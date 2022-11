Segen für Ross und Reiter: Traumwetter lockt zahlreiche Besucher zur 165. Leonhardifahrt nach Bad Tölz

Von: Elena Royer

Leonhardi wie aus dem Bilderbuch: Nach zwei Jahren Pause war auch diesen Wallfahrerinnen auf dem Kalvarienberg die riesige Freude anzusehen, wieder mit dabei zu sein. „Macht Euch frei von Zwängen und Ketten“ Polizei freut sich über gesitteten Verlauf © Arndt Pröhl

Knapp 15 000 Zuschauer säumten die Straßenränder, um die festlichen Wagen und geschmückten Rösser bei der 165. Tölzer Leonhardifahrt zu bewundern. Auch das Wetter war wie für einen Festtag gemacht.

Bad Tölz – Zur 165. Leonhardifahrt zeigt sich das Wetter am Montag von seiner schönsten Seite. Die Sonne strahlt schon am Morgen vom blauen Himmel und lässt das frisch gewaschene Fell der Pferde glänzen. Die kräftigen Rösser warten um kurz vor 9 Uhr im Badeteil geduldig in Reih und Glied. Nur manchmal schütteln sie ihre Mähnen, dann klingen die vielen Glöckchen an ihrem Geschirr.

165. Leonhardifahrt in Bad Tölz: „Da geht das Herz auf“

Während einige der Truhen-, Tafel-, und Darstellungswagen noch an ihren Platz fahren, stehen dazwischen Frauen im Mieder in kleinen Grüppchen und unterhalten sich. Eine von ihnen ist Magdalena Sappl. Die 34-Jährige ist froh, dass die Wallfahrt nach zwei Jahren Pause heuer endlich wieder stattfinden kann. „Da geht das Herz auf“, findet sie. „15 Jahre fahre ich bestimmt schon mit“, schätzt Sappl. Seit 5 Uhr ist die 34-Jährige schon wach, um 6 Uhr hat sie mit dem Anziehen ihres traditionellen Mieders begonnen. Mit Hilfe, weil „alleine geht’s gar ned“, erklärt die Lenggrieserin. Sie fährt beim Trachtenverein Edelweiß Bad Tölz mit. Worauf sie sich am meisten freut? „Durch die Marktstraße durchzufahren. Das ist einfach ein super Gefühl, wenn man vom Kopfsteinpflaster durchgerüttelt wird.“

Früh aufstehen für die Wallfahrt

Ein Stück weiter steht Konrad Woisetschläger neben einem prächtigen Gespann. Er fährt die Königsdorfer Geistlichkeit mit den Ministranten. Zwei Pferde gehören ihm, zwei Josef Moosmang aus Peretshofen. „Die Freude ist groß, dass endlich wieder was los ist“, sagt Woisetschläger, der in Königsdorf wohnt. „Man hat die Pferde ja für die Wallfahrt.“ Seit 4.30 Uhr ist der 55-Jährige schon auf den Beinen. „Zuerst stand die Stallarbeit an, dann wurden die Pferde geputzt und eingeflochten. Um halb 7 sind wir weggefahren.“ Für Woisetschläger steht der Wallfahrtscharakter von Leonhardi im Vordergrund. „Und ich hoffe natürlich, dass die ganze Veranstaltung unfallfrei abläuft“, unterstreicht er.

Leonhardilader gibt um Punkt 9 das Startsignal

Um Punkt 9 Uhr zieht Leonhardilader Michael Lindmair neben den drei Vorreitern Benedikt Hanus, Peter Fast und Johannes Kaufmann seinen Zylinder und gibt damit das Startsignal für die insgesamt 70 Gespanne – eines ist kurzfristig ausgefallen.

Knapp 15000 Besucher tummeln sich am Straßenrand

Zahlreiche Besucher säumen die Fahrstrecke, die die prächtig geschmückten Wagen hinauf zum Kalvarienberg nehmen. Die Zuschauer – laut Polizeischätzung knapp 15 000 – säumen den Weg auf der Isarbrücke, entlang der Marktstraße in der Jäger- und Nockhergasse bis hin zum steilen Stück am Maierbräugasteig. Auch Monika Kleine (61) und Maria Hörmann (59) stehen am Straßenrand und lassen Rösser und Wallfahrer an sich vorüberziehen. „Wir sind immer dabei“, erzählen die Tölzerinnen. „Zuerst schauen wir uns den Zug an, danach gibt’s ein schönes Weißwurstfrühstück.“

Stadtpfarrer Demmelmair: „Was Besonderes, wenn alle miteinander beten“

Als alle Wagen oben auf dem Kalvarienberg an dem vor der Leonhardikapelle errichteten Altar vorbeigezogen sind und den Segen empfangen haben, beginnt gegen 10.15 Uhr der Gottesdienst, den die Stadtkapelle stimmungsvoll musikalisch umrahmt. „Es ist einfach was Besonderes, wenn alle versammelt sind und miteinander beten“, sagt Stadtpfarrer Peter Demmelmair vor den zahlreich erschienenen Gläubigen und begrüßt gemeinsam mit seinem Bruder Paul, der ebenfalls Pfarrer ist, die weit angereisten Gäste aus den Tölzer Partnerstädten Vichy in Frankreich und San Giuliano Terme in Italien in den jeweiligen Landessprachen.

Abtpräses Jeremias Schröder hält Predigt

Für die Predigt tritt Jeremias Schröder, Abtpräses der Benediktinerkongregation von St. Ottilien ans Mikrofon. „Der Kalvarienberg verändert die Wallfahrer“, sagt er. „An einem Tag wie heute, an dem das ,Mia san mia‘ im Vordergrund steht, kommt man als anderer Mensch heim, als man gegangen ist.“ Themen wie der Klimawandel und die Energiekrise würden uns daran erinnern, dass wir nicht machen können, was wir wollen, so Schröder. „Wir sind nur Pächter auf der Welt und tragen Sorge und Verantwortung. Aber wir müssen auch Rechenschaft ablegen, gegenüber nachfolgenden Generationen und gegenüber Gott.“ Dem Abtpräses zufolge gehöre es zu einer Wallfahrt dazu, sich von Ängsten, die lähmen, freizumachen. „Der Heilige Leonhard wird oft mit zerbrochenen Ketten dargestellt“, so Schröder. „Genau so dürft ihr euch frei machen von Ängsten und Zwängen“, sagt er zu den Gläubigen. „Der Kalvarienberg soll an so einem Tag berühren und verzaubern. Das gilt auch für Nicht-Katholiken und Nicht-Glaubende.“

Zum ersten Mal verfolgen Ludwig und Elfriede Dosch aus Hechendorf am Pilsensee die traditionelle Pferdewallfahrt. „Sehr schön“, bilanzieren sie nach dem Gottesdienst, wo sie am Rande der Kalvarienbergwiese die Gespanne beobachten. „Wir wollten schon lange mal herfahren, heuer hat es endlich geklappt. Ein schönes Erlebnis.“

Polizei freut sich über gesitteten Verlauf

Auch die Polizei spricht in ihrem Pressebericht von einem „ruhigen, gesitteten und störungsfreien“ Fahrtverlauf. Sie sei „sehr zufrieden mit dem Einsatz und hofft darauf, dass die positive Stimmung auch in den Nachmittags- und Abendstunden anhält.“ Weiter heißt es von Seiten der Polizei: „Soweit bekannt, hatte auch der Rettungsdienst kaum Einsätze zu verzeichnen.“

Bürgermeister: „Man hat gemerkt, dass was fehlt“

Später beim Empfang in der Franzmühle, bei dem auch der verstorbenen Leonhardifahrer gedacht wird, spricht Rathauschef Ingo Mehner von einem „ziemlich perfekten“ Verlauf der Wallfahrt. Für ihn ist es die erste Leonhardifahrt als Bürgermeister. Er freut sich, dass die traditionelle Veranstaltung nach zwei Jahren nun endlich wieder in gewohnter Form stattfinden konnte und dass alles unfall- und verletzungsfrei über die Bühne gegangen ist. „Man hat gemerkt, das was fehlt in den letzten beiden Jahren, das war ein tiefer Schmerz für uns.“ Umso schöner sei es, dass man schon seit Wochen die freudige Anspannung in der Stadt spüre. „Das ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält“, so Mehner.

Der Bürgermeister ehrt bei seiner Rede auch langjährige Wallfahrer, darunter die Löwenbrauerei für 80 Jahre und Martin Höck („Nazibauer“) für 50 Jahre und bedankte sich bei den alten sowie den neuen Leonhardiladern. „Ihr tragt eine große Verantwortung rund um die Fahrt. Faszinierend, was ihr geleistet habt.“

„Ein traumhafter Tag“

Michael Lindmair, gemeinsam mit Anton Mayer heuer erstmals im Amt als Leonhardilader, ist voll und ganz zufrieden. „Es war ein traumhafter Tag ohne Vorkommnisse“, bilanzierte er am frühen Nachmittag. „Alle haben den Segen erhalten, der in den vergangenen zwei Jahren abgegangen ist.“

