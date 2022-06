Hier warten echte Schnäppchen: Büchermarkt des Lions-Clubs startet am Sonntag in der Franzmühle

Erlös wird gespendet

Nach zwei Jahren Pause kann endlich wieder beim Büchermarkt des Lions-Club gestöbert werden, was das Zeug hält. Der Erlös kommt verschiedenen Projekten zugute.

Bad Tölz – „Wir sind wieder da“ steht auf den Plakaten, die den Bücher-Markt des Lions-Clubs Bad Tölz ankündigen. Zwei Jahre lang musste der beliebte Verkauf in der Franzmühle pandemiebedingt entfallen. Doch ab kommenden Sonntag, 26. Juni, bis Samstag, 2. Juli, können Leseratten und Bücherwürmer wieder nach Herzenslust im Pfarrsaal an der Salzstraße stöbern. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Bis zu 700 Stunden Arbeit für die Ehrenamtlichen

Die Vorbereitungen laufen schon lang. Schließlich müssen die von Privatleuten und Institutionen gespendeten Bücher in den beiden Lagern gesichtet, sortiert und zum Transport verpackt werden, berichten Egon Fischer und Siegfried Schönherr vom Lions-Club. 600 bis 700 Stunden ehrenamtlicher Arbeit stecken in jedem Büchermarkt. Viel zu tun ist vor allem am Samstag, wenn aufgebaut werden muss. Ab Sonntag wird in drei Schichten der Verkauf betreut.

Für jeden etwas dabei: Romane, Sachbücher, Krimis, Kinderbücher

Etwa 10 000 Taschenbücher, Romane, Sachbücher, Krimis, Kinderbücher und Bildbände warten darauf, entdeckt zu werden. Dazu kommt „ein umfangreiches Antiquariat“, sagt Fischer. Aber auch andere Printerzeugnisse wie Briefmarken, Drucke und alte Ansichtskarten von Bad Tölz werden verkauft. Echte Schnäppchen können dort auf jeden Fall gemacht werden.

Lions-Club unterstützt mit dem Erlös verschiedene Projekte

Der Erlös aus dem Verkauf kommt verschiedenen Projekten zugute. „Zwei Drittel fließen in regionale Projekte, der Rest in internationale“, sagt Schönherr. Unterstützt wird unter anderem der örtliche Verein „Paten für Kinder“. Auch bei den Special Olympics Bayern, die 2023 in Bad Tölz stattfinden, bringt sich der Club ein.

