Die Pandemie gut bewältigt: Bibliotheken in Tölz und Lenggries ziehen Bilanz

Von: Elena Royer

Die Büchereien erholen sich wieder. Auch in der Lenggrieser Gemeindebücherei geht es wieder aufwärts. © arp

Es wird wieder mehr gelesen. Zwar haben auch die Büchereien in Tölz und Lenggries während Corona gelitten, langsam geht es aber aufwärts. Das zeigen die Zahlen für das vergangene Jahr.

Bad Tölz/Lenggries – „Die Stadtbibliothek hat die Pandemie gut bewältigt“, sagt Melanie Sappl, Leiterin der Tölzer Stadtbibliothek und Kurbücherei. Die Zahlen der aktiven und der neuen Leser haben sich erholt und liegen fast wieder auf „Vor-Corona-Niveau“. Nur die Ausleihzahlen seien leicht zurückgegangen. „Das ist mit einer allgemeinen Entwicklung der Mediennutzung der letzten Jahre zu erklären“, sagt Sappl.

Stadtbibliothek Bad Tölz: Ausleihe von DVDs geht wegen Streamingdiensten zurück

Ebenso gehe die Ausleihe von CDs und DVDs zurück. Dies sei auf kommerzielle Streamingdienste wie Amazon Prime und Netflix oder die Mediatheken zurückzuführen. Erfreulich: „Das ,Kerngeschäft’, also die Ausleihzahlen der Bücher, sind glücklicherweise sehr konstant.“ Für die Zweigstelle im Badeteil, die Kurbücherei, hat Sappl besonders gute Nachrichten: „Hier sind die Ausleihen im Vergleich zum letzten Jahr fast verdoppelt.“ Im Jahr 2021 waren es 2951 Ausleihen, im Jahr darauf 5202.

In der Stadtbibliothek sind die Ausleihzahlen von 112 778 im Jahr 2021 auf 102 548 im vergangenen Jahr gesunken. 34 aktive Leser kamen hinzu. Gemeint sind damit Nutzer mit mindestens einer Ausleihe im Jahr. Zudem freut sich Sappl über 442 neu angemeldete Leser.

Melanie Sappl, Leiterin der Stadtbibliothek Bad Tölz. © arp

Stärkste Tage immer kurz vor und nach den Ferien

Der mit insgesamt 1228 Ausleihen und Verlängerungen stärkste Tag war im vergangenen Jahr der 4. Januar. „Die ausleihstärksten Tage sind kurz vor und nach den großen Ferien“, erklärt Sappl. Für die Ferien werde besonders viel Lesestoff gebraucht. Bei der „Onleihe“, einem Portal, über das digitale Medien bezogen werden können, haben sich die Zahlen in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. 370 Leser nutzen aktuell die „Onleihe“ und liehen 2022 16 234 Medien aus.

Aktuell hat die Stadtbibliothek einen Bestand von 45 601 Medien. Davon kamen 2804 Medien neu dazu, 2088 wurden aussortiert. Die Neuerwerbungen teilen sich zum Großteil auf in 384 neue Romane, 252 Kinder- und Jugendbücher, 47 Tonies, 74 Comics, 233 Sachbücher, 42 DVDs und 98 laufende Zeitschriften-Abos.

Der Roman „Die Enkelin“ wurde am häufigsten ausgeliehen

Der absolute Renner in Tölz seien die Tonies. „Hörspielfiguren, die mit einer sogenannten Tonie-Box abgespielt werden können“, erklärt die Bibliotheksleiterin. Vier Tonie-Boxen und insgesamt 145 Tonies gibt es dort. In der Kategorie Roman wurde „Die Enkelin“ von Bernhard Schlink am häufigsten ausgeliehen, bei den Kinderbüchern „Immer Drama mit dem Lama“ von Anna Tauber, bei den Sachbüchern „Du bist anders, du bist gut: gefühlsstarke Kinder beim Großwerden begleiten“. Das absolute Lieblingsspiel war „Lotti Karotti.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Aktionen zum Thomas-Mann-Festival

Was ist dieses Jahr geboten in der Tölzer Stadtbibliothek? „Vom 14. bis 20. Mai findet zum zweiten Mal das Thomas-Mann-Festival statt“, berichtet Sappl. „Daran ist die Stadtbibliothek mit seinem sehenswerten Thomas-Mann-Zimmer und einer Veranstaltung beteiligt.“ Darüber hinaus werden der Sommerferien-Leseclub und das Festival „Ghört und glesen“ fortgeführt und das Klassenführungskonzept überarbeitet und erweitert, erklärt Sappl. Besonders für die weiterführenden Schulen will die Bibliothek etwas im Bereich Demokratiebildung anbieten. „Da befinden wir uns in der Konzeptphase“, so Sappl.

Lenggrieser Gemeindebücherei: Zahlen entwickeln sich gut

Auch in der Lenggrieser Gemeindebücherei ist man zufrieden mit der aktuellen Entwicklung. „Wir haben zwar noch nicht ganz so viele Ausleihen wie vor Corona, aber von 2021 zu 2022 haben sich die Zahlen ganz gut entwickelt“, sagt Mitarbeiterin Maria Rosen. Vor Corona verzeichnete das Team 60 000 bis 62 000 Ausleihen. 2021 waren es mit 46 838 Ausleihen deutlich weniger. 2022 sind sie mit 53 684 wieder angestiegen. Die aktiven Leser haben der Bücherei während der Pandemie nicht den Rücken gekehrt. 2021 zählte die Bücherei 1012, im vergangenen Jahr 1044 Leser. Die haben bei der stattlichen Anzahl von knapp über 20 000 Medien die Qual der Wahl.

Tonie-Hörspiele „der absolute Renne“

Auch in Lenggries sind die Tonie-Figuren der „absolute Renner“, wie Rosen berichtet. „Davon haben wir knapp 300 Stück. Die zugehörigen Boxen verleihen wir ebenfalls.“ Sie freut sich, dass die Kinder so eifrig die Hörspiele hören und dadurch Familien als Büchereibesucher gewonnen werden. Viele Leser würden in Lenggries ausschließlich die „Onleihe“ nutzen, „Die läuft gut“, berichtet Rosen. „Zu Corona-Zeiten hatten wir 6867 Ausleihen, im vergangenen Jahr 6323.“ Der Renner seien in Lenggries unangefochten die Kinderbücher. „Da haben wir einen Bestand von über 7000 Stück. In dieser Kategorie hatten wir letztes Jahr 18 000 Entleihungen.“

In Lenggries steht Leiterwechsel an

Auch dieses Jahr sei in der Bücherei einiges geboten. „Bei uns stehen Besuche von Kindergärten und Schulen auf dem Programm, Klassenführungen, das Bilderbuchkino und der Sommerferien-Leseclub“, zählt Rosen auf. Die weiteren Veranstaltungshighlights gibt die Bücherei noch bekannt. Zum 1. Februar steht in der Gemeindebücherei außerdem ein Leiterwechsel an: Auf Katharina Kottmair folgt Gabriele Faehrmann.

