Hohe Wellen im flachen Becken: Stadt legt „Kneippgarten“  an 

Ab April soll der heiß diskutierte Bau eines Kneippgartens im Kurpark beginnen. Es liegen bereits Planungs-Skizzen vor.

Bad Tölz – Das Wasser wird maximal 50 Zentimeter tief sein – und doch hat das geplante Kneipp-Becken im Tölzer Kurpark schon weit im Voraus einige Wellen geschlagen. Praktisch das ganze vergangene Jahr über war nun öffentlich nichts mehr von dem Projekt zu hören, bis es Bürgermeister Josef Janker im Dezember überraschend in seiner Jahresschlussrede im Stadtrat erwähnte und die Vergabe der entsprechenden Aufträge beschlossen wurde.

Der Bau der Anlage soll nun im April beginnen.

Von einem „Kneippgarten“ spricht Bauamtschef Christian Fürstberger, der das Projekt auf Anfrage des Tölzer Kurier erläutert. Geschaffen wird nicht nur ein Becken – es wird ungefähr Ausmaße von 11 auf 3,70 Meter haben, in organischer länglich-ovaler Form –, sondern rundherum auch eine passende Eingrünung. An einer Trinksäule können sich Passanten kostenlos erfrischen. Es werden auch Armbecken aufgestellt, in denen man mit den Händen „kneippen“ kann. Im Sinne der Barrierefreiheit wurde darauf geachtet, dass diese Becken mit dem Rollstuhl unterfahrbar sind.

Wer durch das Hauptbecken geht, kann sich dabei in der Mitte an einem Handlauf festhalten. „Wir werden im Becken mit möglichst vielen Kontrasten arbeiten, sodass sich auch für Nutzer, die nicht gut sehen, keine Stolperfallen ergeben“, so Fürstberger.

Situiert sein wird das Becken an der Ludwigspromenade, gegenüber dem Vitalzentrum. Von dort aus wird ein Weg in Richtung „Kneippgarten“ leicht verlegt, sodass sich eine Achse ergibt. Über den Standort war zuletzt im Stadtrat noch diskutiert worden. Einige Räte hätten sich ein neues Becken an der Isarpromenade gewünscht, wo sich in der Vergangenheit ein – allerdings viel einfacheres – Becken befand. Es wurde argumentiert, dass dort mehr Radfahrer vorbeikommen. Für den Standort im Kurpark spricht dagegen aus Sicht von Fürstberger, Bürgermeister Janker und letztlich auch der Stadtrats-Mehrheit die Anbindung ans Vitalzentrum. Dort befindet sich eine Toilette, die die „Kneipper“ in wenigen Schritten erreichen.

+ Längliches Becken in organisch-oval Form: Planung für den Kneippgarten © Skizze: Stadt Bad Tölz

„Außerdem hat man die Anlage vom Vitalzentrum aus besser im Blick, falls irgendetwas sein sollte“, so Janker. Dieser Standort biete sich zudem besser für die Mitnutzung durch Tölzer Gesundheitsanbieter an.

Baumbestand von aktueller Planung nicht betroffen

Dass es überhaupt Widerstände gab, ist für den Bürgermeister nicht nachvollziehbar. Der Freundeskreis Badeteil hatte eine Liste mit 211 Unterschriften gegen das Projekt vorgelegt. „Da wurden die Menschen mit Falschinformationen manipuliert“, kritisiert Janker. Denn die Unterschriften seien unter dem Motto „Nein zur Abholzung von altem Baumbestand“ gesammelt worden. Wie Fürstberger klarstellt, wurden anfängliche Überlegungen, nach denen alte Bäume betroffen gewesen wären, nicht weiterverfolgt. „Es müssen nur Büsche entfernt werden.“

Die Gegner des Projekts hatten der Stadt zudem Geldverschwendung vorgeworfen und sich beim Bund der Steuerzahler beschwert. Dieser habe die Stadt im Oktober 2018 aufgefordert, Stellung zu beziehen, so Janker. „Wir haben in einem Schreiben am 14. Januar 2019 das Warum und Weshalb erklärt und daraufhin keinerlei Rückmeldung mehr bekommen“, sagt der Bürgermeister. „Offensichtlich sieht der Bund der Steuerzahler nichts Ungewöhnliches darin, dass ein Kurort Geld für einen Kneippgarten ausgibt.“

Davon abgesehen habe es nicht nur Gegner gegeben. Die Tourist-Info habe im März 2019 eine Umfrage unter den Tölzer Gastgebern gestartet. „Die Mehrheit hat gesagt: ,Super, das brauchen wir, das belebt den Kurpark, das ist ein attraktives Infrastrukturangebot für Tölzer und Gäste‘“, fasst Janker zusammen. Die Kosten für die Anlage liegen laut Fürstberger bei 270 000 Euro. Davon kommen 35 bis 40 Prozent über Fördermittel des Freistaats („Röfe-Topf“) wieder herein.

Einige Bürger wunderten sich zuletzt, dass das Projekt nach langer Funkstille ohne weitere öffentliche Diskussion scheinbar durchgewunken wurde. Den Grundsatzbeschluss habe der Kur- und Tourismusausschuss im Oktober 2018 öffentlich gefasst, erklärt dazu Fürstberger. Als einzigen Vorbehalt hatte das Gremium festgelegt, dass es Fördermittel vom Freistaat gibt. Im Oktober 2019 sei nun von Seiten der Regierung die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn eingegangen – quasi die Förderzusage. Der Stadtrat habe außerdem die nötigen Finanzmittel im Haushalt für 2020 abgesegnet. Und im Juli sei die Erlaubnis vom Landesamt für Denkmalpflege eingetroffen, die im Kurpark als Baudenkmal nötig war. Somit stehe der Umsetzung nichts im Wege. Eine Baugenehmigung sei nicht nötig. Das wäre erst bei einem Wasserbecken ab 100 Quadratmetern vorgeschrieben – in diesem Fall sind es 20,5 Kubikmeter. Nach rund vier Monaten Bauzeit soll der Kneippgarten der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

