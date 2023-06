Tölzer Brauerin Lisa Ilg erfolgreich bei Südbayerischen Meisterschaften der Brauer und Mälzer

Von: Elena Royer

Mag das Handwerkliche an ihrem Beruf: Lisa Ilg hat ihr Können bei den Südbayerischen Meisterschaften der Brauer und Mälzer unter Beweis gestellt. © Arndt Pröhl

Lisa Ilg, Brauerin beim Tölzer Mühlfeldbräu, war erfolgreich bei den Südbayerischen Meisterschaften der Brauer und Mälzer. Sie erzählt, was sie dort alles machen musste.

Bad Tölz – Bier brauen können nur Männer? Stimmt nicht. Erfolgreich bei den Südbayerischen Meisterschaften der Brauer und Mälzer war in diesem Jahr Lisa Ilg, die beim Tölzer „Mühlfeldbräu“ arbeitet. Die 21-Jährige aus Dettenhausen bei Egling war unter den besten Absolventen ihres Abschlussjahrgangs der Städtischen Berufsschule für das Hotel-, Gaststätten- und Braugewerbe in München und durfte ihr Können nun bei den Meisterschaften in der Landeshauptstadt unter Beweis stellen.

Zehn Besten eines Abschlussjahrgangs kommen ins Finale

„Jeder Abschlussjahrgang schreibt einen Test. Die zehn Besten kommen ins Finale“, erklärt Ilg. Unter diesen zehn war auch sie. „Die Aufgabe bei der Meisterschaft ist immer, eine bestimmte Biersorte zu brauen“, sagt die 21-Jährige. „Natürlich weiß man vorher nicht, welche.“ In diesem Jahr sei es ein Pils gewesen. Dafür mussten die Teilnehmer ein Rezept ausarbeiten und dabei alles berücksichtigen – von der Auswahl der Rohstoffe bis zum abgefüllten Bier. Die benötigten Rohstoffe, unter anderem sechs verschiedene Hopfensorten, standen den Teilnehmern zur Auswahl.

Im Vorfeld überlegen die Teilnehmer, welche Zutaten sie verwenden möchten

„Man überlegt sich im Vorfeld unter anderem, welches Malz und welchen Hopfen man verwenden möchte, und bei welcher Temperatur man das Bier brauen will“, erklärt Ilg. Das Bier wird anschließend in der Berufsschule in München vergoren und abgefüllt.

„Zusätzlich musste man theoretische Fragen beantworten“, erzählt Ilg. „Zum Beispiel musste man ein Gär-Diagramm zeichnen.“ Diese Fragen befassen sich mit anspruchsvollem Brauwissen und zählen 40 Prozent zur Gesamtwertung.

Fertiges Bier wird blind verkostet und beurteilt

Das fertige Bier wurde im Anschluss blind verkostet, unter anderem von Mitgliedern des Brauerbunds. „Dabei achteten die Verkoster zum Beispiel auf den Schaum, die Bittere oder die Farbe und bewerten, ob die Kriterien für ein Pils erfüllt sind“, erklärt Ilg. Sie hat mit ihrem Bier den fünften Platz erzielt. Der Gewinner darf sich über ein Stipendium an der Meisterschule in München freuen.

Ilg mag den handwerklichen Aspekt an ihrem Beruf

Für die junge Frau gibt es keinen schöneren Beruf als den der Brauerin. „Ich bin fasziniert davon, wie man aus so wenigen Grundzutaten so eine Vielfalt an Produkten herstellen kann“, schwärmt die 21-Jährige. „Es gibt wahrscheinlich über 10 000 Helle auf der Welt, aber jedes ist anders.“ Außerdem gefällt ihr der handwerkliche Aspekt an ihrem Job. „Man sieht am Abend, was man geschafft hat. Und man ist natürlich auch stolz, wenn den Leuten das Bier schmeckt. Das ist ein gutes Gefühl.“

Ein Lieblingsbier hat Ilg nicht. „Das kann man nicht sagen, das kommt auch auf die Jahreszeit an“, findet sie. „Im Sommer trinke ich gerne unser Pale Ale, ein hopfenbetontes, fruchtiges Bier. Ich finde, das passt gut zu einem lauen Sommerabend.“

