verstöße, die „besonders geschützte“ Tiere und Pflanzen betreffen, bedeuten laut Kelm eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld belegt ist. Solche Arten seien etwa heimische Hummeln und Bienen, Lilien, europäische Vogelarten und Säugetiere – bis auf jene, die dem Jagdrecht unterliegen. Die Kategorie „streng geschützt“ dagegen geht auch einher mit strengen Strafen, wobei auch der Staatsanwalt aktiv werden kann. Diesen Status haben Tiere wie Wolf, Eule, Biber oder Fischotter, die immer ein kompliziertes Streitthema seien.

Frauenschuh ist streng geschützt

„Manche Biberdämme dürfen tatsächlich beseitigt werden“, ergänzte Biologin und LBV-Geschäftsstellenleiterin Sabine Tappertzhofen. Beim Pflücken von Pflanzen gelte die „Handstraußregelung“, so Kelm. Im Strauß dürfe allerdings kein Frauenschuh enthalten sein, der sei „streng geschützt“.

Der Isarranger betonte immer wieder: „Es kommt auf den Tonfall an!“ Er führe im Sommer bis zu 30 Gespräche täglich. Über 90 Prozent davon verliefen positiv. „Die Menschen verhalten sich selten böswillig falsch, sondern aus Unwissenheit und Gedankenlosigkeit“, berichtete er. Sie bewegten sich laut redend, telefonierend, mit Hunden oder per Fahrrad durch die Natur. Sie würden beispielsweise Brutplätze an der Isar einfach nicht erkennen. Ein lächelnder, freundlicher Hinweis, worauf die Menschen achten sollten, fördere Einsicht und sogar die Chance, einen neuen Naturschützer gefunden zu haben. Sollten sich die Angesprochenen allerdings nicht gesprächsbereit zeigen oder gar aggressiv sein, ist aus Kelms Sicht ein geordneter Rückzug angesagt. Fingerspitzengefühl und ein dickes Fell seien bei seiner Arbeit gefragt.

„Die Massen sind das Problem“

Ein Zuhörer fragte, wie Ranger zu erreichen seien, wenn man selbst einen Verstoß entdecke, etwa eine Feuerstelle. Berichte könnten an die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt geschickt werden, so Kelm. Sie leite die Meldungen weiter. Er und seine Kollegen seien immer enger mit Fischern, Jägern, der Naturschutzwacht, der Bergwacht und der Polizei vernetzt. „Der, der am nähesten ist, begibt sich dann an den gemeldeten Ort.“ Die Aussage, dass Menschen ja schon immer ins Oberland gekommen seien, rückte Kelm zurecht: „Bei Icking zähle ich an einem heißen Sommertag in einer Stunde über 200 Partyboote auf der Isar“, berichtete er. Diese seien auch bestückt mit Getränkedosen und Plastikflaschen, die die Menschen nicht immer umweltgerecht entsorgten. „Die Massen sind das Problem. Der Mensch ist nicht mehr allein in der Natur unterwegs.“ Dank der Bootsverordnung hätten Vögel aber erkennbar mehr Ruhe in der Brutzeit – „ein Segen für die Isar“, so Kelm.

Weitere Informationen

über Schutzgebiete im Landkreis gibt es im Internet auf www.dein-toelzer-land.de, unter anderem zu Themen wie Bootfahren auf der Isar, Betreten von Wiesen, Kiesbänken und -inseln der Isar, zum Wiesenbrütergebiet Loisach-Kochelsee-Moore oder dem Ellbach- und Kirchseemoor. Der Bayernatlas bietet Infos auf www.geoportal.bayern.de.

