Generalversammlung der Milchliefergenossenschaft: „Die Bauern denken in Generationen, wir auch“

Bernhard Pointner, Geschäftsführer der Milchwerke Berchtesgadener Land, berichtet über die aktuelle Situation des Milchmarktes und der Molkerei. Qualität ist zu 99,72 Prozent in höchster Güteklasse © Hias Krinner

Bei der Generalversammlung der Milchliefergenossenschaft Bad Tölz im Lenggrieser Alpenfestsaal standen kürzlich die wirtschaftlichen und preislichen Kapriolen im Vordergrund.

Bad Tölz/Lenggries – Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg – vor den wirtschaftlichen Auswirkungen bleibt kaum jemand verschont. Auch bei der Generalversammlung der Milchliefergenossenschaft (MLG) Bad Tölz im Lenggrieser Alpenfestsaal waren jüngst die wirtschaftlichen und preislichen Kapriolen vorrangiges Thema. Liefergenossenschafts-Vorstand Jakob Wasensteiner begrüßte dazu den Geschäftsführer der von den hiesigen Milchbetrieben belieferten Genossenschaftsmolkerei Berchtesgadener Land, Bernhard Pointner, und deren Vorstandsvorsitzenden Andreas Argstatter.

Versammlung der Milchliefergenossenschaft: „Wir setzen auf langfristigen Erfolg“

Die Verkaufs- und Preisstrategie der Molkerei sei in diesen turbulenten Zeiten eine Gratwanderung gewesen, unterstrichen beide in ihren Ausführungen. Man wolle für seine Premium-Markenprodukte sowohl Stammkunden als auch Listenplätze im Lebensmitteleinzelhandel erhalten. „Wir setzen auf langfristigen Erfolg“, betonte Argstatter. Während die Milcherzeugung zu manchen Zeiten die Nachfrage weit übertraf und damit Preisstürze hervorrief, ging die Entwicklung zuletzt in die entgegengesetzte Richtung. Dürre und Futterknappheit im Norden, Stickstoff- und Phosphatbeschränkungen hätten dazu beigetragen, wie Georg Demmel, Aufsichtsratsvorsitzender der Tölzer MLG, feststellte. Ebenso spürbar sei ein großer Nachfrage-Hype aus China gewesen, wie Pointner mit anführte. „Aus dem Angebotmarkt ist ein Nachfragemarkt geworden, der Lebensmitteleinzelhandel hat die Forderungen der Anbieter nach höheren Preisen oft akzeptiert.“

Bedingungen für Preisgestaltung je nach Produktsparte unterschiedlich

Die Bedingungen für die Preisgestaltung seien je nach Produktsparte aber sehr unterschiedlich: Wenn man etwa den Spotmarkt oder den Milchpulver-Markt bediene, dort würden sich die Preis-Änderungen schneller anpassen. Diese Märkte würden rasch reagieren, die Preise gingen schnell nach oben, aber bei eintretenden wirtschaftlichen Veränderungen auch ebenso schnell wieder nach unten – „das ist eine Achterbahnfahrt“, erklärte Pointner. „Das ist für uns als Marken-Hersteller kein gangbarer Weg.“

Verbraucher greifen vermehrt zu Billigprodukten

Mit den allgemein deutlichen Teuerungen der Lebensunterhalts- und Energiekosten habe sich das Verbraucherverhalten verändert, viele Leute würden wieder vermehrt zu Billigprodukten greifen. Für die Molkerei in Piding bedeute dies, auszuloten, wie weit ihre Marken-Kunden Preisanstiege mittragen. Dem entsprechend würden auch die Erzeugerpreise angesetzt. „Wir zahlen aus, was möglich ist.“ Man habe keine kurzfristigen Kontraktgeschäfte und wolle dauerhaft stabile Verhältnisse wahren. „Nie zuvor war die Möglichkeit größer, Fehler zu begehen“, so Pointner.

Cyberkriminalität ein großes Risiko

Zu den aktuell größten betrieblichen Risiken und Herausforderungen zählten die Cyberkriminalität – „die Hackerangriffe werden immer ausgefeilter“ – und ein Blackout in der Stromversorgung. Mit verschiedenen Strategien und Maßnahmen habe man sich bestmöglich für den Ernstfall gerüstet.

Prognose kaum zu treffen: „Bauern denken in Generationen, wir auch“

Wie es milchwirtschaftlich in den kommenden Monaten weitergeht? Eine Prognose sei kaum zu treffen, so der Molkereichef. Großabnehmer China habe seine Lager inzwischen wohl weitgehend gefüllt und befinde sich innen- und außenpolitisch in einer unwägbaren Situation. Allgemein werde für 2024 eine positive wirtschaftliche Entwicklung erwartet. Piding bleibe bei seiner Ausrichtung auf regionale Qualität, Fair-Trade-Zutaten und nachhaltige Verpackung. „Die Bauern denken in Generationen, wir auch.“

Von den im Jahr 2021 aufgelisteten 212 Mitgliedsbetrieben der Tölzer Genossenschaft wurden laut Wasensteiners Vorjahresbericht 35,775 Millionen Kilogramm Milch an die Berchtesgadener Milchwerke geliefert. Das waren 1,6 Millionen Kilogramm mehr als im Jahr zuvor und rund 10 Prozent der in Piding insgesamt verarbeiteten Menge. Die durchschnittliche Anlieferungsmenge je Hof wurde gegenüber dem Jahr 2020 um rund 9000 Kilogramm gesteigert. Man führe dies darauf zurück, dass noch weiter in Laufställe und größere Kapazitäten investiert worden sei, so Wasensteiner. „Stolz sein dürfen wir auf die Qualität unserer Milch – sie ist zu 99,72 Prozent in der höchsten Güteklasse.“

Bei den Wahlen zum MLG-Aufsichtsrat kandidierte Jakob Gerg aus der Jachenau nach 21-jähriger Tätigkeit nicht mehr, Nachfolger wurde Hans Schwaiger. Von Rosi Bauer

