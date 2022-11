„Operation HEIL!Kräuter“: Spannende Einblicke ins Kabarett im Dritten Reich

Ramon Bessel (Foto) und Sebastian Schlagenhaufer traten in der „Lust“ auf. © Näher

Kabarett aus der NS-Zeit sowie Infos zur Kunstausübung während der NS-Zeit gab es bei der „Operation HEIL!Kräuter“ in der Lust. Auch das Rätsel um den Titel des Programms wurde gelöst.

Bad Tölz – Hierzulande hat man fast vergessen, dass Künstler für offene und kritische Worte vor acht Jahrzehnten noch Verhaftung, Verhör, Gefängnis oder gar KZ riskierten. Wenn man sich derzeit umschaut in der Welt, geschieht das andernorts wieder – oder immer noch. Und so ist ein Blick zurück in die Kulturgeschichte des eigenen Landes sehr erhellend und auf bedrückende Art aktuell. Geboten wurde dieser in der „Lust“ in der Alten Madlschule mit dem Programm „Operation HEIL!Kräuter“ von dem Autor und Kabarettisten Sebastian Schlagenhaufer und Ramon Bessel am Klavier und als Sänger.

„Operation HEIL!Kräuter“: Kabarett aus der NS-Zeit

Vermutlich hat der rätselhafte Titel potenzielle Besucher abgeschreckt, denn der kleine Saal war keineswegs ausverkauft. Schade, wer nicht da war, hat wirklich was verpasst. Schlagenhaufer und Bessel hatten Kabarettnummern mit und ohne Musik aus der NS-Zeit zusammengestellt, die sie souverän vortrugen. Dazu gab es äußerst interessante Informationen zu den Künstlern und den besonderen Gegebenheiten der Kunstausübung in der Diktatur.

Zunächst wurde das Rätsel um den Titel gelöst: „Der Herr Hitler kann froh sein, dass er nicht Kräuter heißt. Sonst müssten wir immer Heil Kräuter rufen.“ Ein Ausspruch Karl Valentins, den er aber wohl erst 1946 auf der Bühne gesagt haben soll, als dafür keine Gefahr mehr drohte. Denn Valentin sei ein eher ängstlicher Mensch gewesen, der die offene Konfrontation mit dem Hitler-Regime vermieden habe, so Schlagenhaufer. Allerdings habe er durchblicken lassen, dass er die NS-Rassenideologie ablehnte. Folgerichtig nahm er Angebote, in Ufa-Filmen mitzuwirken, nicht an, was ihm zum einen finanzielle Nachteile, zum anderen das Verbot seiner eigenen Filme aus vorgeschobenen Gründen einbrachte.

Sebastian Schlagenhaufer. © Näher

Der Berliner Kabarettist Werner Finck stellte im KZ ein Programm auf die Beine

Der Berliner Kabarettist Werner Finck kämpfte dagegen an vorderster Front – mit Worten. Saßen „auffällig Unauffällige“ im Saal, fragte er keck: „Kommen Sie mit? Oder soll ich mitkommen?“ Tatsächlich musste er das mehr als einmal. Die Frage auf der Wache „Tragen Sie eine Waffe bei sich?“ konterte er mit „Braucht man hier eine?“ Nach Goebbels Verdikt „Die Frechsten ins Lager!“ wurde auch Finck interniert. Mit Kollegen stellte er dort ein Programm auf die Beine unter dem Motto: „Keine Angst! Wir sind ja drin…“

Finck trug beanstandete Kabarettnummern vor Gericht vor - und erheiterte die Besucher

Die befreundete Schauspielerin Käthe Dorsch konnte seine Freilassung erwirken. Nun wurde ihm der reguläre Prozess gemacht, der zuvor ausgelassen worden war. Doch hier sollte er seine beanstandeten Kabarettnummern vortragen. Was zur maximalen Gaudi der Prozessbesucher geschah, bis die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde.

Als er versuchte, seine Texte zu entschärfen, wurde ihm der von Spitzeln notierte originale Wortlaut entgegen gehalten. Doch auch darauf reagierte er mit kabarettistischer Spitzfindigkeit – und wurde freigesprochen, aber mit einem Jahr Berufsverbot belegt. Beim Filmball in Berlin 1937 überspannt er den Bogen, als er von der Bühne herab, mit Blick zu Goebbels in der ersten Reihe, sagte: „Ich mache keine Witze mehr. Denn Pointen müssen sitzen.“ Nun wurde er aus der Reichskulturkammer ausgeschlossen, was einem endgültigen Berufsverbot gleichkam.

Erika Manns „Prinz aus Lügenland“ besitzt zeitlose Gültigkeit

Auch Erika Mann, die Tochter Thomas Manns, war früh schon politisch aktiv und provozierte bereits 1932 einen sogenannten „Münchner Skandal“ mit ihren mutigen Texten. 1933 gründete sie das Kabarett „Die Pfeffermühle“, das beim Publikum so gut ankam, dass sie bereits nach wenigen Monaten in die Schweiz emigrieren musste und bald darauf, wie der Vater und Bruder Klaus, in die USA. Ihr „Prinz aus Lügenland“ machte sprachlos ob seiner zeitlosen Gültigkeit („Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Wer immer lügt, dem wird man glauben“). Von Sabine Näher

