Mann greift junge Frau an - Freunde wollen helfen und beziehen Prügel

Erneut kam es am Tölzer Amortplatz zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Drei Personen trugen Verletzungen davon.

Bad Tölz - Immer wieder kam es in den vergangenen Wochen zu Tätlichkeiten in der Tölzer Innenstadt. Der aktuelle Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am vergangenen Freitag um 7 Uhr morgens. Am Tölzer Amortplatz entwickelte sich eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Mann greift junge Frau an - Freunde wollen helfen

Ein anfangs unbekannter Mann ging aus bislang unbekanntem Grund auf eine Frau aus einer fünfköpfigen Gruppe von jungen Leuten aus dem Isarwinkel los. Als die Freunde der jungen Frau helfen wollten, wurden sie ebenfalls von dem Mann angegriffen und mit Schlägen traktiert.

Der genaue Tathergang muss noch ermittelt werden

Der genaue Tathergang muss noch ermittelt werden, berichtet die Polizei. Klar ist, dass die durch die Schläge leicht verletzten Geschädigten - ein 30-jähriger und ein 23-jähriger Tölzer sowie eine 26-jährige Gaißacherin - zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung zum Teil erheblich alkoholisiert waren. Über eine Alkoholisierung des Täters, der nach den Schlägen das Weite suchte, können im Moment laut Polizei keine Angaben gemacht werden.

Täter wurde zwischenzeitlich ermittelt: Ihn erwartet jetzt eine Anzeige

Zwischenzeitlich konnte der Täter im Nachgang aber ermittelt werden: Es handelt sich um einen 42-jährigen Tölzer, den nun eine Anzeige wegen mehrfacher Körperverletzung erwartet.

